Sklářská firma mistra Vernera v Karlově končí. Potopil ji covid a ceny energií

Jana Nedělková
  12:02aktualizováno  12:02
Po více než šesti letech končí v Karlově na Žďársku známý sklář Lukáš Verner. Tvůrce, jehož výrobky zdobí řadu domácností i uměleckých sbírek, působil ve vyhlášené Sklárně Svoboda Karlov. Tam si pronajímal huť od uznávaného sklářského výtvarníka Jaroslava Svobody. Teď Verner oznámil konec své firmy.
Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
Galerii skla lze navštívil ve Sklárně Svoboda Karlov i nadále.
Manželé Vernerovi lákali do sklárny veřejnost i na různé akce - komentované...
Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
8 fotografií

„Sklárnu jsme od profesora Jaroslava Svobody přebírali do pronájmu v červenci 2019, plní elánu, nadšení a nápadů, jak zachovat tradiční sklářské řemeslo na Vysočině. Bohužel, přišel rok 2020, covid a následně energetická krize a několikanásobné zdražení surovin,“ přiblížil hlavní důvody, jež k ukončení chodu společnosti vedly, Lukáš Verner.

Podnikal společně se svojí ženou Dagmar. Manželé kromě výroby a prodeje skla organizovali v podniku i velké množství akcí pro veřejnost. Velmi oblíbené byly například komentované prohlídky sklárny, ukázky tvorby, exkurze a různé workshopy; lidé si tam mohli pod odborným dohledem vytvořit dokonce vlastní skleněný výrobek.

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
Galerii skla lze navštívil ve Sklárně Svoboda Karlov i nadále.
Manželé Vernerovi lákali do sklárny veřejnost i na různé akce - komentované prohlídky, ukázky práce sklářů i tvůrčí dílny.
Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
8 fotografií

Sklárna také zájemcům pravidelně přibližovala tradiční řemeslo při Dnech otevřených ateliérů. Produkty zkušených mistrů si mohli zákazníci pořídit jak přímo v galerii sklárny a na jejím internetovém obchodě, tak i na různých trzích, jarmarcích a dalších prodejních akcích, jichž se firma účastnila.

I přes značnou aktivitu provozovatelů se však sklárna stále potýkala s důsledky covidové a energetické krize. Velkou ztrátu z tohoto období se jí už nepodařilo dorovnat a stále se nacházela v „červených číslech“.

Tradice ruční výroby stále žije. Pece sklářů jsou na Vysočině roztopené i v zimě

„Postupně se přidaly i zdravotní problémy - jak u nás, tak u našeho týmu. Zůstalo už jen ‚pár posledních Mohykánů‘, a v tak malém kolektivu je každý výpadek znát. Když chybí dvě, nebo čtyři ruce, je to obrovsky znát. A na podzim, kvůli plánované operaci, vypadli i ti nejdůležitější, na kterých výroba stojí,“ vylíčili situaci Vernerovi.

Glass galerie pokračuje v klasickém režimu dál

Právě uplynulý rok 2025 byl dle manželů opravdu náročný, a to fyzicky i psychicky.

Lukáš Verner a Sklárna Karlov

  • Dvaapadesátiletý sklář se narodil v Počátkách u Pelhřimova. Je absolventem sklářského učiliště ve Valašském Meziříčí, obor sklář - foukač.
  • Poprvé se seznámil se sklem na základní škole při exkurzi do sklárny Janštejn. Žhavá hmota ho uchvátila.
  • Od roku 1994 pracoval ve Sklárně Svoboda Karlov na Žďársku po boku umělce a výtvarníka Jaroslava Svobody jako sklářský mistr.
  • Zlomovým byl rok 2019, kdy mu Svoboda huť pronajal.
  • V podniku Verner a jeho tým dál vytvářel ručně tvarované sklo - vázy, mísy, květiny či umělecké a designové zboží.
  • Ve sklárně se konalo i mnoho akcí pro veřejnost.
  • K 31. lednu 2025 Lukáš Verner oznámil konec firmy v karlovské sklárně. Zboží z e-shopu budou moci zájemci pořídit do vyprodání zásob.
  • Sklárna Svoboda Karlov svůj provoz neukončuje, funguje i nadále, včetně galerie skla.

