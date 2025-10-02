Investice za tři čtvrtě miliardy. Humpolec bude centrem vzdělávání v zemědělství

Martin Vokáč
  14:32aktualizováno  14:32
Českou zemědělskou akademii a Školní statek v Humpolci čeká nevídaná modernizace za tři čtvrtě miliardy korun. Plán, který má být dokončen v roce 2034, už schválil Kraj Vysočina. V areálu vzniknou nové administrativní prostory, domov mládeže, ale i kompletní zázemí pro chovatele nebo bioplynová stanice.

Vizualizace, jak by areál školy a školního statku po rozsáhlé modernizaci měl vypadat. | foto: Česká zemědělská akademie Humpolec

Cílem velkolepě pojaté investice je modernizovat výuku, rozšířit využívání soudobých technologií, odborných učeben a dílen. Podle ředitele Zdeňka Smištíka je třeba žáky připravit na budoucí kariéru mimo školu.

„Zemědělství prochází digitalizací a zaváděním moderních technologií. Škola má být vždy o krok napřed, aby absolventi rozuměli směřování oboru a pomáhali posouvat podniky vpřed. Rád bych, aby zemědělské obory získaly prestiž, kterou si zaslouží,“ uvedl Smištík.

Na úpravách budou škola i školní statek spolupracovat se svým zřizovatelem, Krajem Vysočina. Krajští radní už investiční záměr schválili. Na výstavbu nových částí areálu a vylepšení stávajících provozů má jít celkem 730 milionů korun.

Modernizace zvýší kvalitu výuky a posílí prestiž nejen České zemědělské akademie a školního statku, ale i Humpolce, který se stane jediným městem v republice s takto unikátním centrem zemědělského vzdělávání.

Zdeněk Smištíkředitel České zemědělské akademie Humpolec

Projekt by měl odstartovat už v příštím roce. Rozdělen bude do čtyř etap s tím, že poslední má skončit v roce 2034. „Počítáme s vybudováním nových kapacit domova mládeže, kanceláří, nových prostor pro praktickou i teoretickou výuku a dále kontejnerové bioplynové stanice. V dalších etapách vznikne nová jízdárna, mycí boxy pro zemědělskou techniku, truhlárna, bramborárna, teletník a pořídíme robotické dojičky,“ informoval hejtman Martin Kukla.

Dále bude rekonstruována kuchyně, jídelna, tělocvična, školní budova i domov mládeže v Nádražní ulici. „Objekty získají nové vnitřní prostory, zateplení, fasádu, okna a fotovoltaiku na střechách,“ doplnil ředitel školy.

Bioplynová stanice jako zdroj i učební pomůcka

Modernizace se podstatně dotkne i školního statku. V něm vyroste nová budova učiliště s učebnami, laboratořemi, dílnami a CNC centrem, venkovní učebna a vysázen bude ovocný sad. Rozšířený domov mládeže nabídne komfortní ubytování i prostory pro volný čas. V areálu vznikne také krytá jízdárna se stájemi, zázemí pro autoškolu, truhlářská dílna a bramborárna.

První fáze úprav počítá s odhadovanými náklady 128 milionů korun. Začít má v roce 2027 nebo 2028. Kraj peníze využije na rozšíření domova mládeže, vybudování silážních žlabů, bioplynové stanice, nových kanceláří pro administrativu, zázemí pro kynology a žáky oboru chovatel a také na vybudování nové váhy a skladu náhradních dílů a materiálu.

Couvat s traktorem a valníkem do garáže není snadné, přesvědčili se studenti

„Součástí projektu je i rozšíření fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm. Bioplynová stanice bude sloužit nejen jako zdroj energie, ale i jako učební pomůcka pro výuku energetického využití plodin a organických zbytků,“ konstatoval Otto Vopěnka, náměstek hejtmana zodpovědný za majetek.

Mimo projekt se v té souvislosti uvažuje také o plaveckém bazénu, který by mohl využívat odpadní teplo právě z nové bioplynové stanice. „Ale tento bazén je na další diskusi s městem, protože Kraj Vysočina by do toho asi jako samostatný subjekt nešel. Muselo by tam být nějaké kofinancování a spolupráce s městem Humpolcem,“ řekl k tomu hejtman.

Příští rok by mohly začít detailní přípravné práce, včetně projektování záměru. O jeho náročnosti svědčí odhadovaná cena kolem deseti milionů jen za projekt samotný.

Veškerá výuka zemědělství na jednom místě

Cílem tak masivní investice do obou vzdělávacích zařízení je vytvořit moderní zázemí pro výuku zemědělských oborů. Celý areál by díky tomu byl více soběstačný a zároveň soustředil činnosti na jedno místo. Akademie by poté mohla opustit prostory ve Světlé nad Sázavou, kde nyní vyučuje obor opravář zemědělských strojů.

„Investice reagují na potřeby současného školství i výzvy spojené s udržitelným zemědělstvím. Chceme pokrýt aktuální potřeby v oblasti zemědělského vzdělávání i budoucí výzvy spojené s předpokládanou velmi úzkou spoluprací školy se zemědělskými podniky,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Franěk.

Maturitní zkoušky může mladým chovatelům narušit zajíc i přežraný pes

„Modernizace zvýší kvalitu výuky a posílí prestiž nejen České zemědělské akademie a školního statku, ale i Humpolce, který se stane jediným městem v republice s takto unikátním centrem zemědělského vzdělávání,“ zdůraznil Zdeněk Smištík.

Česká zemědělská akademie má v současnosti asi 560 žáků. Vzdělává je v pěti učebních oborech, jako je například farmář, jezdectví či opravář zemědělských strojů. Škola nabízí také pět maturitních oborů, mezi nimiž je třeba agropodnikání, chovatelství nebo nově i přírodovědné lyceum, zřízené na podporu všeobecného vzdělávání.









