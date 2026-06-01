Spor o galvanovnu uprostřed obce trvá 12 let. Firma chce provoz o kousek posunout

Tomáš Blažek
  14:32aktualizováno  14:32
Již dvanáct let vlekoucí se spor o nelegálně vybudovanou galvanovnu firmy M-Kovo v Rantířově u Jihlavy přechází do další kapitoly. Zatímco soud už před časem rozhodl o odstranění galvanovny, společnost M-Kovo se tohoto zařízení nevzdává. Firma získala úřední souhlas pro provoz stejného zařízení o pár metrů vedle.
Část areálu pro někdejší zemědělskou výrobu uprostřed Rantířova. Z jedné strany jej firma M-Kovo chce využívat pro výrobu, z druhé strany chce obec stavby zbourat a využít je jinak. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nová galvanovna v Rantířově i s přístavbou
Firma loni v listopadu požádala krajský úřad o posouzení záměru galvanovny ve svém rantířovském areálu, konkrétně jejím vlivu na životní prostředí. Jedná se o takzvané jednotné environmentální stanovisko (JES). Krajský úřad letos v závěru dubna vydal k záměru souhlasné stanovisko. To je nutné pro to, aby bylo možno na záměr v budoucnu získat stavební povolení.

Pozemek pro budoucí galvanovnu v sousedství svého stávajícího areálu společnost M-Kovo koupila v roce 2023. Pozemek i současný areál M-Kovo se nachází uprostřed Rantířova. Jedná se o někdejší zemědělský areál. Z jedné strany je obklopen obytnou zástavbou, z druhé strany jej ohraničuje železniční trať a silniční průtah.

Soud nařídil odstranění galvanovny z obce, stavební úřad řízení přerušil

Obec Rantířov je dlouhodobým odpůrcem toho, aby galvanovna ve středu obce fungovala, s poukázáním na její možné negativní vlivy na okolí včetně obecného charakteru galvanovny jako chemického provozu s produkcí odpadní vody, hlučností a s rizikem pro ovzduší.

Současně letos na začátku roku obec Rantířov koupila v sousedství firmy M-Kovo ve stejném někdejším zemědělském areálu starou budovu. V budoucnu ji chce zbourat a na místě postavit nový kulturní dům. A u něj vybudovat parkoviště a točnu autobusu.

Galvanická linka v areálu nebude, slibuje firma

V dubnu se uskutečnilo v Rantířově veřejné jednání o možné další budoucnosti areálu společnosti M-Kovo, kde firma představila svůj záměr vybudovat v areálu fotovoltaiku a později vodíkové hospodářství a také malou větrnou elektrárnu.

Zatímco obec chce tedy v areálu budovat občanskou vybavenost, M-Kovo tam plánuje rozvíjet průmysl. Jak se podaří obě představy sladit dohromady, není nyní jasné.

Na dotaz, kdy bude galvanická linka odstraněna, odpověděl jednatel M-Kovo Tomáš Mičke v písemné reakci nekonkrétně. „Společnost učinila kroky k tomu, aby odstranění dotčených částí technologie proběhlo odborně, bezpečně a v souladu s požadavky stavebního úřadu i s požadavky na ochranu životního prostředí,“ napsal Mičke. Předtím však v telefonickém hovoru řekl, že linka už byla odstraněna.

Na další dotaz, zda bude galvanická linka instalována jinde v areálu firmy, Mičke napsal, že instalována nebude. „Ve stávajícím areálu nelze předmětné zařízení instalovat. Ve stávajícím areálu společnosti M-Kovo nebude předmětné zařízení instalováno,“ vyjádřil se v mailové reakci.

Provozovatel už zaplatil tři pokuty

Spor prošel řadou soudních instancí. Stavební úřad v Jihlavě vydal rozhodnutí o odstranění galvanické linky a s ní souvisejících nepovolených provedených stavebních úprav v jedné z budov v areálu M-Kovo v roce 2022.

„Rozhodnutí stavebník napadl v odvolacím řízení, kdy odvolací orgán Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil. Následně bylo rozhodnutí potvrzeno i v přezkumném řízení ministerstvem pro místní rozvoj, je tedy konečné a vykonatelné,“ popsala vedoucí jihlavského stavebního úřadu Jana Matoušková.

Firma staví uprostřed vsi galvanovnu bez povolení. Spor zamíří k soudu

Podle informací, dostupných stavebnímu úřadu, galvanická linka neběží. Vyplývá to podle Matouškové z provedené kontrolní prohlídky, kdy bylo úřadem zjištěno, že linka nebyla delší dobu v provozu, a z dokladů od stavebníka. „Odstraňování je ve fázi podle předloženého harmonogramu – byla odstraněna vzduchotechnika. S ohledem na složitost dané linky a její značnou pořizovací cenu je z důvodu jejího možného poškození nutná demontáž linky odbornou firmou,“ sdělila Matoušková.

Stavební úřad firmě udělil tři pokuty podle stavebního zákona, které byly stavebníkem zaplaceny. Jejich výši však stavební úřad nesdělil. „Nyní stavební úřad očekává oznámení stavebníka o výběru odborné firmy a následně doklad o provedeném odstranění, což bude poté kontrolovat,“ informovala Matoušková.

