Třebíčští sportovci už trénují v atletickém tunelu, o novinku je obrovský zájem

Jan Salichov
  12:32aktualizováno  12:32
Chladné či sychravé podzimní počasí, stejně jako dlouhé zimní měsíce na Vysočině? Žádný problém. Sportovci v Třebíči – jako první v kraji – mohou od letoška trénovat ve zbrusu novém krytém atletickém tunelu v areálu TJ Spartak. Jedinečné je nové sportoviště i v rámci celé republiky. Může sloužit pro trénink i závody.

Ještě před deseti lety to byl odvážný sen, před pěti lety z něj vznikla první žádost o dotaci u Národní sportovní agentury (NSA). Loni v červenci byla zahájená stavba – a od října letošního roku už je to revoluční realita.

V atletickém areálu TJ Spartak Třebíč v ulici Manželů Curieových za téměř 55 milionů korun vzniklo pro Vysočinu unikátní kryté sportoviště: atletický tunel.

„V Třebíči je nový, supermoderní sportovní areál. Unikátní stavba, která umožňuje nejen atletům TJ Spartak, ale i ostatním sportovním oddílům, možnost trénovat přes zimní měsíce, kdy počasí venku není příliš příjemné,“ potěšeně konstatoval Pavel Pacal, starosta Třebíče.

Stavbu atletického tunelu za 55 milionů korun finančně podpořily Národní sportovní agentura (38 milionů), město Třebíč (10 milionů) a Kraj Vysočina (6 milionů).

V tunelu se mohou pořádat i krajské závody

Při slavnostním otevření na konci září v Třebíči nechyběl ani předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. „Jsme (po fotbalu – pozn. red.) druhý největší sportovní svaz v České republice. Ale to, co nás dramaticky limituje – především u menších a školních dětí, je sportovní infrastruktura. Listopad, prosinec, leden, únor a březen je atletika vlastně o hale. A těch je v České republice zoufalý nedostatek,“ připomněl v rozhovoru pro ČTK Varhaník, že kromě dvou hal v Praze jsou v České republice pouze v Ostravě a Jablonci nad Nisou.

Atletický tunel v Třebíči

  • Unikátní kryté atletické sportoviště na Vysočině v areálu TJ Spartak Třebíč v ulici Manželů Curiových.
  • Rozměry: délka 115 metrů, šířka 16 metrů, výška vyvýšené části pro technické disciplíny 8,1 metru, nižší části pro běh 3,2 metru.

Vybavení a disciplíny

  • Běžecké dráhy: 8 drah pro sprinty na 60 metrů
  • Technické sektory: zázemí pro skok daleký, trojskok, skok do výšky, skok o tyči a vrh koulí.
  • Zázemí: součástí jsou moderní šatny se sprchami, sociální zařízení, kancelář a sklad.

Atletický tunel v Třebíči sice halu nenahradí, přesto se v něm mohou konat i závody: 13. prosince se zde uskuteční Mistrovství Kraje Vysočina v hale mladšího žactva, 7. února Mistrovství Kraje Vysočina v hale staršího žactva.

Primárně však tunel bude sloužit pro trénink – a to nejen pro 400 členů atletického oddílu TJ Spartak. „Možnost tréninku v tunelu nabízíme všem oddílům, nejen atletickým,“ prozradil předseda oddílu Josef Vomela. „Chodí k nám trénovat fyzičku hasiči, plavci, zájem mají baseballisté a už u nás byli na soustředění i atleti z Karlových Varů.“

Důvod je jasný, podobných sportovišť je totiž po republice málo. „Karlovy Vary mají blíž do Prahy nebo Plzně, ale tam všude jsou termíny obsazeny na dlouho dopředu. Obrovský přetlak,“ vysvětluje Vomela. „A tak i přesto, že jsme náš tunel ještě nikde pořádně neinzerovali, rezervační systém online chystáme, už se hlásí zájemci.“

Běžci už nemusejí brzdit po patnácti metrech

Sami třebíčští atleti začali tunel na plno využívat na začátku listopadu. „V říjnu totiž bylo dlouho pěkné počasí, tak jsme ještě chodili ven,“ vysvětluje Vomela, který je z nového zázemí nadšený. „Je to samozřejmě obrovský posun. Máme kde běhat také relativně dlouhé tratě. V době, kdy jsme chodili do tělocvičny, jsme se rozběhli tak maximálně na patnácti metrech a už jsme museli brzdit,“ srovnává.

V tělocvičnách navíc nejde trénovat některé atletické disciplíny. „Kdežto teď už můžeme ladit skok o tyči, do výšky, do dálky, běh přes překážky a nakonec i vrhačské disciplíny. Je to obrovský posun pro trénink techniky,“ těší Vomelu.

Třebíč chce první atletický tunel na Vysočině, odpadly by cesty do Prahy

Přechod do nového prostředí je pro klub, který v minulosti dokázal vychovat takové borce, jakými jsou vrhačka Marie Vidláková (později Kuchovská), běžci Vítězslav a Jindřich Strnišťové, překážkář Alois Krul či vícebojaři Petr Svoboda a Jiří Sýkora, výrazným krokem kupředu.

„Máme hodně malých dětí. Některé další musíme, ač neradi, odmítat. Ale nemáme kapacitu na všechny zájemce,“ mrzí Vomelu, který je zároveň jedním z trenérů. „S tunelem očekáváme ještě větší zájem.“

K tréninku klub využívá každý kout tunelu

Atletický oddíl TJ Spartak Třebíč má jako první na Vysočině k dispozici...

Atletický tunel v Třebíči, dlouhý 115 metrů a široký téměř 16 metrů, neslouží pouze pro trénink běhu na 60 metrů a překážky, ale i pro technické disciplíny: skok daleký, trojskok, skok do výšky, skok o tyči nebo vrh koulí či hod oštěpem.

„Chtěli jsme síť na rozdělení celého tunelu na dva samostatné prostory. Zároveň ji budeme využívat i na imitace vrhů, při házení oštěpem, diskem a koulí,“ vysvětluje Josef Vomela, předseda oddílu atletiky TJ Spartak Třebíč.

„Dále jsme chtěli, aby jedna stěna byla vybetonovaná. Protože celá konstrukce je jinak skládaná s takzvaných PUR panelů a do toho by nešlo házet medicinbalem, protože by se to okamžitě prohnulo. Takže máme jednu stěnu zpevněnou,“ prozrazuje technické vychytávky tunelu.

Třebíčský klub se v novém prostředí už docela zabydlel. „Takže tam máme posilovací klec, házecí plato na dynamickou činku, hrazdu… Prostě se využívá každý kout a tréninky jsou neskutečně komplexní,“ těší Vomelu.

„Tunel je primárně určen členům TJ Spartak, atletickému oddílu, který má velké úspěchy a vychovává mnoho budoucích reprezentantů,“ připomíná třebíčský starosta Pavel Pacal. „Je připraven na to, aby se atleti mohli výkonnostně posunout ještě dál.“

A zároveň se nejedná o poslední investici do areálu atletického stadionu. Šéf oddílu prozradil, že má v plánu dvě etapy další rekonstrukce, nejdříve ovál a poté sektory. „Letos nám ale žádost o dotaci nevyšla,“ dodal Vomela

