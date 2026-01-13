Zinscenované vraždy jako nástroj vydírání. Jihlavský gang stojí před soudem

Krajský soud v Brně se začal zabývat případem jihlavského gangu. Šest lidí a jednu firmu žalobkyně viní z vydírání a z podvodů s cílem získat peníze. Dotyční podle obžaloby také zinscenovali vraždy, aby své oběti následně mohli vydírat. Od obětí získali několik desítek milionů korun, uvedla státní zástupkyně.
Obžalovaný Jan Mach (vpravo) u Krajského soudu v Brně, který začal projednávat případ tzv. jihlavského gangu, žalobce šest lidí a jednu firmu viní především z vydírání a podvodů. (13. ledna 2026) | foto: ČTK

Obžalovanými jsou Libor Hladký, Jan Havlíček, Jan Prchal, Milan Marko, David Fišar, Jan Mach a firma Finance Agendy. V obžalobě figuruje i další jméno, tento muž ale mezitím zemřel. Trestné činy podle žalobkyně skupina páchala od roku 2015 do jara 2021.

„Měla jasně definovanou hierarchii, kdy řídicí osoby připravovaly scénáře, právní dokumenty, a poskytovala finanční prostředky, zatímco další členové plnili dílčí úkoly a přímo realizovali podvody a vydírání. Nižší články skupiny neznaly vedoucí osoby,“ popsala žalobkyně Eva Žďárská.

V čele skupiny podle obžaloby stáli jihlavský advokát Havlíček a také Hladký, který už byl v minulosti trestaný, kromě jiného i za vraždu.

Gang falešných bankéřů obral stovky lidí o 195 milionů, vydávali se i za policii

Skupina si podle žalobkyně vytipovala majetné lidi, a to nejen z Vysočiny, ale třeba i ve Středočeském či Plzeňském kraji. Obžalovaní je následně nalákali na nějaký výhodný, většinou nelegální obchod. Nejčastěji na koupi většího množství cigaret.

Obchody se ale z nějakého důvodu zvrhly, oběti následně byly účastny fingované vraždy, scénky vytvářeli členové skupiny, uvedla státní zástupkyně. Scénky obsahovaly například i fingované bití či zakopávání těl. Vše jen kvůli tomu, aby oběť mohl gang dále vydírat ve smyslu – viděl jsi vraždu a nic jsi pak neudělal, jsi spolupachatel. Oběti podle žalobkyně kontaktoval i falešný policista s tím, že když zaplatí, nepůjdou do vězení.

Státní zástupkyně obžalované viní z účasti na organizované skupině, vydírání, podvodu, nedovoleného ozbrojování, pojistného podvodu, pokusu pojistného podvodu a z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hlavní líčení je zatím nařízeno na dny do konce týdne.