Je to závist a šikana, domnívá se jednatel

V písemném vyjádření byl Mičke velmi diplomatický. „Společnost postupuje standardní právní cestou a ve vztahu ke stavebnímu úřadu činí kroky směřující k řádnému a bezpečnému vypořádání celé záležitosti.“

Telefonicky však vyjádřil věc jinak. „Je to od začátku do konce šikana od rantířovského obecního zastupitelstva,“ řekl Mičke s tím, že podle něj za tažením proti galvanovně stojí závist. „Naší firmě se daří a to je někomu trnem v oku,“ řekl Mičke.

M-Kovo zaměstnává 30 lidí, zabývá se strojírenskou, nástrojařskou a zámečnickou výrobou. V Rantířově funguje přes tři desetiletí.

Vedení Rantířova trvá na svém: že galvanovna do středu obce a do sousedství obytné zástavby nepatří. „Galvanovna nebyla v souladu s územním plánem, lidé ji tady nechtěli. Je to v zásadě chemický provoz a ta lokalita je v územním plánu označena jako území pro drobnou řemeslnou výrobu,“ řekl rantířovský starosta Tomáš Novotný.

Obec nesouhlasí ani s přesunem provozu

Pokud bude chtít M-Kovo galvanovnu přesunout do zmíněného vedlejšího areálu, tak ani s tím podle Novotného nebude obec souhlasit. „To vedlejší území je územním plánem určeno pro zemědělskou výrobu, takže tam to pro nás bude stejně nepřijatelné jako v tom území vedle,“ řekl starosta Novotný.

Ten je osobně prakticky přímým sousedem budovy, kde byla původně umístěna sporná galvanovna firmy M-Kovo, protože jeho obydlí a jeho hostinec od galvanovny dělí prakticky jenom železniční trať a na vzdálenost se jedná o 150 metrů vzdušnou čarou.

Areál v Rantířově: kulturák nebo továrnu?

Provoz průmyslového podniku mezi zástavbou přímo uprostřed Rantířova je místním už roky proti srsti.

Zatímco letitý spor o galvanovnu ještě není přiveden ke smíru, nyní už začalo jeho nové jednání. V někdejším zemědělském areálu koupila obec Rantířov část pozemků s nevyužívanými stavbami od někdejšího majitele ZZN Pelhřimov. A další část z areálu koupila firma M-Kovo.

Zatímco obec tam slovy starosty Tomáše Novotného chce vybudovat zázemí občanské vybavenosti, firma M-Kovo chce naopak v sousedství rozvíjet průmysl.

Jednatel společnosti M-Kovo Tomáš Mičke na záměry obce reagoval zdrženlivě. „Společnost M-KOVO s. r. o. nemá k dispozici žádné informace o konkrétní podobě tohoto záměru, jeho rozsahu ani dopadech na okolní nemovitosti. Z tohoto důvodu je v podstatě nemožné, aby společnost v tuto chvíli zaujímala jakékoli stanovisko. Obecně platí, že společnost je připravena jednat o jakémkoli záměru v území, pokud bude řádně představen a pokud budou respektována práva všech dotčených vlastníků,“ napsal Mičke.

Nicméně v emotivním telefonátu s redaktorem připustil, že vztahy firmy a obce jsou „šílené“.

Obec Rantířov chce v někdejším zemědělském areálu vybudovat nový kulturní dům. „Starý kulturní dům chceme opustit a postavit nový. Myslíme si, že by to nebylo nijak v konfliktu s výrobou pana Mičky. Kulturák by byl v provozu odpoledne nebo večer a vyrábí se dopoledne. K tomu chceme udělat i parkoviště, protože jiné parkoviště pro obec nyní nemáme,“ řekl starosta Novotný.

Budova stávajícího kulturního domu je v místě, kde je obklopena obytnou zástavbou. Poslední rekonstrukce jeho budovy byla v roce 1991, původně dům sloužil za první republiky jako škola.

„Starý kulturák by se zboural a vzniklo by tam místo pro dva obytné domy. Už do něj nechceme investovat a budeme spíše šetřit peníze na stavbu nového, kdy chceme zkusit využít třeba i dotace na likvidaci brownfieldu v místě toho zemědělského areálu,“ popsal Novotný.

Zatímco tedy firma M-Kovo se chce rozrůstat v areálu v rámci svého průmyslového podnikání, obec má jiné představy o využití stejné lokality. Tomu však bude muset předcházet změna územního plánu pro tuto část obce. Ten ji nyní předurčuje pro zemědělskou výrobu.

„Jdeme proti sobě – on chce vyrábět, ale lidi v okolí tam chtějí bydlet. Ten průmyslový areál v tom území od počátku vznikl necitlivě vůči sousedům,“ míní Novotný.

Mičke je naopak přesvědčen, že vedení Rantířova je dlouhodobě proti jeho firmě zaujaté. „Vedení obce neplní s námi uzavřené dohody a neříká pravdu,“ míní jednatel firmy M-Kovo.