Zdroj: www.sklarnakarlov.cz

„Nejhorší je chvíle, kdy se z práce vytratí slovo ‚chci‘ a nahradí ho ‚musím‘. Když člověk jede už jen na ‚autopilota‘ a sílu už není kde brát,“ vyjádřil se Lukáš Verner. Provozovatelé sklárny ve svém prohlášení na webových stránkách i na sociálních sítích firmy poděkovali jak svým zaměstnancům, tak i zákazníkům a rovněž Jaroslavu Svobodovi, který jim dal před lety důvěru a příležitost.

„Milí Vernerovi, děkuji vám za všechnu vaši práci, kterou jste do sklárny vložili v těchto nelehkých letech. Přeji vám do další životní etapy hlavně zdraví a klid,“ zareagoval na situaci Svoboda.

Ten také zdůraznil, že Sklárna Svoboda Karlov jako taková v žádném případě nekončí. „Glass galerie pokračuje v klasickém režimu. Otevřeno je denně od devíti do čtrnácti hodin, v sobotu pak mezi desátou a patnáctou hodinou. A i letos v zimních měsících proběhne tradiční údržba pece,“ sdělil Svoboda s tím, že aktuální informace zájemci naleznou na facebookových stránkách karlovské sklárny.

„Doba může být zlá, ale láska ke sklu zůstává,“ dodal uznávaný sedmaosmdesátiletý umělec.

E-shop vzali po oznámení zákazníci útokem

Ostatně v duchu jeho prohlášení míří dál i Lukáš Verner, byť už jeho jméno nebude spojováno s karlovskou hutí. „Jak praví jeden citát: ‚Jedny dveře se zavřou, aby se mohly otevřít jiné.‘ Lukáš Verner se sklem nekončí. Je to jeho velká láska a koníček. Jen se přesouvá k menší peci a menším prostorám. Nejdřív se ale potřebuje ‚nadechnout‘, zpomalit a znovu najít sám sebe,“ přiblížili další plánované kroky Vernerovi.

Ukončení provozu firmy oznámili manželé v pátek 2. ledna společně s upozorněním, že jejich e-shop bude zatím fungovat i nadále, a zájemci tedy mohou stále objednávat již vyrobené zboží. A zákazníci toho obratem využili. Hned v sobotu už museli Vernerovi internetový obchod přechodně „stopnout“.

Lidé přicházejí na to, že kvalitní sklo něco stojí, říká umělecký sklář

„Děkujeme za obrovskou míru solidarity a potřeby získat kus z našeho tradičního sklářského díla. Velmi mile nás to překvapilo. Dokonce natolik, že v tuto chvíli, alespoň do úterý, pozastavíme e-shop, abychom dosavadní objednané zboží byli schopni připravit a vyexpedovat. Ale především sehnat obalový materiál, který již nemáme,“ vyjádřili se 3. ledna Vernerovi a dodali, že poté se budou těšit na další objednávky.

Lidé vyjadřují podporu na sociálních sítích

„Škoda, že se této záležitosti nedostalo větší publicisty dříve. Máte kvalitní produkty, myslím, že řada lidí by vás nejenom v předvánočním čase podpořila nákupem,“ myslí si například Karel Král.

Podporu a uznání Lukáši Vernerovi a jeho umění ale vyjadřovalo na sociálních sítích i velké množství dalších lidí, kteří výtvory skláře znají, rádi mířili do podniku na exkurze nebo i za nákupy. „Je to velká škoda. A ještě větší škoda, že stát nepomůže, ani nepodpoří, když i sklářství je naše kultura a patří k nám odjakživa,“ míní třeba Patrik Bouma.

„Byli jsme u vás před dvěma měsíci na exkurzi a byli jsme nadšení. Narazili jsme na vás náhodou, když jsme byli na pobytu na Vysočině, bylo škaredé počasí a my hledali náhradní program místo túr po okolí. A udělali jsme velice dobře. Koukat sklářům pod ruce při výrobě barevného vejce od začátku do konce - super zážitek,“ zavzpomínala na sklárnu Lenka Mertlová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz

Celoživotní dřina

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově povinni přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujícím v takzvaných rizikových profesích ve...

