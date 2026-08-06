Státní zástupce podal obžalobu v případu investic do sudů whisky z Třebíče

Státní zastupitelství podalo obžalobu v případu investic do sudů s whisky z Třebíče na podnikatele Ondřeje Chládka. Podle žalobce šlo o podvod, potvrdil ČTK mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Škoda v případu je podle policie více než 100 milionů korun, poškozených z celého Česka je přes 700. Obžalovanému podle Lužného hrozí pět až deset let vězení. Případem se bude zabývat brněnský krajský soud.
Kauza spojená s Chládkem jako statutárním orgánem ve společnostech Trebitsch Holding a Česká whisky odstartovala v roce 2020, když společnosti začaly nabízet investice do sudů s alkoholem. Zájemcům podle státního zástupce Jana Adama, který obžalobu podal, slibovaly vysoké úroky. "Nebo že jim aspoň vrátí sud, který si investoři koupili. Bylo ale zjištěno, že množství prodaných sudů neodpovídá skutečnosti, bylo prodáno více sudů, než bylo ve skutečnosti nakoupeno. Současně bylo zjištěno, že kvalita whisky nebyla taková, jak bylo deklarováno. Takže hodnota toho nemohla nikdy být tak vysoká," řekl ČTK Adam.
Úroky prvním investorům se podle něj hradily jen z peněz, které do obchodu dodávali noví zájemci. "Bylo to takové letadlo," řekl Adam. Řada investorů se však po uplynutí smluvené doby k penězům nedostala vůbec.
Byl to důvod, kvůli kterému se do insolvence dostala firma Česká whisky, s. r. o. sídlící v Třebíči. Na její majetek je podle insolvenčního rejstříku prohlášený konkurz. O zahájení insolvenčního řízení rozhodl soud loni na návrh tří věřitelů, kteří uvedli, že v roce 2021 investovali do sudů s whisky, ale slíbené peníze navýšené o úrok jim firma po uplynutí smluvní doby nevyplatila. Česká whisky spadá pod Trebitsch Holding SE, který je podle rejstříku rovněž v konkurzu.
Obžalovat i společnosti podle Adama nebylo účelné, když jsou v insolvenci a pravděpodobně zaniknou. "Bylo by to neekonomické, vedli bychom další řízení v podstatě proti prázdné schránce," dodal Adam.