Sokolský běh republiky bude na Vysočině na sedmi místech

Sokolského běhu republiky, který je od roku 2019 součástí oslav vzniku Československa, se budou moci lidé na Vysočině 28. října zúčastnit na sedmi místech. Někteří organizátoři sice hlásí vyčerpanou kapacitu pro registrace běžců, neznamená to ale, že by nenechali běžet i další zájemce, řekl ČTK Miroslav Kopečný ze Sokola Kamenice. Kamenice na Jihlavsku je jedním z míst, kde se běh organizuje nepřetržitě od jeho vzniku.
"Kapacitu u nás máme 75 závodníků, z toho 40 dětí. Máme to už kompletně obsazené, přihlašování je on-line dopředu. Nicméně umožňujeme běžet i někomu, kdo se přihlásí na místě. Kdo se chce proběhnout, toho necháme, akorát už třeba nemáme pro všechny startovní balíčky a účastnické medaile. Ty objednáváme dopředu podle odhadu účasti podle minulých let," řekl Kopečný. Zájem o běh je podle něj velký, jen výjimečně bylo účastníků méně, než byla kapacita.
Kopečný akci hodnotí jako úspěšnou novodobou tradici k připomínce vzniku samostatného státu, i když zpočátku měl obavy, zda se mezi lidmi kvůli pozdnímu podzimnímu termínu venkovní běh uchytí. Letos bude závod na více než 90 místech v Česku i v zahraničí, více o něm je na webu.
Kamenický Sokol má asi 100 členů, většina z nich jsou děti. K dispozici má vlastní sokolovnu, ale využívá i místní školní tělocvičnu.
Na Vysočině se závody chystají také v Březníku, Okříškách, Telči, v Novém Městě na Moravě, v Uhelné Příbrami a v Bystřici nad Pernštejnem, kde budou poprvé. Tratě jsou uzpůsobené tak, aby je mohli absolvovat zkušení běžci i malé děti.