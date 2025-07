„Já jsem jako sládek do pivovaru v Edenu nastoupil v roce 2018, jenže když v roce 2020 měla končit pětiletá udržitelnost projektu a pivo by se mohlo prodávat i mimo Centrum Eden, přišel koronavirus a rok a půl se v podstatě nevařilo. Pak město Eden pronajalo, já tam občas uvařil pivo na akce, ale nakonec jsme se dali dohromady my tři a pivovar vzali pod sebe,“ přiblížil sládek Jiří Mazal, který se narodil v Prostějově do pivovarnické rodiny.

Paradoxně byl ale zpočátku na pivo alergický. Stačil mu jediný lok a osypal se kopřivkou. „Už jsem si myslel, že jsem to s pivem prohrál, ale pak jsem se jako dospívající kluk někde na zábavě ještě jednou zkusil napít. A najednou to bylo pryč, žádná kopřivka, žádný problém,“ zavzpomínal Mazal.

Záchrana bystřického minipivovaru přišla takřka v poslední chvíli, neboť se už lidé z tamní radnice chystali nevyužité technické zařízení prodat.

„Pivo vaříme jako koníček, všichni máme svoji práci. Já jsem sice strojař, ale pivovar jsem chtěl mít, byl to můj sen,“ prohlásil Radek Padrtka.

„Máme jeden druh. Připravili jsme spodně kvašený světlý ležák dvanáctku. Prostě klasika. Jeden den se vaří, pak dva týdny kvašení, no a dvanáctka nejméně šest týdnů zraje. Naše základní myšlenka byla, že pivo budeme dodávat prioritně v soudcích. Nabízíme ho ale také v litrových PET lahvích, i když točené je prostě točené,“ doplnil.

Plán je daný, dvě stě hektolitrů

Kapacita minipivovaru je pět tisíc hektolitrů, letos má trojice provozovatelů v plánu uvařit dvě stě hektolitrů. Zachována má zůstat možnost exkurzí pro veřejnost do minipivovaru, a to při sezonních akcích v Edenu.

Nové bystřické pivo Štajgr by mohlo třeba obohatit sortiment infocentra na bystřickém náměstí či farmářské trhy. Produkce v sezoně pokryje spotřebu v Edenu, ale zamíří i do Šiklova mlýna.

„Je toho rozjednáno více, ale musíme myslet na to, aby nám zbylo pro běžné spotřebitele, kteří si chtějí koupit soudek na grilovačku. A jak už jsem řekl, vaření piva máme jako koníček, ne zaměstnání na plný úvazek,“ dodal Radek Padrtka.