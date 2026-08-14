Stavba nového pavilonu omezí vjezd do jihlavské nemocnice

Autor: ČTK
  11:56aktualizováno  11:56
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kvůli stavbě nového pavilonu a parkovacího domu bude v jihlavské nemocnici od 18. srpna uzavřený vjezd do ulice U Cvičiště. Omezení potrvá do března příštího roku, informovala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. Ostatní vjezdy a výjezdy mohou řidiči dál využívat.

Stavební práce na pavilonu geriatrické, následné a rehabilitační péče a parkovacím domě začaly loni v srpnu. Investorem je Kraj Vysočina, který je také zřizovatelem Nemocnice Jihlava. Uzavření vjezdu U Cvičiště je podle informací na webu kraje nutné kvůli propojení nových objektů s původními nemocničními stavbami. U parkovacího domu se nyní betonuje nosná konstrukce a do konce října by měl být dokončen monolit do úrovně třetího nadzemního podlaží. Betonářské práce pokračují i na pavilonu, na jehož dokončení má dodavatel ještě téměř dva roky. Celkové náklady budou víc než 1,6 miliardy korun.

V budoucnu v nemocničním areálu přibude také automatizovaná velkokapacitní prádelna. Plánovaná je na pozemku u vjezdu od čerpací stanice a bude sloužit pro praní prádla i jiným krajským nemocnicím nebo zařízením sociálních služeb.

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