Na Žďársku hořely mladé stromky a tráva. V kraji jde o sedmý požár za týden

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:52aktualizováno  18:52
Hasiči odpoledne likvidovali požár trávy a mladých stromků u Skřinářova na Žďársku. Na síti X uvedli, že na pomoc museli přivolat i vrtulník. Oheň zasáhl plochu 16 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. Později doplnila, že požár už se podařilo zlikvidovat. Nikdo se nezranil. Výši škody ani příčina požáru ještě nejsou známy.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Požár u Skřinářova na Žďársku. (24. dubna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Požár byl ohlášený přibližně v 15:30. K ohni postupně vyjelo 13 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů s 13 cisternovými automobilovými stříkačkami a další technikou. Do hašení se zapojil i policejní vrtulník.

Menší požár listí a trávy v lese museli hasiči z Vysočiny likvidovat i v noci u Kozlan na Třebíčsku. Po 13:00 je zaměstnal také požár lesa u obce Vepřová na Žďársku. V posledních sedmi dnech, kdy je na Vysočině velmi větrné počasí, bylo požárů v přírodě v kraji sedm. Vyplývá to z informací na webu hasičů.

Obec Skřinářov

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.