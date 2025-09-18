Už žádné výpadky elektřiny. V Neufe jsou soběstační, energie ovládá počítač

Martin Vokáč
  8:12
Hrdinové moderní energetiky. Tak se jmenuje soutěž o nejzajímavější projekty, jež využívají obnovitelné zdroje a nabízejí ucelená chytrá řešení. Hlavní cenu mezi firmami si letos odnesla společnost Neufe z Přibyslavi. Ta do projektu zapojila hned několik zdrojů energie, čímž výrazně zabezpečila i zlevnila výrobu.

Fotovoltaická elektrárna na střechách přibyslavského areálu, dvě kogenerační jednotky, baterie s dostatečnou kapacitou. A hlavně řídící jednotka, která se postará o plně automatický provoz systému včetně sledování aktuálních cen elektřiny a odesílání přebytků do sítě. To je základ novinky, která v Neufe v plném provozu funguje od října loňského roku.

„Problematikou energetiky se tu intenzivně zabýváme od roku 2019. Tenkrát jsme se rozhodli řešit poměrně časté výpadky elektřiny a odstávky,“ začíná s vysvětlováním Petr Adam, asistent jednatele společnosti, který má na starosti ve firmě administrativu a rovněž tento energetický projekt.

„Původní myšlenkou bylo pořídit menší bateriové úložiště v kontejneru, které by v případě výpadku proudu dokázalo zajistit chod fabriky na dvacet minut, abychom mohli standardně vypnout stroje, a umístit ho do stráně na okraji našeho areálu. Nakonec se ten projekt poměrně výrazně rozrostl,“ usmívá se Adam.

Společnost Neufe se zabývá veškerou zakázkovou kovovýrobou. V areálu o ploše šesti tisíc metrů čtverečních výrobních ploch na východním okraji Přibyslavi k tomu má veškeré technologické vybavení. „Byl to náš záměr mít veškeré potřebné a dostupné vybavení, abychom se nemuseli spoléhat na další partnery,“ říká Adam.

Vyrobit lze prakticky cokoliv

Těmito stroji dokáže ze základního hutního materiálu vyrobit prakticky cokoliv. Od obyčejných stojanů na billboardy až po sofistikované dopravníkové linky a pily.

Jenže moderní stroje na řezání, ohýbání či svařování kovů jsou velice náchylné na nepřetržitou dodávku elektřiny. A zajistit ji nebývalo jednoduché.

Prvotní myšlenka se zálohou v podobě baterií, se ukázala jako nedostatečná. „Nikdo nedokázal garantovat nulový přechod při přepnutí zdroje energie ze sítě na baterii. Pořád tam byl přechod minimálně 30 milivteřin, což už naše systémy nejsou schopné ustát. My měli požadavek maximálně 10 milivteřin,“ líčí Petr Adam.

Přibyslav dokončuje první kruhový objezd, s postupem prací přibývá kritiků

A tak firma do problematiky pronikala stále hlouběji a hlouběji. Až nakonec zprovoznila komplexní systém zásobení areálu elektřinou a teplem, který je založen na bateriích, kogeneračních jednotkách, fotovoltaické elektrárně a řídícím systému.

Investice se vyšplhala do desítek milionů korun. „Jen technologie přišly na 40 až 45 milionů korun,“ konstatoval Adam. K této částce je třeba připočíst také například stavbu třípodlažní budovy, která pro zařízení v rohu areálu vyrostla. To vše bez dotací, jen z vlastních prostředků.

Mozkem celého systému je řídící jednotka. Ta zcela automaticky koriguje nastartování kogeneračních jednotek, jejich výkon, přepínání mezi využitím zdroje ze sítě či z baterií, nebo vytápění objektů.

Řídící jednotka sleduje ceny elektřiny i počasí

V Neufe zašli až tak daleko, že systém zároveň sleduje v reálném čase prodejní a výkupní ceny elektřiny i třeba předpovědi počasí na nejbližší minuty a hodiny. To vše proto, aby počítač dokázal přesně spočítat nejoptimálnější a nejlevnější možný provoz fabriky.

„Elektřinu vyrábíme ze slunce a plynu a bereme ji i z distribuční soustavy, ale jen tehdy, když je to pro nás výhodné. Bateriové úložiště zase umožňuje dodávat elektřinu do sítě v době, když jí je nedostatek a dostáváme za ni zaplaceno. To vše se kombinuje s potřebami chodu našeho závodu, který je energeticky hodně náročný, a dalšími podmínkami,“ popisuje asistent jednatele.

Tady větrníky nebudou, může Přibyslav rozhodnout díky memorandu s ČEZ

Za období zkušebního a první měsíce ostrého provozu už v Neufe zjistili, že dokážou uspořit více než polovinu nákladů jen na elektřině, zhruba 400 tisíc korun měsíčně. Další úspora bude ve vytápění, ale třeba i v odstávkách a servisu strojů, což vždy stojí nejen náklady na samotnou opravu, ale i ušlý zisk, když stroj nemohou kvůli opravě třeba dva měsíce využívat.

„V minulosti jsme bojovali s přepětím, podpětím i výpadky. To vymizelo. Díky dvojité konverzi je přechod na zdroj ze sítě i baterií okamžitý,“ podotkl Petr Adam.

Systém může pracovat v ostrovním režimu

„Neufe to má perfektně dotažené do konce včetně obchodování. Pokud se takový systém udělá, zkombinují se zdroje, jsou to velké investice. Jestliže se to pak používá hloupě, nikdy se náklady nevrátí. Pokud však k tomu dokážeme připojit služby jako obchodování na trhu, využívání rozdílu v cenách elektřiny nebo třeba snížení rezervované kapacity, začíná se to vracet,“ ocenil Lukáš Dobeš, předseda sdružení Cogen Czech zabývající se podporou kogenerace.

Pro firmu Neufe je velmi důležité také zajištění bezpečnosti, není tolik závislá na dodání energie. Systém je schopen pracovat v takzvaném ostrovním režimu, bez dodávek elektřiny z vně areálu.

Nevídaný a bláznivý rozpočet. Přibyslav se rozhodla rekordně investovat

A pro mnohé odběratele je důležité i razantní snížení ekologické stopy a snížení produkce oxidu uhličitého při výrobě.

Společnost Neufe v Přibyslavi působí od roku 2003. Momentálně má celkem 47 zaměstnanců. Kovové výrobky a součástky dodává do celého světa. Orientuje se čistě na zakázkovou výrobu buď pro koncové zákazníky, nebo jako subdodavatel pro další producenty. Její roční obrat se pohybuje kolem 100 milionů korun.

