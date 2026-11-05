Starostou Třebíče se stal znovu Pavel Pacal, lídr vítězného uskupení

Starostou Třebíče se stal znovu Pavel Pacal z uskupení Pro Třebíč. Zvolený byl na dnešním ustavujícím zastupitelstvu. Hlasovalo pro něj 15 z 27 městských zastupitelů. Pokračovat ve své funkci bude i místostarosta Miloš Hrůza z hnutí ANO, které bylo v říjnových komunálních volbách druhé za kandidátkou Pro Třebíč. Místostarostou za lidovce se stal Miroslav Krupica, který se do zastupitelstva dostal až poté, co odstoupil kandidát zvolený za KDU-ČSL před ním. Třebíčskou čtyřčlennou koalici ještě doplňuje uskupení Živé město, jehož lídr Jan Burda se stal také místostarostou. Dohromady má 15 mandátů.
Opozice navrhla na starostu Aleše Nováka, lídra volební koalice Piráti-Břehy-Zelení, která ve volbách skončila třetí a má čtyři mandáty. Odůvodnila to nutností změny ve vedení města. "Tohle město potřebuje jiný způsob komunikace a hlavně naslouchání lidem i s odlišnými názory. Po letech, kdy vedení města přistupovalo k problému pořád stejně, se ptám, zda Třebíč může fungovat jinak. Měla by fungovat lépe směrem k lidem i k těm, kteří přináší na některé problémy jiný pohled," řekla před hlasováním Blanka Kutinová, lídryně uskupení Mosty Třebíč. Pro Nováka hlasovalo 12 zastupitelů.
Podle Pacala bude pro Třebíč v následujících čtyřech letech největší výzvou budování nových bloků v nedaleké jaderné elektrárně v Dukovanech. "Město na to musí být připraveno a mít nějakou kontinuitu v tom, co dělá v posledních letech," řekl Pacal.
Pro Třebíč získalo ve volbách šest mandátů, když pro ně hlasovalo přes 21 procent voličů. Druhé bylo hnutí ANO, které získalo asi o pět procentních bodů méně a má pět zastupitelů. Lidovci a Živé město získali po dvou zastupitelích. Do zastupitelstva se ještě vedle koalice Piráti-Břehy-Zelení dostala uskupení Třebíč Občanům! a Mosty Třebíč. Obě uskupení, která jsou také v opozici, získala po čtyřech mandátech.
Dosavadní koalici na třebíčské radnici tvořili Pro Třebíč, ANO a lidovci, jejichž lídrem byl v letošních volbách Krupica. Díky preferenčním hlasů se do zastupitelstva za lidovce dostali lékaři Karel Janíček kandidující ze třetího místa a Ondřej Križan, který měl na kandidátní listině číslo deset. Mandátu se Križan vzdal. Na sociálních sítích to vysvětlil tak, že je vhodné, aby se jeho strana na chodu města podílela aktivně z pozice plně placené, tedy uvolněné, funkce. "Opustit povolání zubního lékaře a stát se na čtyři roky například místostarostou jsem nepovažoval za rozumné," dodal Križan.
Podle preferenčních hlasů byli před Krupicou za Križana další dva náhradníci. Oba se postavení náhradníků vzdali.
Dvaapadesátiletý Pacal je městským zastupitelem Třebíče několik volebních období. Poprvé ve volbách uspěl v roce 2006 jako kandidát občanských demokratů. Od roku 2010 hají v městském zastupitelstvu barvy uskupení Pro Třebíč. Ve stejném roce se stal místostarostou města, svoji pozici později obhájil. Dva roky byl městským radním, když zastával zároveň pozici náměstka hejtmana Vysočiny. Starostou Třebíče, ve které žije asi 34.500 obyvatel, je od roku 2018.