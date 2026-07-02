Středeční bouřky vyřadily v Rantířově vlaky z provozu na déle než 24 hodin

V Rantířově na Jihlavsku dnes museli odstraňovat následky středeční bouřky. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což ve středu okolo 13:00 zastavilo provoz železnice. Obec tou dobou zasáhly bouřky. Provázel je silný vítr způsobený propadem studeného vzduchu. Tornádo to nebylo, sdělil ČTK Peter Hruška z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Podle starosty Tomáše Novotného bylo v obci kromě elektrického vedení poškozeno několik střech nebo plot mateřské školy, zraněný nikdo nebyl. Provoz vlaků mezi Rantířovem a Kostelcem u Jihlavy byl podle Českých drah obnovený dnes ve 14:00.
Po bouřce evidovali energetici 1250 odběratelů bez dodávek elektřiny. Většinu závad se podařilo odstranit už ve středu. Dnes ráno bylo v Rantířově bez elektřiny jen 150 odběratelů. Odpoledne už byly bez proudu jen jednotlivci, dvě odběrná místa v Rantířově a šest dalších v okolí, řekl ČTK za skupinu E.ON Lubomír Budný. Kvůli složitě přístupnému terénu energetici předpokládali, že poslední závady odstraní v pátek dopoledne, podařilo se to ale ještě dnes, sdělil v 19:30 Budný.
Přes Rantířov a okolí přešly silné bouřky od jihozápadu k severovýchodu. Vyskytl se v nich pravděpodobně jev zvaný downburst, tedy propad studeného vzduchu, který znamená velmi silné nárazy větru. "Dívali jsme se na video z vedlejší obce Dušejov. V downburstu na rozdíl od tornáda jsou nárazy větru jedním směrem, výrazně fouká z jednoho směru, v tornádu je rotace. Takže tornádo to pravděpodobně nebylo, ale jak vidíme, i downbursty mohou způsobit velké škody," uvedl Hruška.
Dnes ráno byla podle starosty bez elektřiny spodní část obce. Ocenil práci energetiků, kteří pracují na obnově vedení, i přístup hasičů. Střechy, které poškodil silný vítr, se podle něj podařilo zajistit tak, aby do domů neteklo. Náhradní ubytování v obci nikdo nepotřebuje. Z obecního majetku byla poškozena asi čtvrtina střechy kulturního domu. Na plot mateřské školy spadly dvě vzrostlé lípy. Odhad škod zatím v obci nemají, úklid stromů několik dní potrvá, dodal Novotný.