Sokoli hnízdící na komíně dukovanské elektrárny mají letos čtyři mláďata

Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu dukovanské elektrárny, má letos čtyři mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. ČTK to dnes sdělila Jana Štefánková, mluvčí společnosti ČEZ.
"Kontrola potvrdila, že jsou všechna mláďata ve velmi dobré kondici a rodiče o ně pečují," uvedl ornitolog Václav Beran ze společnosti ALKA Wildlife, která se věnuje výzkumu a ochraně sokolů. Každé mládě dostalo dva hliníkové kroužky. Jeden označuje, že jde o sokola z České republiky, druhý umožňuje kontrolu na dálku pomocí dalekohledu.
Umělá hnízdní budka je v dukovanské elektrárně na ventilačním komíně ve výšce přes 120 metrů. Sokoli tam mají při hnízdění klid a jsou v bezpečí. Mláďata se líhnou na přelomu dubna a května, v hnízdě zůstávají přibližně dva měsíce. Poté se rozlétají do krajiny.
V provozech skupiny ČEZ byla první budka pro sokoly instalovaná v roce 2011 na chladicí věži elektrárny Tušimice. V současnosti hnízdí sokoli na více výškových elektrárenských či teplárenských stavbách, včetně elektrárny Temelín. V součtu se v těchto lokalitách od roku 2011 vylíhlo přes 200 sokolů.