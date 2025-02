Charita dostala čas, aby sehnala peníze na přestavbu školy. Naposledy

„Loni v srpnu jsme podali žádost do programu Národního plánu obnovy. Projekt jsme několikrát upravovali. Opakovaně jsme poskytovatele dotace kontaktovali a prosili ho o urychlení posouzení žádosti. Zatím marně, na vyjádření stále čekáme,“ informovala havlíčkobrodské zastupitele ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Veronika Vašíčková.

Právě zastupitelé rozhodovali o tom, co bude s budovou obchodní akademie dál. Historická a více než století stará stavba na rohu ulic Štáflova, Boženy Němcové a U Trojice je už šestnáct let prázdná a chátrá. Dlouhodobě se nedaří najít pro ni vhodné využití. Mnoho nápadů se ukázalo jako nerealizovatelných, nepodařil se ani prodej či pronájem budovy.

Ve škole musím z kapacitních důvodů děti odmítat, jazyky učíme na chodbě, protože nemáme prostor. Za těchto okolností nemůžu souhlasit s tím, aby v budově, která byla jako škola stavěna a jako škola celou dobu sloužila, byly kanceláře a sklady. Veronika Prchalová zastupitelka Havlíčkova Brodu a ředitelka ZŠ Štáflova

Až na jaře 2023 přišla s projektem oblastní Charita. Bývalou obchodní akademii chtěla přestavět a udělat z ní své brodské sídlo, v němž by pod jednu střechu soustředila většinu svých aktivit doposud rozprostřených po celém městě. V budově měly vzniknout kanceláře, sklady, ale i poradenství nebo půjčovna kompenzačních pomůcek či třeba zázemí pro terénní službu a paliativní péči.

Vedení města se záměrem souhlasilo, dalo si však jednu podmínku. Charita musí do dvou let podrobně představit své záměry a prokázat, že má zajištěné financování. Celý projekt organizace sečetla na zhruba 80 milionů korun, městu by stačila jistota 30 milionů. Jinak za již odsouhlasených 11 milionů budovu Charitě neprodá.

Z dvou měsíců odkladu je nakonec sedm

Lhůta vypršela právě teď – na konci února. A jistotu peněz Charita dodnes nemá. Předběžně přislíbených má pouze deset milionů od Kraje Vysočina, jinak nic. Aby o budovu definitivně nepřišla, musela Charita požádat o prodloužení termínu.

Charita nejprve žádala zastupitele o dva měsíce, tedy do konce dubna. „Věřím, že do té doby budeme znát výsledek,“ vysvětlovala Vašíčková. Na žádost senátora, bývalého starosty a nynějšího zastupitele za ODS Jana Tecla byl termín nakonec prodloužen až do konce září.

„Nevidím žádné pochybení na straně Charity. Pochybení vidím na straně poskytovatele dotace. Aby měla Charita jistotu a při vědomí, jak rychle poskytovatelé dotací pracují, prodlužme termín až do konce září,“ navrhl Tecl.

Pro jeho návrh nakonec zvedla ruku těsná většina zastupitelů. Několika se totiž prodloužení lhůty nelíbilo a hlasitě to na jednání dali najevo.

„Už schvalování původní smlouvy nebylo jednoduché. Charita nás přesvědčovala, že vše půjde dobře, že je to předjednané a že je to téměř jasná věc. Teď žádá další měsíce prodloužení termínu. A co bude potom? Já říkám, dodržte smlouvu, na které jsme se dohodli,“ prohlásil Vladimír Frič (KSČM).

„Učíme na chodbě a ze tříd uděláme sklady?“

Velkým kritikem prodeje obchodní akademie Charitě je i zastupitelka Veronika Prchalová (SNK - Broďáci). Je ředitelkou sousední Základní školy Štáflova. I ona měla o budovu zájem, pracovala na záměru ji udržet ke vzdělávacím účelům.

„Před dvěma roky jsem měla eminentní zájem, i kdybych tam měla nechat zdraví. Ve škole musím z kapacitních důvodů děti odmítat, jazyky učíme na chodbě, protože nemáme prostor. Za těchto okolností nemůžu souhlasit s tím, aby v budově, která byla jako škola stavěna a jako škola celou dobu sloužila, byly kanceláře a sklady,“ konstatovala Prchalová.

„Já to naopak vidím z té druhé strany. Vidím, jaké problémy jsou v paliativní péči, jak chybí prostory pro pomoc rodinám nebo pro domácí péči,“ oponovala zastupitelka, lékařka a bývalá vedoucí Charity Magdalena Chvílová Weberová (KDU-ČSL).

Že je problém na straně ministerstva průmyslu a obchodu, které Národní plán obnovy zastřešuje, potvrdil i místostarosta Vladimír Slávka (ANO). Podle něj Charita už třikrát projekt přepracovávala, aby vyhověla měnícím se podmínkám pro udělení dotace. „Občas jsou ty programy velice špatně vyhlášené a průběžně se mění. Vyhodnocení trvá dlouho,“ postěžoval si.

Prodloužení termínu je jediné a poslední

Prodloužení termínu nakonec podpořilo čtrnáct zastupitelů z celkových pětadvaceti. „Je to ale prodloužení jediné a poslední,“ upozornila místostarostka Marie Rothbauerová (ODS). Že v případě neúspěchu už podruhé o prodloužení nebude Charita žádat, potvrdila ředitelka Vašíčková.

„Charita pro projekt dělá vše, nemalé prostředky už do něj investovala. Kdybychom měli na stole připravený jiný projekt, asi bych na ni byl přísnější. Ale nemáme nic. A otevírat novou školu v době, kdy se rodí historicky nejméně dětí, mi nepřijde úplně vhodné,“ zakončil diskusi starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Bývalá obchodní akademie je prázdná od roku 2009, kdy se tato střední škola spojila s hotelovou školou a přestěhovala se do jejího areálu na Žižkově. Od té doby se radnice zabývala množstvím nápadů na využití více než sto let starého domu.

Jenže dlouhodobý pronájem pro vzdělávací institut ani pozdější prodej se nezdařily. Nenašel se zájemce, který by představám radnice vyhovoval. Objevily se proto i nápady ze školy vytvořit byty, muzeum, krajskou knihovnu či domov pro seniory. Všechny ale byly z nejrůznějších důvodů zamítnuty.