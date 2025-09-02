Dívka myjící si prs. Městské lázně krášlí akt od známého sochaře Jana Štursy

Jana Nedělková
  11:52aktualizováno  11:52
Jak vnímali umělci ženskou krásu před sto lety? To nyní mohou zjistit lidé procházející kolem Městských lázní v Novém Městě na Moravě. Prostranství před budovou tam nově zdobí bronzová plastika Dívka myjící si prs od známého sochaře a místního rodáka Jana Štursy. Dílo patří mezi klenoty jeho tvorby.

Kopie umělcovy sochy vznikla podle originálu, který je uložen ve sbírkách novoměstské Horácké galerie. Volba díla, jež obohatí exteriér města, nebyla ale snadná.

„S iniciativou instalovat Štursovu sochu před budovu Městských lázní přišel novoměstský starosta Michal Šmarda. Naším úkolem bylo vybrat dílo, které by s prostorem ladilo jak tematicky, tak esteticky. Zabývat jsme se tím začali již v roce 2022, což nám dalo prostor zvolit opravdu tu nejvhodnější sochu,“ popsala Věra Staňková, ředitelka Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

Dívku myjící si prs - jedno z mistrovských děl sochaře Jana Štursy, mohou lidé obdivovat před budovou Městských lázní.
Socha byla slavnostně odhalena první zářijový den, u příležitosti 10. výročí založení Městských lázní.
Dívku myjící si prs - jedno z mistrovských děl sochaře Jana Štursy, mohou lidé obdivovat před budovou Městských lázní.
Dívku myjící si prs - jedno z mistrovských děl sochaře Jana Štursy, mohou lidé obdivovat před budovou Městských lázní.
9 fotografií

Instalace plastiky připadla na rok, kdy si místní připomínají uplynutí sto let od úmrtí Jana Štursy. Tento umělec, který mimo jiné platí za jednoho ze zakladatelů českého moderního sochařství, vytvořil akt Dívky myjící si prs na sklonku svého života – mezi léty 1923 až 1925. Dílo bylo dosud možné vidět pouze ve vnitřní expozici Horácké galerie, nyní se jím ale mohou zájemci pokochat právě i v exteriéru.

Výběr sochy a její umístění v prostoru konzultovali zaměstnanci galerie mimo jiné se sochařem Nikosem Armutidisem, který se stal odborným garantem její výroby ve slévárně ve Veverských Knínicích v Jihomoravském kraji. Podílel se také na volbě vhodného podstavce plastiky, jenž byl nakonec vytvořen z mrákotínské žuly, a dohlížel i na samotné osazení bronzového aktu v terénu.

Vhodnější místo se najít nemohlo

„Myslím, že volba právě Dívky myjící si prs, stejně jako prostor, do nějž byla socha umístěna, nemohla být lepší. Do komorního prostředí plného zeleně dílo krásně padne a okolní architektura jej nijak nezastiňuje, naopak ho vhodně podpírá, dává mu prostor vyniknout,“ vyznal se Nikos Armutidis.

Sochy Jana Štursy
v Novém Městě
na Moravě

Štursova socha Raněný, jedna z jeho plastik v Novém Městě na Moravě.

  • Bronzová plastika Dívka myjící si prs před budovou Městských lázní.
  • Na Palackého náměstí se nachází socha Františka Palackého z roku 1902.
  • Dílo Píseň hor krášlí kašnu na Palackého náměstí (originál je umístěn ve vestibulu Horáckého muzea).
  • Reliéf Salvátor Mundi je k vidění nad původním vstupem do lékárny na Vratislavově náměstí.
  • Pieta se nachází na katolickém hřbitově (náhrobek Štursovy rodiny a advokáta L. Fialy).
  • Pomník padlým v 1. světové válce stojí v parku na Vratislavově náměstí (vznikl dle návrhu sousoší Pohřeb v Karpatech).
  • Busta T. G. Masaryka je instalována před základní školou na Vratislavově náměstí.
  • Známá socha s názvem Raněný se nachází před Štursovým rodným domem na Vratislavově náměstí č. p. 122.

Místo je podle něj vhodné i z hlediska velké frekvence lidí, kteří tak budou mít možnost mistrovský Štursův výtvor obdivovat. „Někde uprostřed parku by socha tolik nevyzněla,“ podotkl Armutidis s tím, že Dívka je propracovaná a „živá“, ať se na ni kolemjdoucí podívají z jakéhokoliv úhlu. Městské lázně navíc v bronzové plastice získaly i dárek k výročí, letos si totiž připomínají deset let od svého založení.

V obohacování ulic o umělecká díla patří desetitisícové Nové Město mezi rekordmany. A v tomto „trendu“ míní tamní radnice dál pokračovat. „Naše město je nazýváno galerií pod širým nebem. A po právu,“ myslí si starosta Michal Šmarda.

Za posledních deset let nechala radnice vytvořit a umístit do veřejného prostoru už tři díla. „Jde o sochu mistra Jana Husa – také od Jana Štursy, na zahradě evangelického kostela. Dále to byla plastika heraldického lva od našeho dalšího významného rodáka – Vincence Makovského, která vznikla k 100. výročí založení republiky. A nyní došlo opět na Štursovo dílo,“ shrnul Šmarda s tím, že na poslední jmenovanou sochu vyhradila radnice půl milionu korun, tento rozpočet ale nakonec nebyl vyčerpán.

