Státní památky na Vysočině se budou věnovat cestování, projekt zahájí v Telči

Program na státních památkách na Vysočině je letos věnovaný počátkům globálního turismu. Slavnostní zahájení projektu Šlechta na cestách bude na zámku v Telči 23. dubna. Kromě telčského zámku, který téma cestování propojí i s automobilismem, připravily výstavy s cestovatelskou náplní také zámky v Jaroměřicích nad Rokytnou a Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Novinářům to dnes v Náměšti nad Oslavou řekli kasteláni zámků a Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, pod kterou státní památky na Vysočině patří.
"Jestli pro poslední majitele telčského zámku, hraběcí rodinu Podstatských-Lichtenštejnů, bylo něco typické, tak to bylo právě cestování, které ještě ke všemu bylo spojené s fenoménem automobilismu. Dokonce jeden z posledních majitelů byl v předsednictvu firmy Laurin a Klement," řekl kastelán zámku Telč Roman Dáňa. Společnost Laurin a Klement byla předchůdkyní současné automobilky Škoda Auto.
Mimořádným exponátem v zámecké expozici bude automobil Tatra 17 Phaeton zapůjčený od soukromého majitele. Je to totožný model shodné barvy, který si rodina koupila v roce 1928. Stejný sběratel podle Dáni vlastní i originální vůz Podstatských, který ale zatím není zrekonstruovaný. Zámek by ho rád koupil a nechal obnovit. "Stali bychom se jediným památkovým objektem ve správě Národního památkového ústavu, který má autentický automobil po svých majitelích," dodal Dáňa.
Náměšťský zámek připravuje výstavu Hagwitzové na cestách. Přiblíží cesty posledních tří generací hraběcí rodiny po Evropě i do Orientu, z nichž se dochoval soubor různých materiálů. "I fotografické materiály, protože předposlední majitel Jindřich Hagwitz byl velmi vášnivý fotograf a všechno dokumentoval," řekl náměšťský kastelán Marek Buš. Výstava se bude prolínat všemi prohlídkovými trasami. Přístupná bude od 2. června do 1. listopadu. Cestovatelské vášni Hagwitzů chce náměšťský zámek věnovat i letošní Hradozámeckou noc, která bude 22. srpna.
Státní památky, které jsou na Vysočině čtyři, letošní sezonu zahájí 2. dubna. V provozu budou i při opravách, které je čekají. Hrad Lipnice na Havlíčkobrodsku dokončí po několika letech výměnu šindelových střech, za poslední část zaplatí asi milion korun. Na přibližně 350.000 korun vyjde restaurátorská obnova části Čínského salonu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zámek Telč dokončuje úpravu na trase Byt posledních majitelů, kterou veřejnosti otevře 24. dubna. V Náměšti nad Oslavou se chystá oprava čestného schodiště.
Státní památky v kraji loni podle Pavelce navštívilo 150.268 lidí, asi o 500 méně než v roce 2024.