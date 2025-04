Sportoviště v Havlíčkově Brodě by mohla převzít nová společnost

Tato společnost by mohla nově veškerá městská sportoviště udržovat a správcovat. „Věříme, že zvláštní společnost, v níž by byli kompetentní lidé, by se o sportoviště dokázala starat efektivněji,“ vyjádřila se místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Zatím jde však jen o myšlenku, o níž se bude dále jednat. Vzor pro tento krok si vedení radnice vzalo z Pelhřimova a z Třebíče, kde podobný model funguje už několik let. Brodská sportovní by se v budoucnu starala od letního koupaliště přes bazén, zimní stadion a atletický stadion Na Losích až po menší veřejná hřiště