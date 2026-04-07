Sochy v ulicích budou v Pelhřimově a okolí novou letní atrakcí

Ulice v Pelhřimově a dvou okolních obcích budou několik měsíců zdobit sochy různých umělců. Stezka mezi nimi má být novou letní turistickou atrakcí. ČTK to řekl Jakub Černý, manažer Místní akční skupiny Šipka, která je hlavním organizátorem. Při akci Umění nás spojuje budou sochy k vidění od konce května do září.
"Chceme do veřejného prostoru instalovat asi 14 soch. A propojené to bude i s kulturními akcemi. Je to další produkt cestovního ruchu, aby návštěvníci měli důvod navštívit Pelhřimov. A jde také o to ozvláštnit prostor a dát příležitost umělcům, kteří třeba nejsou jinde v regionu známí," řekl Černý.
Šipka sdružuje na Pelhřimovsku 28 obcí. Původní záměr byl zprostředkovat zážitek z umění v ulicích i v těchto dalších místech, zájem ale podle Černého projevily jen Horní Cerekev a Svépravice.
Organizátoři oslovili sochaře, zda se chtějí akce účastnit a sochy zdarma zapůjčit. Jednají i s Josefínou Duškovou, Janem Dostálem, Jakubem Flejšarem, Lukášem Raisem, Michalem Trpákem nebo Tomášem Zeleným.
Sochy bude možné objevovat díky mapě. "Připravujeme k tomu i nějaké skrýše na geocaching, facebookovou kampaň a určitě budou i veřejné komentované prohlídky, jedna bude také s autobusem a pojede se i do Horní Cerekve a Svépravic. Na konci září pak bude beseda se sochaři, kteří budou vystavovat," řekl Černý.
V Pelhřimově podle něj sochy ozvláštní okolí škol nebo menší uličky v centru, které mají své kouzlo, ale návštěvníci je obvykle míjí.
Náklady projektu jsou přes milion korun, hlavně kvůli tomu, kolik bude stát instalace a převoz často rozměrných uměleckých děl.
Inspirací pro organizátory je českobudějovický festival Umění ve městě, se kterým spolupracuje i na instalaci soch na Pelhřimovsku.