Starosta osobně je s výběrem právě Dívky myjící si prs spokojen. „Dost Štursových soch, které už ve městě máme, jsou poněkud tragické, odkazují k nějakému utrpení, válce. Tato naopak dokládá, jak autor dokázal ocenit ženskou krásu a radosti života,“ vyjádřil se Šmarda. Dodal také, že v budoucnu by mohlo do ulic přibýt pro změnu dílo nějakého současného autora.

Vrcholné dílo sochařského mistra

Akt klečící dívky, naklánějící se nad nádobou a omývající si levou rukou pravý prs, je podle odborníků Štursovým vrcholným dílem. O době, kdy vznikla, píše v knize Kresby Jana Štursy třeba český historik Petr Wittlich.

„Jako by najednou vyrazil mocný pramen Štursova tvůrčího zaujetí, kdy tvořil v několika seděních mistrovské busty a několik geniálních děl najednou,“ popsal Wittlich zmíněný vrchol umělcovy tvorby v publikaci z roku 1959.

Kéž by děti chodily do galerie samozřejmě jako do zoo, přeje si její šéfka

Odhalení uvedené sochy je další z řady akcí, jež se letos ve městě k 100. výročí Štursova úmrtí konají. „V květnu se uskutečnilo například vzpomínkové setkání u Štursova rodného domu na Vratislavově náměstí nebo třeba sympozium Příběh sochy ve veřejném prostoru,“ vzpomněla Staňková.

Další akce se ještě chystají. „Připravujeme ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy vlakový zájezd z Nového Města na Moravě nazvaný Po stopách Jana Štursy v Praze, a to na neděli 7. září,“ uvedla Staňková. V neděli 2. listopadu se zase v novoměstském kulturním domě uskuteční komponované představení Štursa, doprovázené původní hudbou Jana Kalluse.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Vyskočil oknem a půlročního syna vzal jako rukojmí. Zastáním od blízkých soud neuvěřil

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil pětiletý trest pro muže obžalovaného z braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu. Podle státního zástupce muž vzal předloni po hádce s partnerkou jejich půlročního...

2. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

2. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Arcibiskupství a KKCG zakládají firmu kvůli rekonstrukci Jiřského kláštera

Arcibiskupství pražské a společnost Cipher Solutions ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka zakládají společnou firmu Georgiana. Důvodem je rekonstrukce a...

2. září 2025  11:25,  aktualizováno  11:25

Městské divadlo Zlín zahájí v sobotu 80. sezonu, vyhlásí výsledky ankety Aplaus

Městské divadlo Zlín zahájí jubilejní 80. sezonu slavnostním večerem v sobotu 6. září. Programem provedou členové hereckého souboru, chybět nebude živá kapela....

2. září 2025  11:21,  aktualizováno  11:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Útok berlí na Babiše moravskoslezská policie vyšetřuje i kvůli pokusu o ublížení

Muže, který v pondělí na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí do hlavy, podezírá policie kromě...

2. září 2025  11:19,  aktualizováno  11:36

Populaci v přítoku řeky Teplé dnes posílilo 100 osmiměsíčních pstruhů obecných

Populaci Pramenského potoka, přítoku řeky Teplé na Chebsku dnes posílilo 100 osmiměsíčních pstruhů obecných. Ryby tam vysadili zástupci západočeského Lesního...

2. září 2025  11:17,  aktualizováno  11:17

Výrobci ve Zlínském kraji bojují s rostoucími náklady. Klesají jim tržby

Výrobním podnikům ve Zlínském kraji se přestává dařit tak jako v předešlých letech. Alespoň to vyplývá z čísel, konkrétně ze srovnání tržeb za první letošní čtvrtletí. V průměru v kraji poklesly o...

2. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Nejvyšší správní soud by mohli posílit soudci Štěpán Výborný a Václav Štencel

Nejvyšší správní soud (NSS) by mohli posílit soudci Štěpán Výborný a Václav Štencel. Jako vhodné adepty je vybral předseda NSS Karel Šimka, jména a životopisy...

2. září 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Kousek malebné náplavky u Karlova mostu dostane konečně svůj název. Po Karlu Schwarzenbergovi

Rada hlavního města Prahy oficiálně schválila pojmenování dosud bezejmenné náplavky na levém břehu Vltavy mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem jako Nábřeží Karla Schwarzenberga. V této...

2. září 2025  12:35

Lidová hudba z celého světa. Karlovarský folklorní festival slaví třicátiny

Karlovarský folklorní festival, který se bude konat od středy do neděle, slaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku se zúčastní 17 souborů, z toho...

2. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Horácké divadlo otevře novou sezonu premiérou Pinocchia

Soubor Horáckého divadla HD_Jéé, který hraje pro děti a mládež, připravuje premiéru na Velkou scénu. Inscenací Pinocchio otevře 86. sezonu jihlavského divadla....

2. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Filmaři točí v Českém ráji, zamilovaný Mišík zažije drama na Troskách

Herecké hvězdy, kaskadérské kousky, gotický hrad Trosky. Filmaři v těchto dnech natáčí v Českém ráji komedii o rodinné dovolené. Film bude mít premiéru příští rok v létě.

2. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.