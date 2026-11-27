Podle předsedy žďárského soudu Aleše Landsmana zatím vůbec není jasné, co to v praxi přinese pro lidi, soudce či zaměstnance. „Jak plán vnímám, k tomu se nyní nemohu vyjádřit, jelikož sama skutečnost, že budeme pobočkou Okresního soudu v Jihlavě, neříká nic o tom, jaké budou praktické důsledky tohoto kroku,“ uvedl Landsman.
Ministerstvo spravedlnosti zdůvodňuje zachování poboček ve většině dotčených měst tím, že lidem zůstane dostupná základní soudní agenda – například opatrovnické spory či rozhodování o svěření dětí do péče. Co přesně ale bude pobočka ve Žďáře nad Sázavou vyřizovat, zatím vedení soudu neví.
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„Vůbec netušíme, co konkrétně si pod tím máme představit. Nicméně předpokládám, že zde zůstanou zachována soudní jednání – minimálně v občanskoprávní a opatrovnické agendě,“ říká předseda soudu.
Nejasná zůstává i budoucnost lidí, kteří na soudu pracují. Ve Žďáře nyní působí 12 soudců a 49 zaměstnanců, z toho jeden zaměstnanec Krajského soudu v Brně. „Netušíme, co bude znamenat sloučení pro zaměstnance ani pro soudce,“ dodává Landsman.
Lidem hrozí více cest do Jihlavy i do Brna
Žďárský okres je rozlehlý a už dnes musí obyvatelé například z Bystřicka nebo Velkomeziříčska za soudem dojíždět do okresního města. Podle Landsmana záleží na tom, jaký rozsah služeb na místě skutečně zůstane.
„Dostupnost může zůstat stejná, pokud zde fakticky zůstanou zachovány všechny agendy týkající se dnešního obvodu našeho okresního soudu. Nicméně pokud se některé agendy přesunou do Jihlavy, tak se samozřejmě dostupnost například pro obyvatele Bystřicka nepochybně zhorší,“ upozorňuje.
Další komplikaci by mohlo přinést případné zrušení pobočky Krajského soudu v Jihlavě, o kterém se v ministerském materiálu rovněž uvažuje. Pro obyvatele Žďárska by to znamenalo delší cestu za odvolacími řízeními. „Pokud by se pobočka Krajského soudu v Jihlavě zrušila, tak by samozřejmě lidé museli jezdit za odvolacími agendami do Brna,“ konstatuje Landsman