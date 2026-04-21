Soud v Třebíči odsoudil dva muže za podíl na podvodech s investicemi

Autor: ČTK
  13:39aktualizováno  13:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Třebíčský okresní soud potrestal dva Slováky, kteří podle nepravomocného rozsudku jako kurýři vyzvedávali peníze od obětí internetových podvodů s investicemi. Celkem převzali přes čtyři miliony korun. Do vězení mají jít na dva a čtyři roky, uvedla dnes v tiskové zprávě policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policie se případem začala zabývat loni v srpnu kvůli podvedenému osmasedmdesátiletému muži z Třebíče, který se nechal zlákat ke zhodnocení úspor. Podvodníci ho připravili o 1,7 milionu korun, které postupně předal kurýrům. Později kriminalisté rozkryli devět obdobných případů z celé České republiky. "Ve většině případů se jednalo vždy o starší osoby důchodového věku, tedy o zvlášť zranitelné oběti, jejichž důvěřivosti využíval zatím neznámý pachatel," řekla k obětem podvodu Čírtková.

Před soud se kvůli tomu dostal pětačtyřicetiletý muž a jeho o 20 let mladší syn. Ze Slovenska jako kurýři přijížděli od srpna do října loňského roku a od podvedených lidí přebírali různě vysoké částky. Podvedli i osmdesátiletého muže z Českých Budějovic, od kterého vzali 1,2 milionu korun, a další lidi z Prahy, Středočeského a Pardubického kraje. "Poslední případ, pro který byli oba muži odsouzeni, se odehrál 10. října loňského roku. Stejná legenda a dvaasedmdesátiletý muž ve Volarech vybral ze svého účtu 280.000 korun a tyto peníze v místě bydliště předal kurýrovi. Tito dva podezřelí muži svým jednáním připravili své oběti o 4,255.000 korun," uvedla Čírtková.

Dvojici kurýrů policie zadržela 16. října 2025, starší z mužů skončil ve vazbě. Soud podle Čírtkové rozhodl kromě nepodmíněných trestů také o propadnutí Škody Octavie, kterou za oběťmi jezdili. Podle obžaloby byli součástí organizovaného a sofistikovaného zločinu. "Zatím jako neznámý pro nás zůstává hlavní pachatel, který oba 'kurýry' instruoval a vysílal do České republiky za poškozenými pro výběr peněz. Po tomto pachateli stále pátráme," dodal Jaromír Plocek, vrchní komisař z odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Z muže na úřadě kvůli nevyplacené dávce sršely hrozby a urážky, strážníka napadl

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.