Soud v Třebíči odsoudil dva muže za podíl na podvodech s investicemi

Třebíčský okresní soud potrestal dva Slováky, kteří podle nepravomocného rozsudku jako kurýři vyzvedávali peníze od obětí internetových podvodů s investicemi. Celkem převzali přes čtyři miliony korun. Do vězení mají jít na dva a čtyři roky, uvedla dnes v tiskové zprávě policejní mluvčí Dana Čírtková.
Policie se případem začala zabývat loni v srpnu kvůli podvedenému osmasedmdesátiletému muži z Třebíče, který se nechal zlákat ke zhodnocení úspor. Podvodníci ho připravili o 1,7 milionu korun, které postupně předal kurýrům. Později kriminalisté rozkryli devět obdobných případů z celé České republiky. "Ve většině případů se jednalo vždy o starší osoby důchodového věku, tedy o zvlášť zranitelné oběti, jejichž důvěřivosti využíval zatím neznámý pachatel," řekla k obětem podvodu Čírtková.
Před soud se kvůli tomu dostal pětačtyřicetiletý muž a jeho o 20 let mladší syn. Ze Slovenska jako kurýři přijížděli od srpna do října loňského roku a od podvedených lidí přebírali různě vysoké částky. Podvedli i osmdesátiletého muže z Českých Budějovic, od kterého vzali 1,2 milionu korun, a další lidi z Prahy, Středočeského a Pardubického kraje. "Poslední případ, pro který byli oba muži odsouzeni, se odehrál 10. října loňského roku. Stejná legenda a dvaasedmdesátiletý muž ve Volarech vybral ze svého účtu 280.000 korun a tyto peníze v místě bydliště předal kurýrovi. Tito dva podezřelí muži svým jednáním připravili své oběti o 4,255.000 korun," uvedla Čírtková.
Dvojici kurýrů policie zadržela 16. října 2025, starší z mužů skončil ve vazbě. Soud podle Čírtkové rozhodl kromě nepodmíněných trestů také o propadnutí Škody Octavie, kterou za oběťmi jezdili. Podle obžaloby byli součástí organizovaného a sofistikovaného zločinu. "Zatím jako neznámý pro nás zůstává hlavní pachatel, který oba 'kurýry' instruoval a vysílal do České republiky za poškozenými pro výběr peněz. Po tomto pachateli stále pátráme," dodal Jaromír Plocek, vrchní komisař z odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.