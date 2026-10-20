Sokolský běh republiky bude na Vysočině na sedmi místech

Autor: ČTK
  9:29aktualizováno  9:29
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Sokolského běhu republiky, který je od roku 2019 součástí oslav vzniku Československa, se budou moci lidé na Vysočině 28. října zúčastnit na sedmi místech. Někteří organizátoři sice hlásí vyčerpanou kapacitu pro registrace běžců, neznamená to ale, že by nenechali běžet i další zájemce, řekl ČTK Miroslav Kopečný ze Sokola Kamenice. Kamenice na Jihlavsku je jedním z míst, kde se běh organizuje nepřetržitě od jeho vzniku.

"Kapacitu u nás máme 75 závodníků, z toho 40 dětí. Máme to už kompletně obsazené, přihlašování je on-line dopředu. Nicméně umožňujeme běžet i někomu, kdo se přihlásí na místě. Kdo se chce proběhnout, toho necháme, akorát už třeba nemáme pro všechny startovní balíčky a účastnické medaile. Ty objednáváme dopředu podle odhadu účasti podle minulých let," řekl Kopečný. Zájem o běh je podle něj velký, jen výjimečně bylo účastníků méně, než byla kapacita.

Kopečný akci hodnotí jako úspěšnou novodobou tradici k připomínce vzniku samostatného státu, i když zpočátku měl obavy, zda se mezi lidmi kvůli pozdnímu podzimnímu termínu venkovní běh uchytí. Letos bude závod na více než 90 místech v Česku i v zahraničí, více o něm je na webu.

Kamenický Sokol má asi 100 členů, většina z nich jsou děti. K dispozici má vlastní sokolovnu, ale využívá i místní školní tělocvičnu.

Na Vysočině se závody chystají také v Březníku, Okříškách, Telči, v Novém Městě na Moravě, v Uhelné Příbrami a v Bystřici nad Pernštejnem, kde budou poprvé. Tratě jsou uzpůsobené tak, aby je mohli absolvovat zkušení běžci i malé děti.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

V Třinci se vytvořily dva bloky, o koalici mohou rozhodnout Osobnosti pro Třinec

ilustrační snímek

Povolební vyjednávání v Třinci na Frýdecko-Místecku stále nevedla ke vzniku koalice, po dvojbloku Nezávislých Třinec s hnutím ANO tam ale vznikl také trojblok...

21. října 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Dva olomoučtí zastupitelé spOLečně složili mandát ve prospěch Runtáka a Janoška

ilustrační snímek

Dva noví zastupitelé Olomouce za hnutí spOLečně Ivo Háger a Pavel Fryšák se vzdali mandátů ve prospěch spoluzakladatele a předsedy hnutí Roberta Runtáka a...

21. října 2026  17:23,  aktualizováno  17:23

Koalice v Litomyšli se po volbách nezmění, starostou má zůstat Brýdl

ilustrační snímek

Koalice v Litomyšli se po volbách nezmění. Na spolupráci se dohodli Generace 89, lidovci, Nestraníci a rovněž Litomyšláci, které tvoří ODS a nezávislí....

21. října 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Snaží se mě zlomit, řekl egyptský student z vazby. Popírá vinu za požár v Pardubicích

Anežka Brahová a Youssef Moursi

Egyptský student obviněný z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích odmítá vinu a tvrdí, že se ho české úřady snaží psychicky zlomit. Podle jeho advokáta policie mezi důkazy...

21. října 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nový Jičín opravil další měšťanský dům v městské památkové rezervaci

ilustrační snímek

Město Nový Jičín za zhruba 6,8 milionu korun opravilo další dům v městské památkové rezervaci. Měšťanský dům na Masarykově náměstí 27/16 má novou střechu,...

21. října 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

V Lounech se na spolupráci dohodla čtyři uskupení, starostou má být Pavel Janda

ilustrační snímek

V Lounech se na spolupráci pro nadcházející volební období dohodla čtyři uskupení. Jsou jimi Pro lepší Louny, Vize pro Louny, Louny společně a Unie pro sport a...

21. října 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Hrádek nad Nisou řeší budoucnost skateparku Cihelna, provoz a zabezpečení

ilustrační snímek

Budoucnost skateparku Cihelna, jeho údržbu, provoz a zabezpečení řeší radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Hledá cestu, jak areál zachovat pro sportovce a...

21. října 2026  16:35,  aktualizováno  16:35

Plzeň čeká rizikový fotbalový zápas s Levski Sofia, policie doporučuje jet MHD

PlzeĹ ÄŤekĂˇ rizikovĂ˝ fotbalovĂ˝ zĂˇpas s Levski Sofia, policie doporuÄŤuje jet MHD

Rozsáhlá bezpečnostní opatření připravují policisté a strážníci na čtvrteční utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a bulharským Levski Sofia....

21. října 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Zvoleným kandidátem na rektora UJEP je opět Koutský, získal 27 z 39 hlasů

ZvolenĂ˝m kandidĂˇtem na rektora UJEP je opÄ›t KoutskĂ˝, zĂ­skal 27 z 39 hlasĹŻ

Kandidátem na rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem pro další funkční období bude opět Jaroslav Koutský. Akademický senát ho dnes...

21. října 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

Botanická zahrada v Liberci vytvořila expozici s jednou z největších láčkovek

ilustrační snímek

Expozice s jednou z největších láčkovek světa přibyla v pavilonu masožravých rostlin v Botanická zahrada v Liberci. Jedná se o Nepenthes truncata, jejíž pasti...

21. října 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lego ráj. Na Příkopě nastoupíte do tramvaje, v laboratoři si vyrobíte vlastního panáčka

Pýchou lego prodejny Na Příkopě je ikonická Tatra T3 v kostičkovém provedení i...

V srdci metropole vyrostla prodejna s oblíbenými dánskými kostičkami. Láká na unikátní pražské motivy, interaktivní atrakce i vánoční zónu. Redakce Metra ji navštívila den před otevřením.

21. října 2026

Zlínský kraj požádal stát o 2,5 mld. Kč na provoz sociálních služeb příští rok

ilustrační snímek

Zlínský kraj požádal stát o dotaci na zajištění dostupnosti sociálních služeb v příštím roce ve výši 2,507 miliardy korun. Kolik peněz nakonec ze státního...

21. října 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×