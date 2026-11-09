Rekonstrukce a modernizace Staré radnice trvala bezmála jeden a půl roku. Po tuto dobu byla dominanta náměstí Republiky uzavřena. Nyní se ale do nových prostor, jejichž historie sahá až k přelomu 16. a 17. století, zase navrací život.
„Stará radnice je jedním z míst, která si Žďáráci spojují s centrem města po celé generace. Chtěli jsme proto, aby po rekonstrukci nezůstala jen historickou kulisou, ale stala se živým místem, kam se lidé budou vracet – za kulturou, uměním, historií i informacemi o našem městě a okolí,“ popsal cíl obnovy žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé Město). Stejně důležité podle něj je, aby objekt dál sloužil jako dějiště svateb, vítání občánků a dalších slavnostních událostí.
Stěna je podsvětlená a intenzitu světla můžeme ovládat jednoduše pomocí mobilního telefonu, stejně jako nasvícení celé obřadní síně.
Václav Košťálturistické informační centrum
Historický interiér se tak razantně proměnil právě i co do vstřícnosti k návštěvníkům. Nové jsou mimo jiné toalety, šatny či turistické informační centrum (TIC). Významnou novinkou je také úplná bezbariérovost budovy. „Nová rampa, výtah a úpravy podlah umožňují pohodlný pohyb návštěvníkům s omezenou schopností pohybu i rodičům s kočárky,“ podotkla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová s tím, že do patra se díky výtahu dostanou rovněž návštěvníci obřadní síně.
Ještě donedávna totiž museli například svatebčané, včetně seniorů či lidí s malými dětmi, zdolávat poměrně dlouhé schody.
Historie i moderní technologie
Zrovna na obřadní síni v horním patře radnice je proměna znát asi nejvíce. Původní místnost s tmavými stropními trámy má nyní jednodušší, světlejší a vzdušný interiér. Její nepřehlédnutelnou dominantou je velká skleněná stěna s barevnými detaily.
„Stěna je podsvětlená a intenzitu světla můžeme ovládat jednoduše pomocí mobilního telefonu, stejně jako nasvícení celé obřadní síně. Do budoucna se tak dají nastavit i různé světelné režimy,“ popsal Václav Košťál z TIC, které sídlí v přízemí Staré radnice.
Pomocí moderních technologií si lze poradit rovněž s dlouhými světlými závěsy, jež prostor s kapacitou několik desítek míst rozčleňují, nebo se vzduchotechnikou. Systém dokáže například i sám vyhodnotit, jak moc je v místnosti vydýchaný vzduch, a dle toho nastavit ventilaci.
Studii rekonstrukce interiéru zpracoval známý architekt Petr Baletka. Jeho návrh respektuje historickou podobu radnice, ale současně jí právě dodal moderní a funkční prvky, včetně zmíněného technického vybavení.
Atmosféru doplňují historické artefakty
Kromě samotné budovy, jejíž vzhled se v minulosti několikrát měnil, vnáší do renovovaných prostor kus historie i nově dodané artefakty. Jedním z nich je například zčásti opracovaný kamenný článek pro stavbu žďárského kláštera. Tento archeologický nález z místní lokality Klafar pochází ze druhé poloviny 13. století a je zakomponován do zdiva u radničního schodiště.
Poblíž návštěvníci spatří i bočnici kostelní lavice z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše či sochu vytvořenou na motivy žďárské Panny Marie Studniční. K tradici rybníkářství zase odkazuje historický dřevěný čap, součást výpustního zařízení místního Horního rybníka.
|
Stará radnice ve Žďáře mění barvu. Z červené bude krémová, jako v minulosti
Všechny zmíněné prvky se různou měrou vážou k řádu cisterciáků, jenž je s historií města neodmyslitelně spjat. I proto vzniklo v přízemí objektu cisterciácké návštěvnické centrum. To cílí na turisty, ale i na školáky. Pro ně má žďárské Regionální muzeum připravenou řadu vzdělávacích programů.
„Nyní, po otevření Staré radnice, nás čekají dva intenzivní týdny, kdy programy pro školy ‚pilotujeme‘. Máme pozvané děti od mateřských škol po deváťáky. Přibližujeme jim, jak vznikala krajina kolem Žďáru, jak na ni působili cisterciáci a jaké provozy se s jejich řádem pojily,“ vylíčila Martina Schutová z Regionálního muzea. Kdo nebude mít zájem o program s lektory, může využít pracovní listy a další podklady. Pro veřejnost jsou pak nachystány přednášky.
Prostory pro rozsáhlou Kosinkovu sbírku
Na návštěvnické centrum s odpočinkovou zónou navazuje i galerie pro krátkodobé výstavy, TIC i zcela nová expozice takzvané Kosinkovy sbírky. Tu město před lety zdědilo s podmínkou, že zajistí její vystavení. Soubor čítá kolem 180 obrazů místního malíře Josefa Kosinky i dalších vysočinských umělců. Vzhledem k počtu děl se však má skladba expozice postupně měnit a bude vždy vystavena jen její část.
Stará radnice ale změnila podobu i zvenku, a to již v létě. Původní fasádu s výrazným vínovým lemováním oken a dveří nahradila jednolitá krémová barva, odpovídající více původní vizáži stavby.