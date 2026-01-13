Obžalovaný nicméně odmítl, že by uvedený čin jakkoliv dopředu promýšlel. Řekl, že jednal v afektu. Po následném kolapsu ho přímo v soudní síni museli ošetřili záchranáři.
Soud poté rozhodl o setrvání muže ve vazbě, ale s ohledem na jeho zdravotní stav odročil hlavní líčení na neurčito.
Vražda se stala loni 12. února. Sedmašedesátiletý muž střílel legálně drženou zbraní po předchozím konfliktu se svým pětatřicetiletým synovcem. Vystřelil v okamžiku, kdy byla u domu rodiny policejní hlídka a hasiči přivolaní kvůli požáru.
Policisté tedy muže hned zadrželi. Následně jej obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného po předchozím uvážení. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení na 12 až 20 let. Dosud trestaný nebyl.
Pohádali se kvůli topení
Soud v úterý začal výslechem obžalovaného, který byl patrně psychicky rozrušený. Se vzlykotem přiznal vinu a vyjádřil lítost. „Nechápu, co se stalo, nedokážu si to vysvětlit,“ uvedl. Popsal, že činu předcházela hádka se synovcem týkající se instalace topení v rodinném domě, kde žil. Důchodce tam následně pustil plyn a založil požár.
„Z domu jsem odjel, ale uvědomil jsem si, že je to hloupost. Vrátil jsem se a zavolal hasiče. Poté se tam objevil synovec, začal na mě křičet a něco mi vyčítat. Pak už si to moc nepamatuji, ale v žádném případě jsem to nepřipravoval, nikdy mě to ani nenapadlo,“ dodal muž, než se mu přitížilo.
Po zásahu zdravotníků předseda soudu Aleš Novotný rozhodl o ponechání důchodce ve vazbě. „Hrozí, že by se mohl dalšímu trestnímu řízení a stíhání vyhýbat. Soud také zohlednil fakt, že si muž svým činem výrazně zhoršil možnosti bydlení, není vázán ani pracovištěm nebo rodinou. Důvodem pro vazbu je i to, že ačkoliv obžalovaný tvrdí, že čin spáchat nechtěl, je riziko, že se to může opakovat. Realita je taková, že rodinné vztahy jsou výrazně narušeny,“ řekl Novotný.
Hlavní líčení odročil. Termín stanoví až po obdržení lékařské zprávy z věznice.
14. února 2025