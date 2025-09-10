Školní rok a dětské kroužky jsou opět v plném proudu. Jak ale vybrat ten správný?

Nový školní rok již odstartoval a s ním i dětské kroužky. Podle Rady dětí a mládeže kraje Vysočina je důležité se řídit několika zásadními body.
„Nejlepší pochopitelně je, když dítě chodí do nějakého oddílu nebo kroužku dlouhodobě a s výběrem není problém. Prostě jen po prázdninách plynule naváže a setká se s kamarády a vedoucím,“ uvedl předseda představenstva ve společnosti Rada dětí a mládeže kraje Vysočina.
Pokud však dítě takovou možnost nemá, je potřeba věnovat výběru zájmové aktivity velkou pozornost. Kvalitní, pravidelné a dlouhodobé využití volného času je pro dítě důležitou součástí rozvoje – hned vedle výchovy v rodině a ve škole.
Jak se ale v široké nabídce aktivit orientovat? Zde je pár rad:
1) Naslouchejte zájmům dítěte – Jako rodiče dobře víte, co vaše dítě zajímá a baví. Výběr zájmových aktivit by měl probíhat jako vzájemná dohoda dítěte a rodičů.
2) Důležitá je dobrá parta – Parta vrstevníků, ale i kamarádů různého věku, je pro dítě důležitá. Parta v kroužku, to je úplně něco jiného než třídní kolektiv. V dobrém oddíle se děti učí i sami od sebe a předávají si zkušenosti. Je dobré, když má dítě v kroužku už předem nějakého kamaráda.
3) Kroužek na zkoušku – Jak úplně normální, že děti – zvláště v mladším věku – vyzkouší několik zájmových aktivit. Změna zájmů je přirozená a je otázkou vývoje dítěte. Já osobně jsem zastánce „všeobecnosti“. Oddíl, který není úzce specializovaný, ale má na programu „od všeho trochu“ je u mladších dětí dobrá volba.
