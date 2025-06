„Ještě před dvěma lety se nám záměr na výstavbu haly zdál v podstatě nemožný. Pak jsme ale získali informaci, že se v Národní sportovní agentuře bude opakovat standardizovaná dotační výzva, a tak jsme se na ni začali s ročním předstihem připravovat,“ popsal počátek celého procesu Alexandros Kaminaras, starosta Velkého Meziříčí.

Vedení města šlo podle něj tehdy do rizika a začalo vše chystat dle kritérií, která platila v roce 2023. „Neměli jsme jistotu, že výzva bude zveřejněna se stejnými podmínkami. Tak to občas je - to riziko na sebe musíte vzít. A nám to prostě vyšlo,“ konstatoval potěšeně Kaminaras.

Město za rok přichystalo projekt, stavbu povolilo a vysoutěžilo i firmu, která novou sportovní halu postaví. Právě tyto kroky byly pak v žádosti hodnoceny a Meziříčí se tak povedlo získat od Národní sportovní agentury 90 milionů korun - jako jedinému z pěti žadatelů. K těm město „přihodí“ ještě 25 milionů od Kraje Vysočina a 40 milionů z vlastních prostředků. A cesta ke snu mnoha sportovců ve Velkém Meziříčí bude volná.

„Vznikne tu hala pro všechny míčové sporty, přičemž dominantním oddílem bude volejbal, který tady má obrovskou tradici a také velké úspěchy. Přitom stávající prostory a zázemí v tělocvičnách škol nejsou rozhodně pohodlné ani pro hráče, ani pro diváky,“ zhodnotil Michal Hořínek, ředitel městské organizace Sportoviště VM.

Vysvobození pro volejbalisty i házenkáře

To potvrzuje také Petr Juda, hlavní trenér velkomeziříčského volejbalového dorostu a mužského A-týmu. „Ta hala pro nás bude vysvobození, jednak svými parametry pro konání soutěží, ale také díky prostornějším šatnám a celkově díky adekvátnímu zázemí pro hráče,“ míní Juda.

Soutěže se sice hrají ve městě i nyní, podmínky jsou ale podle něj hodně hraniční.

Nové sportoviště však nebude sloužit pouze volejbalistům, kteří teď působí ve druhé nejvyšší lize dospělých a extralize mládeže. „Počítáme samozřejmě i s využitím pro další sporty. Třeba místní házenkáři mají také skvěle rozjetý oddíl a svou halu mívají často opravdu ‚narvanou‘, nemohou se tam pořádně vejít,“ popsal Hořínek.

Zázemí najde v nových prostorách rovněž basketbal, ale třeba i atletika. V dopoledních hodinách budou moci halu využívat školy a ve vymezené časy rovněž veřejnost. Stavba poslouží i na pořádání větších akcí - třeba zmíněných vyšších soutěží nebo meziškolních turnajů. Kapacita objektu nabídne místa pro zhruba čtyři stovky diváků.

Aby si na sebe nová hala také něco vydělala, chtějí tam sportovci organizovat i různá soustředění. „Spolupracujeme s volejbalovým svazem, takže bychom sem mohli zkusit dostat třeba i mladší kategorie národních týmů,“ plánuje ředitel organizace Sportoviště VM.

Projekt by mohl vyřešit problémy s parkováním

Pozemek, na němž bude novostavba stát, pořídilo město od Kraje Vysočina minulý rok, a to za třináct milionů korun. Jedná se o zhruba hektarovou plochu v parku poblíž hotelové školy. V okolí se nacházejí i další sportoviště, například házenkářská hala nebo tenisové kurty.

V této lokalitě U Světlé mají nyní lidé problém s nedostatkem parkovacích ploch, což by mělo vyřešit právě i nové parkoviště náležející k hale. „Přibude 57 míst pro osobní automobily a dvě místa pro autobusy. Úleva pro obyvatele, co tam v okolí žijí, by tak měla být velmi výrazná,“ podotkl starosta Kaminaras.

Kromě samotných hřišť s tribunami, šaten se zázemím, skladových prostor či vstupní haly má interiér sportoviště disponovat rovněž bufetem, který bude možné využít také zvenku z parku, a to i v době uzavření haly.

Sportoviště postaví velkomeziříčská stavební společnost Building centrum - HSV. Do práce se má pustit v lednu 2026. „Teoreticky by se mohlo začít stavět klidně hned, ale zhotovitel má určité personální kapacity, takže jsme se dohodli na leden,“ vysvětlil starosta s tím, že město by se mohlo ještě na podzim pustit do budování sítí - kanalizace, vodovodu, plynu a elektřiny. „I sítě už totiž máme vyprojektované a povolené. Tento případný postup ale ještě musíme zkonzultovat se zhotovitelem,“ dodal Kaminaras.