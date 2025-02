Oblíbený kemp Pilák získá novou recepci za miliony, nevzhledný stánek zmizí

8:52

Přes deset tisíc lidí využilo v loňském roce Autokemp Pilák u žďárské Pilské nádrže. Počet návštěvníků se zvyšuje rok od roku. I to je důvod, proč se město rozhodlo vybudovat reprezentativnější vstup do areálu. Ten by měl nahradit letitou buňku. Radnice už vyhlásila soutěž na podobu nové stavby.