TOP 10 v pražské zoo v roce 2025. Přišlo sem téměř 1,5 milionu návštěvníků

Pražská zoo prožila úspěšný rok 2025.

Zoo Praha má za sebou 94. rok své existence. Byl to rok úspěšných odchovů bezmála dvou stovek druhů, z nichž některé se zdařily v Evropě vůbec poprvé. Byl to také rok fantastické návštěvnosti a...

4. ledna 2026

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku

Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských...

Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy středního věku na Strakonicku. Nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí, uvedla na sociální síti X. Případem se nadále zabývá policie.

3. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  4. 1. 14:28

Obyvatelé Bruntálu mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu

ilustrační snímek

Obyvatelé Bruntálu mohou do poloviny února opět navrhovat své projekty pro participativní rozpočet. Radnice na jejich uskutečnění v příštím roce uvolní 500.000...

4. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Při požáru stavební buňky ve Střekově v Ústí nad Labem zemřel v sobotu člověk

ilustrační snímek

Při požáru stavební buňky ve Střekově v Ústí nad Labem zemřel v sobotu večer člověk. Hasiči tělo muže našli po uhašení požáru, řekla dnes ČTK severočeská...

4. ledna 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sklářská firma mistra Vernera v Karlově končí. Potopil ji covid a ceny energií

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.

Po více než šesti letech končí v Karlově na Žďársku známý sklář Lukáš Verner. Tvůrce, jehož výrobky zdobí řadu domácností i uměleckých sbírek, působil ve vyhlášené Sklárně Svoboda Karlov. Tam si...

4. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Budoucnost v kutnohorské galerii. Zaměří se na AI, konstruktivisty a technologie

Mezi hlavní projekty Galerie Středočeského kraje v roce 2026 bude patřit...

Vztahy mezi technologiemi a přírodou, kouzlo geometrické dynamiky i pozoruhodná reakce na dobu, v níž se vytrácí hranice mezi skutečností a fikcí. Nejen tyto umělecké fenomény budou moci obdivovat...

4. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

4. ledna 2026

Opilec s pořezaným penisem se připotácel na benzínku, skončil v nemocnici

Čerpací stanice, kde muž rozléval benzin. (27. března 2024)

V noci na sobotu vyjížděli policisté a záchranáři ke zraněnému mladému muži na čerpací stanici u města Stříbro na Plzeňsku. Na místo se připotácel opilý s poraněnou rukou a penisem. Skončil v...

4. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

V Měšicích u Prahy hořel rodinný dům, požár mohl vzniknout od lampičky

ilustrační snímek

V Měšicích u Prahy hořel v sobotu večer rodinný dům, požár mohl vzniknout od lampičky. Příčinu bude ještě vyšetřovatel prověřovat. Škoda činí předběžně 1,5...

4. ledna 2026  9:45,  aktualizováno  9:45

Lanovka na Kleť od Vánoc nejezdí kvůli pádu stromu, v týdnu ji možná zprovozní

ilustrační snímek

Lanovka na vrchol Kleť na Českokrumlovsku je déle než týden mimo provoz. Poškodil jí strom, který na tažné lano 26. prosince spadl. Provozovatelé...

4. ledna 2026  9:33,  aktualizováno  9:33

To, co vzniká v hlavě, nikdy AI správně nezpracuje, říká oceněný architekt

Architekt František Bílek se svým týmem z brněnské firmy Exponex zazářil s...

S návrhem na český pavilon pro loňskou světovou výstavu Expo v japonské Ósace neuspěl, přesto se mu tam zadařilo. Architekt František Bílek a jeho tým z brněnské designové firmy Exponex stáli v čele...

4. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Nákup povolenek zdraží lidem v Písku teplo, Budějovice drží ceny roku 2025

Na příjezdové silnici od Písku do Smrkovic stojí teplárna, v jejímž areálu je...

V jihočeských městech se pro rok 2026 rýsuje velmi rozdílný vývoj cen. Zatímco České Budějovice a Český Krumlov drží prakticky všechny poplatky beze změny, jiná města hlásí úpravy. Tábor zvyšuje cenu...

4. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.