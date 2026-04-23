Státní památky včetně Telče se letos soustředí na cestování šlechty

Autor: ČTK
  12:30aktualizováno  12:30

| foto: ČTK

Národní památkový ústav dnes v Telči zahájil projekt Po stopách šlechtických rodů. Stejně jako v uplynulých 15 letech v něm vybrané státní památky připraví pro návštěvníky program na zastřešující téma. Letos je to cestování šlechticů. Cílem je připoutat pozornost k objektům ve správě NPÚ i zvýšení jejich návštěvnosti, řekl ČTK Petr Pavelec, ředitel českobudějovického NPÚ, pod který státní památky na Vysočině patří.

"Každý rok (projekt) přináší nové instalace, nové výstavy, nové publikace, které mají trvalou hodnotu. I my sami během témat, kdy se koncentrujeme, často objevíme věci, které jsou překvapivé," řekl Pavelec.

Projekt Šlechta na cestách má veřejnosti představit fenomén šlechtického cestování v 19. století i to, jak se cestování otisklo do podoby zámků. Cestování umožnily průmyslové revoluce z první i druhé poloviny 19. století, rozvoj železnice, lodní dopravy, později automobilismu a letectví. Cestovalo se po Evropě i do exotických zemí Asie a Afriky. A panská sídla se tak plnila loveckými trofejemi a kuriozitami a zhusta se zařizovaly čínské a japonské kabinety.

Zámek v Telči díky projektu obnovil prohlídkovou trasu s bytem posledních šlechtických majitelů, pro které bylo cestování nedílnou součástí života. Podobně jako sport, takže k častým cílům jejich zimních cest patřily Alpy nebo Tatry. Turismus podporovali i tím, že své vlastní sídlo v Telči otevřeli návštěvníkům už před 90 lety, připomněl kastelán zámku Telč Roman Dáňa.

S tématem šlechtického cestování se budou moci letos seznámit návštěvníci asi 40 hradů a zámků. Hrad Bouzov připomene šlechtické cesty dobovými návštěvnickými knihami, Buchlovice zase představí cestovatelské aktivity rodu Berchtoldů.

Zámek v Horšovském Týně obnoví od května stálou výstavu Mitsuko. Přiblíží až románový příběh hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první Japonky žijící na přelomu 19. a 20. století v Evropě. Novou expozici o cestování má zámek v Červeném Poříčí a v Janovicích u Rýmařova zase zpřístupní unikátní Turecký salon s mobiliářem zapůjčeným z Náprstkova muzea.

Propojovat tematicky akce na státních památkách se NPÚ rozhodl poprvé v roce 2011, kdy byla akce věnovaná rodu Rožmberků. "Návštěvnost se tehdy na hradech a zámcích spojených s Rožmberky zvýšila na dvojnásobek," dodal Pavelec. Podobně úspěšné podle něj byly v Libereckém kraji připomínka rodu Harrachů nebo loňský Rok italské šlechty na zámku v Uherčicích.

Národní památkový ústav patří k největším příspěvkovým organizacím ministerstva kultury. Spravuje více než sto státních památek. Jsou mezi nimi hrady a zámky, kláštery, kostely, komplexy zahrad, hospitály, vila nebo technické památky.

Zatímco do některých muzeí v uplynulých dnech umožnilo ministerstvo kultury vstup zdarma, u objektů ve správě NPÚ se to zatím neplánuje, řekl dnes novinářům v Telči ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

