Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř

Jana Nedělková
  10:12aktualizováno  10:12
Nejeden Žďárák řekl své „ano“ v budově Staré radnice, aby tam později s dětmi seděl na vítání občánků a za pár let na jejich slavnostním vyřazení ze školek a škol. Památka, kde se koná i řada výstav a akcí, se teď ovšem mění k nepoznání. Jiná bude nejen její vnější vizáž, novou podobu získá i interiér.

Asi nejrazantnější změna bude ta, která je patrná právě navenek. Fasáda, nyní světlá s výraznými vínovými prvky hlavně kolem oken a dveří, bude mít mnohem decentnější vzhled.

„Jak se barevnost fasády změní, je už teď hezky vidět v zadní části radnice,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos. Omítka bude podle něj monochromatická, smetanově krémová, jak tomu bylo kdysi, a zmizí právě barevné šambrány (architektonický prvek, jenž rámuje a zdůrazňuje okna či dveře na vnější fasádě, pozn. red.).

Fasáda Staré radnice v současné podobě už nebude mít dlouhého trvání. Přijde o nepůvodní barevné dekory kolem oken a dveří. (březen 2026)
O nepůvodní barevné lemování oken a dveří radnice přijde. Jak to bude vypadat, je patrné na spodním okně. (březen 2026)
Jedním z dominantních prvků respiria – odpočinkového a vzdělávacího zázemí, je strop, jímž bude pronikat dovnitř světlo skrze čtyři velké světlíky. (březen 2026)
Ve vstupních prostorách s klenutými stropy bude cisterciácké návštěvnické centrum. Fungovat tam bude rovněž TIC – servis pro turisty a další návštěvníky. (březen 2026)
14 fotografií

„Stávající barevné pojetí pochází z dob před rokem 1989, což neodpovídá historickému kontextu budovy,“ objasnil Mrkos s tím, že veškeré úpravy se dějí pod dohledem památkové péče.

Objekt na náměstí může pocházet již z 15. století, jak však zmiňuje v publikaci Žďárský uličník I historik Miloslav Lopaur, první dochovaná zmínka je z roku 1547. Není však zcela jisté, že zmiňovaným „rathausem“ byla myšlena právě tato dnešní budova. Podle památkového katalogu byl objekt vystavěn před rokem 1580 – má pozdně renesanční podobu.

Vzhled budovy se měnil už mnohokrát

Jednoznačné informace nejsou ani o původním vzhledu radnice. Ten se v minulosti mnohokrát měnil. Stavbu poznamenal například i požár v roce 1864. Později byl vybourán i boční vchod a přistavěna zadní, nepůvodní část radnice.

Byť jednobarevná světlá fasáda bude změnou asi nejviditelnější, větší úpravy zasáhnou hlavně vnitřní část této dominanty náměstí. Tam dělníci pracují od loňského léta a na místě setrvají do července.

„Jádrem celého projektu je vznik cisterciáckého návštěvnického centra, které se bude nacházet hned ve vstupní části Staré radnice,“ upřesnil starosta Mrkos s tím, že odkaz k řádu cisterciáků prostoupí celou stavbu. Ovlivní tak například i podobu takzvaného respiria, odpočinkového zázemí v místě někdejšího atria s kašnou.

Dominanta žďárského náměstí změní podobu, město opraví Starou radnici

„Tam se budou konat edukační programy, ale třeba i různé kulturní akce či setkání s občany,“ přiblížil Petr Sedlák, vedoucí žďárského odboru školství, kultury, sportu a marketingu.

V přízemí Staré radnice se má nacházet, stejně jako dosud, galerie, a nově pak výstavní prostory pro Kosinkovu sbírku obrazů. Tu město před mnoha lety zdědilo s podmínkou, že zajistí její vystavení. Soubor čítá cirka 180 obrazů, a to jak žďárského malíře Josefa Kosinky, tak dalších vysočinských umělců. Vzhledem k počtu děl se však bude skladba expozice měnit – všechny naráz prezentovat nelze.

Do přízemní části budovy se po dokončení úprav vrátí z azylu v Čechově domě i turistické informační centrum (TIC). Obsadí vstupní místnost, hned vedle cisterciáckého návštěvnického centra. „Je to první místo, kam turista vstoupí a kde má hned získat informace. Je nelogické, aby TIC hledal někde po budově, k čemuž tu předtím docházelo,“ naráží na předešlou zastrčenost „íčka“ Sedlák.

Bez bariér a s výtahem

V památce se budou moci bez potíží pohybovat i lidé na vozíku, bude totiž celá bezbariérová. Odstraněním mnoha schůdků, ale i skleněných přepážek se navíc podle vedení města prostory víc otevřou a budou návštěvníky lákat k prozkoumání. Stavební firma kvůli tomu posouvá i schody.

„Nástupní rameno schodiště posunujeme asi o 40 centimetrů do podesty, aby netrčelo do prostoru a zůstalo ve výklenku,“ řekl Jan Částka, stavbyvedoucí společnosti Archeon Stavby. Novinkou bude i výtah, díky němuž se handicapovaní a příchozí s kočárky dostanou pohodlně do patra. Tam bude opět obřadní síň a zasedací místnost, ale v novém, modernějším hávu.

Byť podle Částky postupuje obnova radnice podle harmonogramu, musel se dodavatel vypořádat s několika „překvapeními“. „Když jsme například odkrývali strop nad atriem, ukázalo se, že stropní a nosná konstrukce jsou v dost dezolátním stavu. Bylo třeba je kompletně sanovat a staticky zajistit,“ vylíčil stavbyvedoucí. Právě strop nad budoucím respiriem bude jedním ze zajímavých prvků přízemí – světlo sem pronikne skrze čtyři nové světlíky.

