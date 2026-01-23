Nemluví, soustředí se.
Na některých je znát i nervozita, na jiných hlavně vůle a urputnost.
Řezají závity na trubkách. Svařují plast i měděné trubky.
Montují šroubení na části vodovodu. Pakují šroubení koudelí. Usazují na stěnu umyvadla a WC mísy.
Sledujícího laika přitom mimoděk z praxe ve vlastní domácnosti napadá, že zrovna toto není asi úplně příjemná práce při zkoušce ani v reálné práci. Mísy jednak něco váží, kloužou v rukou a jednak chybu nesmějí udělat.
Třeba zapomenout na těsnění.
Nebo je nutno závadu při montáži odhalit pokud možno co nejdříve a hned napravit, než by došlo k nepříjemnostem.
Dvanáct budoucích instalatérů ve středu soutěžilo v řemeslných dovednostech v dílnách Střední školy stavební (SŠS) v Jihlavě-Heleníně.
Po prvních disciplínách je čekala ještě teoretická část a pak finální montáž celku z měděných, plastových a ocelových trubek a příprava vodovodní baterie.
Vítězové regionálního kola mají šanci, ale nikoli záruku, že postoupí do celostátního kola.
Musí být zdatní i v teorii
Aby byla zaručena laťka republikových finalistů, tak postupující musí dosáhnout určitého počtu bodů od hodnotitelů soutěže.
„Soutěž je prestižní, žáci i školy se na ni připravují, a když v soutěži uspějí, dokazuje to úroveň vzdělávání té školy. Soutěžící už mají za sebou kus praxe, jsou motivovaní a manuálně zruční a musí být zdatní i v teorii. Jsou to ti talentovaní, kteří se v budoucnu s největší pravděpodobností tím řemeslem budou opravdu živit,“ řekla ředitelka jihlavské SŠS Markéta Metelková.
Na výkony soutěžících dohlíží dvojice hodnotitelů ze Střední školy polytechnické Brno Jílová. „Talent poznáme už u první disciplíny. Poznáme, jak ta soutěž pro toho soutěžícího bude probíhat, co mu jde lépe nebo hůř. Někomu jde lépe montáž nebo svařování, jinému zase nasadit umyvadlo, každý je v dovednostech jiný,“ říká hodnotitel Josef Jakubec.
Soutěž je oproti praxi jiná v tom, že soutěžící je pod časovým tlakem, vystaven okamžité konkurenci i bedlivému sledování jak od kolegů v soutěži, tak pedagogů. Ale právě takový trénink se mu bude později v řemesle hodit.
„Zapracovaly u mě nervy, všechno jsem si nestačil dobře nachystat, hodně jsem všechno přeměřoval, ale nestihl jsem poslední spoj,“ říká po disciplíně svařování soutěžící Marek Šindelka z Novoměstska. Po škole si chce dodělat maturitu a určitě začít pracovat jako instalatér, třeba ve vlastní firmě.
Chybuje občas každý
Soutěž instalatérů se koná letos už osmadvacátým rokem.
„Soutěžící jsou zkušení, mnozí dělají praxe i u firem, jsou připravení. Ale za ty roky vím, že chybu může udělat kdokoli a kdekoli. Třeba nedotáhne jedno těsnění. Pak se vrací, hledá chybu. Stres tady hraje svou roli,“ říká učitel odborných předmětů SŠS Aleš Urban.
Vítězem se v Heleníně stal domácí borec Aleš Prokůpek z jihlavské školy. Soutěže se účastnili též žáci z Třebíče, Humpolce, Havlíčkova Brodu, Moravských Budějovic a Nového Města na Moravě.
Každá škola nominuje dva žáky, zpravidla vzešlé ze školní soutěže. Republikové finále se po regionálních kolech uskuteční v létě na brněnském výstavišti v době konání stavebního veletrhu.