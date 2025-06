Hippos arena v Havlíčkově Brodě už dnes patří mezi nejlepší a nejmodernější softballové areály v republice. Klub ho do roka vyšperkuje ještě speciální tréninkovou halou pro pálkaře a nadhazovače. Navazovat bude na současné zázemí směrem k řece. Stát bude zhruba v místech, kde jsou dnes venkovní tréninkové „klece“. | foto: Hroši Havlíčkův Brod

Do stavby unikátních tréninkových prostor brodské softbalisty nutí několik důvodů. Tím největším je pravděpodobně specifikum sportu. Softbalisté musí někde trénovat i v zimě, ale klasické školní tělocvičny pro ně úplně nejvhodnější nejsou.

„Softbal je sport, při němž se nadhazují a pálkami odpalují poměrně těžké míče. V klasických tělocvičnách to ovšem nevidí rádi. Ty na to nejsou uzpůsobené, mohlo by dojít ke škodám či zranění. Na takové tréninky nás tam nechtějí pouštět,“ vysvětluje šéftrenér havlíčkobrodských Hrochů Dušan Šnelly.

Už tak vysoký zájem o softbal ve městě, které už nyní patří k největším baštám tohoto sportu v republice, i nadále roste. Dětí neustále přibývá a hledat pro všechny tréninkové prostory, hlavně na zimní měsíce, není vůbec snadné.

Proto se oddíl, jenž formálně spadá pod havlíčkobrodskou tělovýchovnou jednotu Jiskra, rozhodl k nevšednímu řešení. Pro tréninky nadhazovačů a pálkařů si postaví svou vlastní halu. Ta bude zároveň sloužit jako další součást již tak bohatého zázemí Hippos arény.

Atypické rozměry a dvě podlaží

Nová hala bude mít atypické rozměry. Široká bude jen jedenáct metrů, zato na délku by měla mít metrů třicet. Dle plánů by měla být dvoupodlažní. Navazovat má na současnou budovu se šatnami a klubovnami směrem k řece. V těchto místech jsou nyní tréninkové „klece“ se sítěmi.

„Připojíme ji na energie z vedlejší budovy, kde se budou využívat stávající šatny a toalety. Měla by to být poměrně jednoduchá budova,“ podotkl Šnelly.

Tréninkové prostory pro nadhazovače a pálkaře budou v přízemí. Patro by mělo sloužit jako další zázemí pro celou Hippos arénu. Při mimořádných akcích s předpokládanou větší návštěvností se počítá s tím, že by se tréninkové prostory otevřely a sloužily pro návštěvníky i hráče.

V Havlíčkově Brodě by tak vyrostla zřejmě jediná tréninková hala svého druhu v republice. „Snad pouze v Chomutově mají v softbalovém areálu něco podobného, i když tamější hala slouží víceméně jako klasická tělocvična. O jiné takto specializované nevím,“ poznamenal šéftrenér brodských Hrochů.

Má se stavět od podzimu do jara

Výstavba tréninkové haly by měla přijít na přibližně dvacet milionů korun. Stejným dílem na ni přispějí Kraj Vysočina i město. „Zastupitelstvo odsouhlasilo podíl na investici ve výši deseti milionů korun. Peníze půjdou z rozpočtu na příští rok,“ uvedl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

V tuto chvíli vrcholí přípravy před zahájením samotné stavby. Co nevidět by měl klub získat stavební povolení, doslova každým dnem vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele.

„Stavět chceme ideálně od podzimu do jara, mezi sezonami. Aby stavební práce nenarušily chod areálu,“ pravil Dušan Šnelly s tím, že hrubá stavba by měla být hotová do zimy.

Havlíčkobrodská Hippos aréna už nyní patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným areálům pro softbal v celé republice. I proto víceméně pravidelně hostí mezinárodní akce, často i světového formátu. Například v letech 2010, 2014 a 2018 se v ní konalo mistrovství Evropy mužů, v roce 2019 dokonce mistrovství světa.

Letos Evropa, za dva roky svět juniorů

A Havlíčkův Brod má podobně prestižní akce přiděleny i do budoucna. Už letos od 23. do 28. června bude opět dějištěm mužského mistrovství Evropy. A další špičková akce se plánuje na rok 2027, kdy Havlíčkův Brod společně s Ledenicemi budou hostit mistrovství světa juniorů.

„Pořadatelství mistrovství světa je určitě velkou událostí. Máme ještě v živé paměti zatím nejúspěšnější mistrovství světa mužů, které se u nás konalo v roce 2019. Naším záměrem bylo znovu vrátit světový softbal do České republiky,“ pochvaloval si předseda České softbalové asociace Gabriel Waage.

V případě úspěchů České republiky v jakékoliv kandidatuře bývá i díky svému areálu Havlíčkův Brod takřka jasnou volbou.

Hippos aréna je součástí relaxačního areálu Plovárenská. Na oplocený softbalový komplex plynule navazuje veřejná část s několika sportovišti, kurty na volejbal, tenis či basketbal, dětskými hřišti a speciálními „pracovišti“ pro workout a parkour. Plochu na břehu Sázavy obepíná ovál pro běžce či inline bruslaře.