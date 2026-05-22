Stavební úpravy stravovacího provozu Nemocnice Pelhřimov vyjdou na 326 mil. Kč

Stavební úpravy stravovacího provozu Nemocnice Pelhřimov vyjdou na 326 milionů korun. Firmy, které nabídly nižší cenu, odmítly s Krajem Vysočina podepsat smlouvu. ČTK to dnes sdělila Monika Brothánková z tiskového oddělení krajského úřadu. Rekonstrukce začne v červnu. Za vybavení, technologie a mycí centrum zaplatí kraj dalších 96 milionů korun.
O zakázku, která má modernizovat nemocniční prostory z roku 1994, mělo zájem 11 společnosti. Jejich nejnižší nabídka byla za 281 milionů korun. "Vybraný dodavatel v rámci procesu uzavírání smlouvy 26. března oznámil, že nepřistoupí k podpisu smlouvy, proto byla společnost ze zadávacího řízení vyloučena, také druhý v pořadí po elektronické aukci odstoupil 17. března, a tak jde o v pořadí třetí nabídku s ekonomicky nejvýhodnější cenou. Krajská rada zrušila původní výběr dodavatele a rozhodla o výběru třetí nabídky v pořadí s nabídkovou cenou 326 milionů korun bez DPH. Smlouva je už podepsaná," uvedla Brothánková.
Třetí nejnižší nabídku dalo konsorcium společností Metrostav CZ a Podzimek a synové. Práce budou muset dělat za provozu kuchyně. Hotovo má být v srpnu 2028. „Jde o jednu z několika rozsáhlých investic Kraje Vysočina do nemocniční infrastruktury v posledních letech. Modernizace přinese energeticky úspornější provoz, nové technologie a kvalitnější zázemí pro zaměstnance i pacienty,“ uvedl hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO).
Součástí zakázky je také rekonstrukce budovy hospodářsko-technické správy. Stavbaři objekt zateplí, vymění okna a dveře, zrekonstruují osvětlení, elektroinstalaci, vytápění a vzduchotechniku. V ceně prací je započítaná také demolice původních garáží a výstavba nových garážových stání.
Podle dřívějších informací nemocnice připravuje její kuchyně pro pacienty denně asi 1100 jídel od snídaní po večeře. Navíc vaří každý den přibližně 370 obědů pro cizí strávníky a pro zaměstnance.