Žďár promění další budovu v centru, socialistický úřad připomene rodáka

„V každé místnosti bude také ovládací panel, přes nějž si lze navolit libovolné klima – od světla přes zvuk až po teplotu,“ zmínil další krok k modernizaci Staré radnice Částka.

Zásadní změna nastane i v suterénu, kde dřív byla v nájmu restaurace. Ta se do prostor už s největší pravděpodobností nevrátí. „Vzduchotechnika by mohla poškodit novou fasádu, a celkově ty prostory nejsou pro restauraci moc vhodné. Je to ve sklepě, bez oken,“ podotkl Mrkos. Dodal, že město v suterénu zvažuje expozici skla, mající v regionu dlouhou tradici.

Náklady na opravy a modernizaci Staré radnice činí zhruba 43,5 milionu korun, z toho 27 milionů pokryje evropská dotace. Součástí projektu je i vznik cisterciáckých vycházkových stezek. Na ně by mohli turisté vyrazit už v létě. Trasy budou mít start právě na radnici, odkud pěší zamíří směr Hamry nad Sázavou, rybník Dívka a poté přes Starý dvůr k zámku. Menší okruh bude i kolem Bránského rybníka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř

Fasáda Staré radnice v současné podobě už nebude mít dlouhého trvání. Přijde o...

Nejeden Žďárák řekl své „ano“ v budově Staré radnice, aby tam později s dětmi seděl na vítání občánků a za pár let na jejich slavnostním vyřazení ze školek a škol. Památka, kde se koná i řada výstav...

Velikonoční program v ústeckém domě dětí a mládeže uleví o prázdninách rodičům

ilustrační snímek

Dům dětí a mládeže (DDM) v Ústí nad Labem si připravil bohatý velikonoční program na 2. dubna, kdy začínají žákům prázdniny. Uleví tak rodičům, kteří musí do...

14. března 2026  8:15,  aktualizováno  8:15

Jdeme směrem, který architektonickou soutěž nepoužívá, hájí rozhodnutí radní

Libor Picka, člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a...

Rekonstrukce bývalých lázní v Plzni spojená se stavbou galerie by podle krajského radního pro kulturu Libora Picky ze STAN mohla začít na jaře příštího roku. Právě Picka má ve vedení kraje nyní...

14. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Po srážce s rychlíkem zemřel v Trutnově člověk, provoz na trati je přerušen

V Bakově nad Jizerou vlak táhl zaklíněného muže. (19. prosince 2021)

Po srážce s rychlíkem zemřel v sobotu ráno v Trutnově člověk. Provoz na trati je v úseku mezi trutnovským hlavním nádražím a Teplicemi nad Metují přerušen.

14. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Orlová na Karvinsku chystá další obměnu veřejného osvětlení za 12 milionů Kč

ilustrační snímek

V Orlové na Karvinsku začne příští týden další část výměny veřejného osvětlení. Dělníci v ulicích města obmění přes 800 svítidel. Od nového LED osvětlení si...

14. března 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Už za Bati chtěli ve Zlíně nové reprezentativní nádraží. Dodnes nestojí

Pro Ladislavu Horňákovou je výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa poslední,...

Je pozoruhodné, že některé věci, které Zlíňany trápily už před devadesáti lety, jsou stále nedořešené. Třeba vlakové nádraží, které dnes patří k nejpalčivějším problémům města, považovali už v...

14. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Výročí narození Komenského připomene na Slovácku program pro školy i výstava

ilustrační snímek

Výročí narození Jana Amose Komenského připomene v tomto měsíci na Slovácku, tedy v jeho rodném kraji na jihovýchodě Moravy, program pro školy či výstava...

14. března 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

V budějovické Artovně si zájemci vyrobí boty i koberec. Dají si u toho kávu

Lenka Horvát (vlevo) a Lenka Štifterová založili Artovnu (13. března 2026).

Vyvolat si vlastní fotografii v temné komoře, vyrobit si koberec, přijít na přednášku, užít si teambuilding, zajít na výstavu nebo si jen v klidu posedět u kávy. To všechno se skrývá v jediném místě....

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Orlice Tonička zemřela po souboji s jinou samicí orla skalního, která ji chtěla...

Dvakrát už mohla být orlice Tonička mrtvá. Poprvé, když přišla na svět jako mladší mládě z páru, protože u orlů skalních je zvykem, že starší sourozenec zabije mladšího. Podruhé, když ji před...

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Skrytá rokoková krása. Zámek u Žatce zdobí vzácné malby, čekají na odhalení

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum....

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum. Odborníci v jižním křídle památky zkoumali vzácné nástěnné malby, které jsou z velké části dosud ukryté pod novějšími...

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Pardubický kraj hledá způsob, jak začít regulovat stavbu větrných elektráren

Větrný park v Hrádku nad Nisou

Zástupci firem stavějících větrné elektrárny v posledních měsících obcházejí desítky obcí v Pardubickém kraji. Nabízejí miliony korun i levnější elektřinu výměnou za souhlas se stavbou vysokých...

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Na farmě u Hazlova děti zjišťují, že zelenina neroste v supermarketu

Rodinná farma Kořeny v Lipné u Hazlova spolupracuje se základními a středními...

Když před čtyřmi lety vznikla v Lipné u Hazlova rodinná farma Kořeny s cílem pěstovat kvalitní zeleninu, ovoce a bylinky, mnozí ze zemědělců v okolí si klepali na čelo. Jenže se ukázalo, že to...

14. března 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.