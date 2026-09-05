Sklárna vyhořela, vstala z popela a svět teď zásobuje luxusním zbožím

Martin Vokáč
  9:12
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Před osmi lety je postihla katastrofa. Firmě Valner Glass vyhořela sklárna v Přibyslavi. Majitelé byli tehdy tak zoufalí, že uvažovali o zavření. Vzpružila je však solidarita lidí. Dnes sklárna spolupracuje s nejlepšími designéry a vyrábí reprezentativní zboží. Pro společnost Artglass tu nyní vznikají části luxusních svítidel.

Požár přibyslavskou sklárnu zasáhl na konci července 2018. Téměř kompletně ji zničil. Z hutě zbyla jen pec s podezdívkou. Veškeré technologie, rozvody, střecha, okna, rozvody komína i plynu byly pryč. Škoda byla vyčíslena na více než tři miliony korun.

Budovat to vše znovu? Majitelé Aleš a David Valnerovi, otec se synem, dva týdny přemýšleli, jestli se do takového dobrodružství znovu pouštět. Rozhodla věc, kterou nečekali. Solidarita lidí a pomoc okolních firem.

Vlivem všech krizí a událostí jsme se přetransformovali na výrobního partnera pro klienty z celého světa. Nabízíme řemeslo designérům, umělcům, firmám.

David Valnerdesignér a spolumajitel sklárny

Známí sklářů vyhlásili veřejnou sbírku, do níž přispívali obyčejní lidé. Na pomoc se hlásili dobrovolníci a brigádníci. Jako zázrakem si řemeslníci, na něž se obvykle čeká dlouhé měsíce, udělali čas.

Součásti luxusních lustrů vznikají ve sklárně ručně, jedna baňka po druhé. Každý kus vypadá trochu jinak, každý kus je originál.
Areál sklárny na severním okraji Přibyslavi. Tuto podobu má hlavní budova od roku 2018, kdy firmu postihl ničivý požár.
V přibyslavské sklárně se vše dělá ručně. Včetně třeba míchání správné sklářské směsi, která se bude tavit v peci. Slouží k tomu obyčejná váha a zednická míchačka. Recept na český křišťál tu visí na nástěnce. Proces přípravy směsi přiblížil spolumajitel sklárny David Valner.
Před rokem a půl do firmy majetkově vstoupila společnost Sklo Studio, která se zaměřuje na moderní ručně foukané skleněné osvětlení, doplňky a designové objekty.
Původně sklárna vyráběla svůj sortiment. Po všech krizích se změnila ve výrobního partnera, který svým klientům z řad designérů, umělců a firem nabízí kvalitní řemeslo.
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„Zakázky, které nejvíc spěchaly, jsme vykryli díky spolupráci se žďárskou sklárnou. Ozvali se nám a nabídli pomoc, patří jim velké díky. A všichni zákazníci nám také vyšli vstříc,“ prozradil v té době David Valner, designér a spolumajitel sklárny.

Křišťálem a řemeslem proti asijské konkurenci

Dnes, po osmi letech, by už nikoho nenapadlo ničivý požár s provozem sklárny spojit. „Původně byla sklárna založena na tom, že dělala svůj sortiment. Vlivem všech krizí a událostí jsme se přetransformovali na výrobního partnera pro klienty z celého světa. Nabízíme řemeslo designérům, umělcům, firmám,“ vysvětluje Valner.

Sklárna se zaměřuje na hutní sklo. Zákazníky dnes má v celé Evropě a v Americe a v portfoliu mnoho známých značek a jmen. Před rokem a půl do přibyslavské sklárny majetkově vstoupila společnost Sklo Studio. Stala se jejím většinovým vlastníkem. Firma navrhuje a vyrábí moderní ručně foukané skleněné osvětlení, doplňky a designové objekty.

A před nedávnem začala sklárna spolupracovat i s prestižní značkou Artglass etablovanou na mezinárodních trzích v oblasti luxusních svítidel. Podle jejího ředitele Michala Hoška je spolupráce výsledkem nové strategie jeho společnosti a návod na to, jak se vypořádat s levnou čínskou konkurencí. „Stavíme na kvalitním řemesle a českém křišťálu, který ještě Číňané vyrobit neumí,“ usmívá se.

Jak dodává, jsou firmy, které si postaví všechny provozy od A do Z. Ale jsou i ty, které jdou levnější a rychlejší cestou a využívají kooperaci s partnery a specialisty.

Baňka omotaná tenoučkou skleněnou nití

Artglass hledala sklárnu, která dokáže vyrobit to, co její šéfdesignér Jakub Berdych Karpelis navrhne. Její zástupci jich objeli několik. Až v Přibyslavi uspěli. A právě ve Valnerově podniku tak nyní vznikají unikátní sady Wool a Alchemy. Jde o zdánlivě obyčejné skleněné baňky, ovšem dovedené do precizních detailů a vytvořené neobvyklými postupy.

Zvláště z kolekce nazvané Wool, neboli Klubíčko, je Hošek nadšen. „Moje žena je módní návrhářka, maminka byla krejčová. S klubíčkem vlny se potkávám celý život. Je až neuvěřitelné, jak tenkou nit ze skla umí zdejší kluci namotat,“ rozplýval se u sklářské pece.

Požár poničil sklárnu, která vyrobila poháry pro nejlepší biatlonisty

Kolekce Wool vypadá skutečně jako klubíčko vlny. Základ tvoří skleněná baňka, která je mnohokrát obtočena skleněnou nití. „Jemná síť skleněných linií rozptyluje světlo a vytváří měkkou, téměř textilní atmosféru. Díky modulárnímu principu lze jednotlivé objekty volně kombinovat a vytvářet proměnlivé světelné kompozice v prostoru,“ popisuje produkt Artglass na svém webu.

Svítidlo na motivy alchymistické laboratoře

Řada Alchemy je designové svítidlo inspirované mystikou alchymistických laboratoří Rudolfa II. Jeho tvar připomíná skleněný flakon s tekutinou zachycenou v pohybu. Ve sklárně vzniká opakovaným namáčením částí základní baňky v roztavené sklovině.

Žádné dva výrobky přitom nejsou úplně stejné. U obou kolekcí jde čistě o ruční řemeslnou výrobu, každý kus je originál. „Nejsou to výrobky pro osm miliard lidí, cena odpovídá ručnímu zpracování, kvalitě práce a originalitě. Našimi zákazníky jsou hlavně architekti a designéři, kteří svítidla mohou různě tvarovat a zakomponovat do svých návrhů,“ na rovinu vysvětluje Hošek.

Vyhořelá sklárna v Přibyslavi vyrábí v pronájmu, pomůže jí i sbírka

S uměleckou výrobou mají ve Valnerově sklárně bohaté zkušenosti. „V portfoliu máme už několik známých značek,“ naznačil David Valner. Její obchodníci jednak aktivně oslovují designéry a umělce, občas přijde podnět z druhé strany. Snahou sklářů je dostat designéry do výroby a předvést jim, co umějí. „Stává se, že se za rok za dva vrátí a navrhnou něco přesně pro nás,“ líčí sklář.

Jméno si však přibyslavská sklárna udělala ještě před ničivým požárem. Blýskla se výrobou pohárů pro mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 v Novém Městě na Moravě. Um sklářů z Vysočiny tehdy vyzdvihla i česká biatlonistka Gabriela Koukalová (tehdy ještě Soukalová). Zaujala také medailemi pro účastníky zimní olympiády dětí a mládeže, kterou v roce 2014 hostil Kraj Vysočina.

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