V Okrouhlici na Havlíčkobrodsku dnes odstartuje roční projekt připomínající život a dílo malíře Jana Zrzavého. Představený bude dopoledne při 17. ročníku vycházky a cyklojízdy Jeníkova špacírka před bývalou školou, v níž se tento umělec před 136 lety narodil jako syn řídicího učitele. Projekt vyvrcholí 12. října 2027, kdy uplyne 50 let od úmrtí Zrzavého. Iniciátorem akcí je Spolek za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. ČTK to za spolek sdělil Ladislav Langpaul.
Účastníci Jeníkovy špacírky se budou scházet v 8:00, na trasy se vydají v 9:30. V zahradním ateliéru blízko bývalé školy je dnes zároveň přístupná expozice přibližující Zrzavého knižní ilustrace. Rozšířená je o výstavu Jan Zrzavý Refresh s díly pátého ročníku akce pro tvůrce do 25 let. Vystavená je část obrázků dětí a mladých výtvarníků, další desítky jich mohou lidé vidět na videu. Výstava Jan Zrzavý Refresh bude od příštího týdne v krajské knihovně v Havlíčkově Brodě.
Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Jan Zrzavý se narodil 5. listopadu 1890 ve Vadíně - Okrouhlici. Zemřel 12. října 1977 v Praze, pochovaný je v Krucemburku na Havlíčkobrodsku.
Roční projekt Jan Zrzavý: Odkaz 1977 – 2027 získal podporu řady kulturních institucí, uvedl Langpaul. Mezi těmi, které svými příspěvky umělce připomenou, zmínil Horácké divadlo, galerie v Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě a v Jihlavě, krajskou knihovnu a hrad Lipnici. Chystaná je publikace Scénické obrazy Jana Zrzavého, která bude bude věnovaná jeho scénografické tvorbě. Symbolickým zakončením projektu bude komorní koncert a zádušní mše ve farním kostele v Krásné Hoře, kde byl Zrzavý pokřtěný.
Spolek za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici vznikl v roce 2008. Jeho cílem je připomínat život a dílo Zrzavého a vytvořit v jeho rodném domě regionální společenské centrum. Budova bývalé školy patří obci, podle Langpaula je delší dobu prázdná.