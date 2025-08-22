Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Tomáš Blažek
  11:22aktualizováno  11:22
Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení. Vrcholí tím spory se sousedy ve Fritzově ulici, kteří se obávají zastínění svých domů a podali kasační stížnost.

Stavba je nyní konzervována a polytechnika i dodavatelská stavební firma čeká, jak se spor dál vyvine. „Stavební povolení na výstavbu studentských kolejí Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) bylo pozastaveno rozhodnutím Stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy z 29. července, který jednal na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové,“ sdělila mluvčí polytechniky Martina Tomšů.

Verdikt soudu je další kapitolou v tříletém sporu polytechniky a sousedů budoucí stavby kolejí, kteří proti záměru před časem podali kasační stížnost. Argumentovali mimo jiné tím, že stavba čtyřpatrové budovy kolejí zastíní jejich rodinné domy na druhé straně Fritzovy ulice a negativně ovlivní jejich další obývání.

Plocha stavby v areálu někdejší staré jihlavské nemocnice u Fritzovy ulice po zakonzervování osiřela. Všichni čekají, jak ve vlekoucím se sporu rozhodne úřední verdikt.
Plocha stavby v areálu někdejší staré jihlavské nemocnice u Fritzovy ulice po zakonzervování osiřela. Všichni čekají, jak ve vlekoucím se sporu rozhodne úřední verdikt.
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s Fritzovou ulicí. Takto by podle zveřejněných vizualizací měla vypadat.
Plocha stavby v areálu někdejší staré jihlavské nemocnice u Fritzovy ulice po zakonzervování osiřela. Všichni čekají, jak ve vlekoucím se sporu rozhodne úřední verdikt.
8 fotografií

Stavaři začali po soudním rozhodnutí v minulých týdnech se zakonzervováním stavby. „Zhotovitel stavbu zajišťuje, aby během pozastavení stavebního povolení nedocházelo k dalším škodám a aby byl objekt chráněn před povětrnostními vlivy i případným znehodnocením dosud provedených prací,“ vyjádřila se mluvčí Tomšů.

O odvolání proti vydanému stavebnímu povolení teď rozhoduje středočeský krajský úřad. „Do doby vydání rozhodnutí toho odvolacího orgánu jsou povolené pouze práce související se statickým zajištěním rozestavěného objektu,“ řekla vedoucí jihlavského stavebního úřadu Jana Matoušková.

Pochybil středočeský krajský úřad?

Nyní buď středočeský krajský úřad odvolání zamítne, nebo potvrdí rozhodnutí stavebního úřadu v Havlíčkově Brodě a pak se bude moci pokračovat ve stavbě. Nebo rozhodne, že věc vrátí stavebnímu úřadu k novému projednání a stavba se bude znovu projednávat a vydávat opakované stavební povolení.

„O odvolání by se mělo rozhodnout v termínu do dvou měsíců, pakliže se nebudou nechávat přezkoumávat například závazná stanoviska ke stavbě nadřízenými orgány,“ dodala Matoušková.

V Jihlavě začaly růst vysokoškolské koleje. Kvůli soudům o dva roky později

Podle mluvčí polytechniky Tomšů během tříletých soudních sporů se polytechnice podařilo úspěšně vypořádat všechny námitky protistrany. „Projekt studentských kolejí je dobře připraven a v tuto chvíli není důvod ke změnám,“ sdělila Tomšů.

Důvodem pozastavení stavebního povolení je pochybení Krajského úřadu Středočeského kraje, který v řízení nedodržel správný postup podle správního řádu a neobeslal všechny účastníky řízení, jak mu ukládá zákon. „V současné době čekáme na nápravu tohoto pochybení ze strany úřadu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě,“ dodala Tomšů.

„Chceme chodit do parku“

Jedním ze sousedů stavby budoucích kolejí je Petr Kubíček. Účastníkem sporu není. „Vyroste nám tady barák, který nám bude koukat do zahrady a na terasu. Ale škola ten prostor potřebuje, protože ubytování pro studenty nemá a vývoj nezastavíme. Bude to pro nás trochu omezující, ale abych kvůli tomu psal petici, do toho jsem nešel,“ řekl Kubíček.

„Hlavně doufám, že nás budou pouštět do parku za kolejemi, kam jsme chodili. Protože kdyby nám tam zakázali vstup, to by mi vadilo mnohem víc než celé ubytování studentů,“ vyslovil se Kubíček.

Jihlava podpoří studentské koleje. Mladí a chytří městu prospějí, tvrdí primátor

Stavba studentských kolejí bude stát přibližně 340 milionů korun. Další etapa sporu se sousedy však stavbu nepochybně prodraží. „Pozastavení stavby s sebou nese finanční dopady. Každý měsíc konzervace znamená dodatečné náklady v řádu nižších jednotek milionů korun,“ informovala Tomšů.

Termín dokončení výstavby kolejí pro přibližně 200 studentů byl naplánován na listopad 2026. V běžnému provozu měly koleje začít sloužit během roku 2027.

Stavba kolejí vzniká v prostoru takzvané staré jihlavské nemocnice, kde před demolicí stála její hospodářská budova s kotelnou a ubytovny.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Při požáru domu v Chříči se zranil muž, záchranáři ošetřili i dva hasiče

Při dnešním požáru v podkroví bytového domu v Chříči na severním Plzeňsku byl zraněn jeden člověk, skončil v nemocnici. Záchranáři ošetřili i dva zasahující...

22. srpna 2025  10:43,  aktualizováno  10:43

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Poděbrady zdraží parkování, zpoplatněné bude i nové parkoviště pod nadjezdem

Poděbrady zvýší cenu za parkování v městském parkovacím systému. Ve všech třech zónách, kde byly dosud různé ceny, se sjednotí, hodina vyjde na 40 korun, 30...

22. srpna 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Karlovy Vary chtějí v příštím roce zahájit rekonstrukci Vřídelní lávky

Karlovy Vary v příštím roce začnou rekonstruovat Vřídelní lávku. Stavební práce se mají uskutečnit v období mezi dvěma filmovými festivaly v letech 2026 a...

22. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

L'Osteria otevírá svou pátou pobočku v Česku – tentokrát v srdci Brna

22. srpna 2025  11:42

Úžasná akce v Jižní Africe – dva modely Chery TIGGO9 při čelní srážce prokázaly naprostou bezpečnost

22. srpna 2025  11:36

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Poruba investovala letos desítky milionů korun do oprav ve školách

Desítky milionů korun investoval v letošním roce ostravský městský obvod Poruba do oprav v mateřských a základních školách. Většinu z nich dělaly firmy o...

22. srpna 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení....

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.