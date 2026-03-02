„Jeli jsme s kamarádem Alešem Navrátilem kontrolovat do Náramče čapí hnízdo. A při projíždění obcí jsme zahlédli srnče stojící uprostřed rybníka. Zastavili jsme a hned spěchali na hráz, kde už ale naštěstí zastavil jiný řidič, který přivolal hasiče,“ popsala nedělní událost Jitka Dvořáková.
Ta pak mohla společně s dalšími přihlížejícími sledovat zásah profesionální jednotky, která vzápětí dorazila z nedaleké Třebíče.
Tři hasiči na raftu zamířili ke zvířeti nacházejícímu se nedaleko malého ostrůvku na rybníce. V tu dobu byl již drobný srnec po neúspěšné snaze dostat se z ledové pasti vlastními silami celý mokrý. Ambice dát se na útěk příliš neměl.
„Hasičům se naštěstí povedlo dojet až k srnčeti a vytáhnout ho do člunu. Poté ho vysadili na břeh a doprovodili na nedalekou louku,“ vylíčila šťastný konec příběhu Jitka Dvořáková.
Celý zásah byl podle mluvčí krajských hasičů Petry Musilové bez problémů a netrval ani nijak dlouho. „Oznámení dostali třebíčští hasiči zhruba dvacet minut po druhé hodině odpolední, do volné přírody potom mohlo zachráněné zvíře vyrazit přibližně o půl hodiny později,“ informovala Musilová.
Srnčí zvěř se aktuálně vzpamatovává po zimě, která byla letos na Vysočině ve srovnáními s posledními lety poměrně dlouhá a vydatná, a to jak na sněhovou nadílku, tak i na nízké teploty.
„Pro zvěř to samozřejmě bylo velmi náročné, pohyb ve vyšším sněhu, a navíc v mrazu, je vyčerpávající. Hůře dostupná byla také potrava. Myslivci proto museli i více přikrmovat,“ vysvětlil Stanislav Císař, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou. S aktuálním oteplením a nástupem jara už ale podle něj přechází srnčí i další zvěř postupně na zelenou potravu.