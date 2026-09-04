Sobotní letecký den připomene i 90 let letiště v Křižanově na Žďársku

Autor: ČTK
  8:11aktualizováno  8:11
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Aeroklub v Křižanově na Žďársku v sobotu uspořádá letecký den. Připomene svoji osmdesátiletou historii i výročí vzniku místního letiště, které je o deset let starší. Vybudované bylo jako záložní letiště pro dopravní linku Praha - Brno - Bratislava. ČTK to za pořadatele řekl Jan Pavlík.

"Tehdy nebyly technologie v letectví tak pokročilé jako dnes, takže se často stávalo, že z důvodu počasí byla potřeba nějaká záložní plocha, zvlášť na Vysočině, kde počasí zejména mimo letní měsíce umělo potrápit dost často," řekl Pavlík. Záznamy o tom, jak často bylo nutné křižanovské letiště využít, podle něj nejsou. "Ale určitě to nebylo využíváno jako plánovaná zastávka," uvedl Pavlík.

V letech druhé světové války letiště k výcviku využívala německá armáda. Aeroklub využívající travnaté letiště vznikl v roce 1946. Teď podle Pavlíka patří mezi šest nejaktivnějších aeroklubů v České republice. Má 100 členů, z nichž 70 aktivně létá. Oblíbený je hlavně u těch, kteří se věnují létaní na kluzácích. Z Aeroklubu Křižanov se rekrutují i reprezentanti České republiky v plachtění, tedy bezmotorovém létání. Pavlík je jedním z nich, patří k nim i Lukáš Kříž, dvojnásobný mistr Evropy, který už závodí i v seniorských kategoriích.

Letecký den podobných rozměrů, jako je připravený na sobotu, je podle Pavlíka v Křižanově mimořádnou událostí. Naposledy se konal v roce 1996.

V sobotu na křižanovském letišti předvede svůj um pilot Martin Šonka. K vidění bude proudový cvičný letoun L29 Delfín. "Bude tam třeba i akrobacie historického letounu Luňáku, to bude určitě zajímavé, těch kluzáků už moc nelétá a vidět je při původním určení, při akrobacii, je poměrně vzácnost," řekl Pavlík.

Vstupné na letecký den bude dobrovolné. Pořadatelé odhadují, že by mohlo přijet i několik tisíc lidí. Parkovat svá auta mohou přímo u letiště nebo u silnice, která vede kolem letiště.

Aktuální informace by měli zájemci sledovat na sociálních sítích, kde budou pořadatelé zveřejňovat i údaje o očekávaném počasí, které může letecký den ovlivnit. Veřejná vystoupení jsou naplánovaná mezi 13:00 a 17:00. Diváci by měli být na místě dřív. Na letiště se dostanou i po začátku programu, ale je možné, že budou muset počkat na přestávky mezi vystoupeními, protože příjezdová cesta kříží osu dráhy. "Bude potřeba z bezpečnostních důvodů sledovat pokyny pořadatelů," dodal Pavlík.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Torzo vyhořelé budovy v baťovském areálu nelze zachovat, demolice bude pokračovat

Torzo vyhořelé 34. budovy chtějí architekti i památkáři částečně zachovat....

Společně s významnými architekty, umělci a za podpory památkové péče hledala firma Cream cestu, jak ponechat část vyhořelé budovy ve zlínském továrním areálu jako autentickou připomínku její historie...

4. září 2026  11:02,  aktualizováno  11:10

Zdrogovaný muž jel 170 km/h, vytlačoval auta a ohrozil chodkyni. Skončil ve vazbě

Řidič několik aut ohrozil, a jedno dokonce naboural a otočil.

Ujížděl rychlostí až 170 kilometrů za hodinu, jedno auto naboural, několik dalších ohrozil a málem srazil chodkyni. Policisté na Českolipsku pronásledovali piráta silnic, který neměl řidičský průkaz...

4. září 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Řemesla i zdravotnictví. Školy posilují kapacity, vyučuje se také polština

Střední zahradnická škola Ostrava

Střední školy v Moravskoslezském kraji v novém školním roce přivítaly na 55 tisíc studentů a v reakci na demografický vývoj i požadavky trhu práce významně posilují své kapacity. Kraj investuje...

4. září 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů vyhubených v přírodě

ilustrační snímek

Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin, které se v přírodě již nevyskytují. V případě zvířat jde o šest druhů a jeden...

4. září 2026  9:11,  aktualizováno  9:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chanovice neuspěly se stížností, průzkum pro jaderné úložiště může pokračovat

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost obce Chanovice na Klatovsku, a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného...

4. září 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Daimler Truck chce v Chebu vyrábět až 25 tisíc vozů ročně. Ukáže, jaké to budou

Dnešní Daimler Truck už není jen německý Mercedes-Benz. Je to pestrá rodina...

Historické i současné automobily, moderní technologie, adrenalin, zábavu a hudbu slibuje tradiční Dopravní den v Chebu. Uskuteční se v sobotu 5. září na náměstí Krále Jiřího. V rámci akce se...

4. září 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. Lidem se vybavují vraždy, volají policii

Klesající hladina orlické vodní nádrže odhalila na mnohých místech i staré...

Klesající hladina orlické přehrady odhaluje v bahně a písku i zrezavělé sudy. Lidé si ještě dobře pamatují na sérii brutálních, tzv. Orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své...

4. září 2026  10:32

Hisense na veletrhu IFA 2026 představuje koncept Companion Living na bázi AI

4. září 2026  10:18

Hisense prodlužuje partnerství s UEFA jako oficiální partner mistrovství UEFA EURO 2028

4. září 2026  10:06

Deník Metro oživil první pražskou trolejbusovou trať. Projeli jsme legendu 8 Tr

Deník Metro oživil první trať. Projeli jsme legendu 8Tr

Na Hanspaulku se vrátil trolejbus. Po více než šedesáti letech. Deník Metro ve spolupráci s Muzeem MHD a Dopravním podnikem hl. m. Prahy uspořádal speciální historickou jízdu legendární Škodou 8 Tr,...

4. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Inspirováno životem, poháněno umělou inteligencí: TCL na veletrhu IFA 2026 nově definuje každodenní zážitky

4. září 2026

Sobotní letecký den připomene i 90 let letiště v Křižanově na Žďársku

ilustrační snímek

Aeroklub v Křižanově na Žďársku v sobotu uspořádá letecký den. Připomene svoji osmdesátiletou historii i výročí vzniku místního letiště, které je o deset let...

4. září 2026  8:11,  aktualizováno  8:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.