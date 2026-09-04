Sobotní letecký den připomene i 90 let letiště v Křižanově na Žďársku

Aeroklub v Křižanově na Žďársku v sobotu uspořádá letecký den. Připomene svoji osmdesátiletou historii i výročí vzniku místního letiště, které je o deset let starší. Vybudované bylo jako záložní letiště pro dopravní linku Praha - Brno - Bratislava. ČTK to za pořadatele řekl Jan Pavlík.
"Tehdy nebyly technologie v letectví tak pokročilé jako dnes, takže se často stávalo, že z důvodu počasí byla potřeba nějaká záložní plocha, zvlášť na Vysočině, kde počasí zejména mimo letní měsíce umělo potrápit dost často," řekl Pavlík. Záznamy o tom, jak často bylo nutné křižanovské letiště využít, podle něj nejsou. "Ale určitě to nebylo využíváno jako plánovaná zastávka," uvedl Pavlík.
V letech druhé světové války letiště k výcviku využívala německá armáda. Aeroklub využívající travnaté letiště vznikl v roce 1946. Teď podle Pavlíka patří mezi šest nejaktivnějších aeroklubů v České republice. Má 100 členů, z nichž 70 aktivně létá. Oblíbený je hlavně u těch, kteří se věnují létaní na kluzácích. Z Aeroklubu Křižanov se rekrutují i reprezentanti České republiky v plachtění, tedy bezmotorovém létání. Pavlík je jedním z nich, patří k nim i Lukáš Kříž, dvojnásobný mistr Evropy, který už závodí i v seniorských kategoriích.
Letecký den podobných rozměrů, jako je připravený na sobotu, je podle Pavlíka v Křižanově mimořádnou událostí. Naposledy se konal v roce 1996.
V sobotu na křižanovském letišti předvede svůj um pilot Martin Šonka. K vidění bude proudový cvičný letoun L29 Delfín. "Bude tam třeba i akrobacie historického letounu Luňáku, to bude určitě zajímavé, těch kluzáků už moc nelétá a vidět je při původním určení, při akrobacii, je poměrně vzácnost," řekl Pavlík.
Vstupné na letecký den bude dobrovolné. Pořadatelé odhadují, že by mohlo přijet i několik tisíc lidí. Parkovat svá auta mohou přímo u letiště nebo u silnice, která vede kolem letiště.
Aktuální informace by měli zájemci sledovat na sociálních sítích, kde budou pořadatelé zveřejňovat i údaje o očekávaném počasí, které může letecký den ovlivnit. Veřejná vystoupení jsou naplánovaná mezi 13:00 a 17:00. Diváci by měli být na místě dřív. Na letiště se dostanou i po začátku programu, ale je možné, že budou muset počkat na přestávky mezi vystoupeními, protože příjezdová cesta kříží osu dráhy. "Bude potřeba z bezpečnostních důvodů sledovat pokyny pořadatelů," dodal Pavlík.