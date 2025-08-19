Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021 doplňuje možnosti klasického vzdělávání v Nové Městě na Moravě, zájemcům od září nově otevírá i druhý stupeň.
Na novém působišti v Olešné mají děti ze Školy Spolu k dispozici i rozlehlou zahradu. Tu si upravili v rámci indiánského tvoření. | foto: archiv Školy Spolu

První šesťáci, ale i další děti ze Školy Jinak už budou za vzděláváním mířit na nové působiště. Zařízení se přesunulo blíž k přírodě a venkovu.

„Z Nového Města na Moravě, kde jsme dosud sídlili v zadním traktu polikliniky, jsme se na začátku letošního července přestěhovali do nedaleké Olešné, do budovy bývalé školky,“ popsala Jaroslava Šmídková, ředitelka školy a místopředsedkyně Spolku Jinak, který je zřizovatelem zařízení.

Objekt má podle ní za sebou četné úpravy, kdy se proměnil pro potřeby školy. Vznikly v něm dvě učebny, dále výdejna jídla s jídelnou a související zázemí.

V Novém Městě se otevře alternativní škola, dětem už koupila maringotku

„Velkou předností tohoto místa je také rozlehlá školní zahrada, kterou chceme společně s dětmi postupně přebudovat ve velkou přírodní učebnu. Díky vlastní zahradě se budeme moci více učit venku. Ostatně – učení se v pohybu a venku je jedním ze základních principů naší školy,“ zmínila Šmídková.

Mezi další principy patří podle ní třeba i výuka k zodpovědnosti – k sobě i ke společnosti. „Často si lidé myslí, že ve školách, které vznikají mimo státní systém, se děti neučí, ale tak to opravdu není,“ zdůraznila Šmídková. Liší se „pouze“ forma a způsob, jak děti informace získávají.

Ve škole pracují jak žáci, tak i takzvaní průvodci na partnerském přístupu, vzájemném respektu a spolupráci. Ve Škole Spolu se také nesoutěží, vzájemně nesrovnává a neznámkuje.

Přestup z jiné školy není omezený

Díky tomu, že nyní spolek získal pro školu větší prostory, které hledal prakticky už od roku 2017, kdy myšlenka na založení vlastní školy vznikla, může dnes přijímat více dětí.

Základní Škola Spolu

  • Od roku 2021 je středním proudem mezi dvěma směry převládajícími v tuzemském školství. Z klasického si bere samotné učení. „Je dobré, když si děti zvyknou, že ve škole se učí,“ vysvětlila ředitelka školy Jaroslava Šmídková.
    • Z alternativních směrů přebírá Škola Spolu hlavně neznámkování, partnerský přístup a pohyb, a to co nejvíce, jak jen to možnosti výuky dovolují. V praxi to znamená, že se v lavicích sedí jenom po nejnutnější čas – při psaní písanek, pracovních sešitů a tam, kde je potřeba použít správně písmo. Jinak se učí například na koberci, v pohybu při výukových aktivitách, na zahradě, v přírodě.
  • Nejprve mělo zařízení sídlo v Novém Městě na Moravě, nyní se přesunulo na venkov, do nedaleké novoměstské místní části Olešná. Vzdělávání nabízí pro 1. stupeň, nyní ale nově rovněž pro šesťáky. Zřizovatelem školy je novoměstský Spolek Jinak. Ten také provozuje Mraveniště – lesní klub a lesní komunitní centrum sídlící v maringotce u novoměstského koupaliště. Jedná se o alternativu k běžné státní mateřské škole, konají se tam také příměstské tábory a různé akce.
    (Více informací lze získat na webu skolaspolu.cz)

A to jak prvňáčky, tak žáky do dalších ročníků – až do šesté třídy. Děti mohou přestupovat z jiné školy kdykoliv během roku.

„Nabízíme i možnost domácího vzdělávání. Pro rodiny, které volí právě tuto cestu, jsme pak takzvanou kmenovou školou, pod niž spadají,“ vysvětlil Tomáš Blažek, předseda Spolku Jinak.

Právě styl vzdělávání Školy Spolu a přístup k dětem vyhovuje například i rodičům desetileté Evelínky, která tam nastupuje od září již do čtvrté třídy. A do prvního ročníku dokonce za pár týdnů zamíří i její mladší bratr Jindřich.

„Líbila se nám od počátku koncepce školy i menší počet dětí, se kterým souvisí více prostoru a času na výuku, a také kreativní využití různých učebních metod. Děti mají možnost k mnoha věcem dozrát,“ vysvětlila Gabriela Jáchymová pohnutky, které je vedly k výběru vzdělávacího zařízení pro jejich potomky.

Své rozhodnutí rodiče považují i s odstupem za velmi správné. „Po třech letech docházky jsme stále spokojeni. Vidíme všestranný rozvoj našeho dítěte, které se do školy těší, je šťastné a mnohdy tam chce trávit i volný čas se svými kamarády,“ vylíčila Gabriela Jáchymová, která je navíc sama učitelka a bude se ve škole od září podílet na výuce přírodopisu zejména šestého ročníku.

Přesun na táborovou základnu

Budova v Olešné, kde nyní Škola Spolu sídlí, předtím nějaký čas sloužila i jako táborová základna novoměstského domu dětí a mládeže (DDM).

„Takže jsme hned obnovili tuto spolupráci a DDM využilo část objektu a zahradu pro dva dny svého letního příměstského tábora. Objekt nabízíme i pro další podobné aktivity,“ podotkla Šmídková.

V alternativní škole budou děti denně pendlovat mezi několika budovami

Na podzim plánuje „základka“ mimo jiné pokračovat v indiánském tvoření, které odstartovalo na zahradě olešenské školy již letos v květnu, při akci pro veřejnost. Venku tak vznikla indiánská vesnice s řadou zákoutí. Podobné aktivity mají podle zřizovatelů dále přibývat.

Žáci již také mají za sebou řadu úspěchů, a to dokonce i na poli vaření. „Ačkoliv soutěživost ve škole spíše nepodporujeme, přihlásili jsme se letos poprvé do soutěže Zdravá Pětka. V kategorii pro první až druhý ročník nakonec naši ‚mini kuchtíci‘ získali v pražském finále první místo,“ vylíčila Šmídková s tím, že školáci uspěli v obrovské konkurenci celkem 570 týmů.

Porotu oslnili duhovou zeleninovou rolkou zabalenou do rýžového papíru.

