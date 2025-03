S „orienťákem“ lze začít kdykoliv. Žďárští běžci zvou na bezplatné tréninky

Mezi orientačními běžci nechybějí nejmladší školáci, ale běžně do terénu vyrážejí rovněž lidé důchodového věku. Všichni musejí při závodě s pomocí mapy a buzoly najít kontrolní stanoviště, a to ve stanoveném pořadí a v co nejkratším čase. O úspěchu tedy rozhoduje jak správná orientace, tak i rychlý běh.

Pro tréninky ani závody nepotřebují tito nadšenci žádné speciální sportoviště. „Běhá se především v lesích, po louce nebo v parcích, tedy na čerstvém vzduchu a po měkkém povrchu,“ popsala Alena Rosecká, vedoucí žďárského oddílu orientačního běhu spadajícího pod tamní sportovní klub policie UNITOP.

Tato aktivita je podle jejích slov velmi vhodná i pro děti - orientační běh je dobrou výchovou k samostatnosti, schopnosti rozhodování a vede rovněž k posílení orientace v neznámém terénu. Běžci si musejí vystačit bez pomůcek, jež jsou už v dnešní době pro řadu lidí naprostou nezbytností. Do jejich výbavy spadá „pouze“ mapa a buzola, na navigace nebo mobilní telefony tam mohou běžci rovnou zapomenout.

„V případě dětí je výhodou i fakt, že není nutné zahájit přípravu již v raném věku, jako tomu je u řady jiných sportů. V podstatě je možné začít kdykoliv, nikdy není příliš pozdě,“ přibližuje Rosecká.

Na tréninky stačí jen sportovní oděv a boty

Zájemci to ostatně mohou otestovat i na vlastní kůži. Lidé, kteří by si chtěli tento sport vyzkoušet, totiž mohou využít sérii hned několika bezplatných veřejných tréninků. Ty žďárský oddíl pořádá v době od 12. do 26. března.

„Není na ně potřeba nic speciálního. Stačí přijít ve sportovnějším obutí a oblečení, jako byste vyráželi třeba na výlet,“ uvedla Rosecká s tím, že zhruba hodinová akce je určena pro zájemce od sedmi let věku, horní hranice nijak vytyčena není. Trenéři účastníkům budou k dispozici se svými radami i zkušenostmi, případní zájemci se také mohou do žďárského oddílu rovnou přihlásit.

První trénink se odehraje ve středu 12. března, přičemž sraz je před vchodem do žďárského relaxačního centra v 16 hodin. Druhý termín byl stanoven na 19. březen na stejný čas, tentokrát však se setkáním u Domu kultury. Poslední trénink se pak uskuteční 26. března od 16 hodin se začátkem akce v ulici Okružní - dolní u tamní stanice MHD. Více informací lze nalézt na webových stránkách oddílu www.skp-zdar.cz.