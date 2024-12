Za ubodání domácího dostal muž 15 let. Vraždil úmyslně, rozhodl soud

Krajský soud v Brně poslal na 15 let do vězení čtyřiapadesátiletého Aloise Pužu za to, že před rokem ubodal ve Velké Bíteši na Žďársku seniora, u kterého bydlel. Puža a jeho obhájce přesvědčovali soud o tom, že šlo o zabití po náhlém zkratu, soud jejich argumenty nevyslyšel a Pužu odsoudil za úmyslnou vraždu do věznice se zvýšenou ostrahou.