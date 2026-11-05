Starostou Pelhřimova se stal znovu občanský demokrat Ladislav Med

Starostou Pelhřimova se stal znovu Ladislav Med (ODS). Zvolen byl na dnešním ustavujícím zastupitelstvu. Hlasovalo pro něj všech 18 přítomných městských zastupitelů, neměl protikandidáta. Pokračovat ve své funkci budou i místostarostové Karel Kratochvíl (KDU-ČSL) a Zdeněk Jaroš (Společně pro Pelhřimov). Dalším místostarostou bude za ODS Filip Hron. Všichni budou působit jako uvolnění, tedy v plně hrazených funkcích. Tříčlenná pelhřimovská koalice bude mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 14 mandátů.
Rada města zůstala sedmičlenná. Počet místostarostů se ale oproti předchozímu volebnímu období o jednoho zvýšil. Podle Meda, který se stal letos také senátorem, i kvůli tomu, že bude nutné ve městě řešit víc významných investic. "Je to poměrně značná zátěž na úředníky i volené funkcionáře, protože ty investice jsou v Pelhřimově neobvyklé a nebývalé. Myslím si, že bude dobře, když práce bude rozdělená na více místostarostů než minule," řekl Med.
Návrh Pavla Hájka z uskupení My Pelhřimáci, aby místostarostové byli jen dva, neprošel. Většinovou podporu neměl ani jeho další návrh, aby rada města byla šestičlenná a měla v ní svého zástupce všechna uskupení, která se dostala do zastupitelstva.
Vítězná ODS získala v Pelhřimově ve volbách šest mandátů. Pět zastupitelů má hnutí ANO, které ve volbách skončilo na druhém místě a v radě města nebude stejně jako uskupení My Pelhřimáci, které má dva zastupitele. Lidovci byli ve volbách třetí a mají pět zastupitelů. Ve volbách letos výrazně posílili. Hlasovalo pro ně přes 20 procent voličů, před čtyřmi lety byl jejich zisk 13,7 procenta. Společně pro Pelhřimov má tři zastupitele. Nikdo další se do zastupitelstva ve volbách neprobojoval.
Uplynulé čtyři roky se na vedení města také podíleli občanští demokraté, lidovci a TOP 09, kteří pro letošní volby vytvořili uskupení Společně pro Pelhřimov.
Šestašedesátiletý Med je v komunální politice 20 let od zvolení městským zastupitelem. O čtyři roky později se dostal do městské rady. Byl místostarostou a od roku 2018 je pelhřimovským starostou. Letos na podzim uspěl i v senátních volbách a stal se senátorem obvodu 15, kam vedle Pelhřimovska připadá i část jihočeského Jindřichohradecka. Ve druhém kole porazil kandidáta ANO Michala Kozára, starostu Jindřichova Hradce.