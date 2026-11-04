Společnou vstupenku do muzeí a galerií loni na Vysočině využilo přes 4000 lidí

Na společnou vstupenku loni do krajských muzeí a galerií na Vysočině přišlo 4274 lidí. Kraj nabízí společné vstupenky od roku 2008, mají platnost 24 měsíců. Za posledních deset let je využilo přes 45.000 lidí. Podle krajského radního pro kulturu Miloše Hrůzy (ANO) se čeká růst zájmu o cenově výhodné vstupy i kvůli modernizacím některých expozic.
Společnou vstupenku lze používat pro opakovanou návštěvu jedné instituce i na vstupy do různých galerií a muzeí. Těch krajských je na Vysočině deset včetně jejich poboček.
Společné vstupenky jsou v prodeji v krajských muzeích a galeriích. Plné vstupné stojí 200 korun, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory je za 100 korun a vstupné pro školní třídy stojí 400 korun. Přenosná vstupenka umožňuje 12 vstupů a je platná 24 měsíců od prvního z nich. Navštívit s nimi lze Muzea Vysočiny v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově a Třebíči, jejich pobočky v Třešti, Jemnici a Moravských Budějovicích i galerie v Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě a Jihlavě.
Moravskobudějovické muzeum má nové expozice čtyři roky, muzeum v Jemnici se po dvouleté přestavbě otevřelo letos v červnu. První měsíc provozu po rozsáhlé úpravě má za sebou i jedna z budov Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, její druhá budova se veřejnosti otevře příští rok na jaře.