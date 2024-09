Silný ročník má z čeho vybírat, Vysočina rozšiřuje nabídku středních škol

Zřizovatel středních škol, Kraj Vysočina, ve spolupráci s jednotlivými řediteli v uplynulém roce rozšířil nabídku - a též navýšil počty míst na některých žádaných školách, jako jsou gymnázia nebo elektrotechnické obory. Posílena byla i nabídka oborů například vznikem lyceí. Novinky a zároveň i rozšíření nabídky katalogu středoškolských i učňovských oborů přichystali podle krajského radního pro oblast školství Jana Břížďaly (Piráti) i pro letošní deváťáky.

Jednou z nejzásadnějších novinek je podle radního vznik úplně nové třídy sportovního gymnázia. Ta bude nově fungovat v rámci Gymnázia v Třebíči.

Gymnaziální vzdělávání se sportovními třídami na Vysočině už nějakou dobu existuje. Jedno se nachází v Novém Městě na Moravě. Zaměřené je především na biatlon a běžecké lyžování. Další je v Jihlavě a má návaznost především na atletiku a plavání.

„Nové sportovní třídy Gymnázia v Třebíči by měly být postupně zaměřené na čtyři sporty. Je to atletika, triatlon, baseball a tenis. Od září 2025 by se měla otevřít jedna třída s poloviční kapacitou patnácti studentů,“ informoval radní Břížďala.

Lycea zažívají renesanci

I v případě lyceí, která zažívají v posledním roce renesanci, je několik novinek pro příští školní rok. Jednou z nich je vznik nového, ekonomicky zaměřeného lycea v rámci Agro-technické střední školy v Bystřici nad Pernštejnem.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 1. termín - pátek 11. dubna 2025

2. termín - pondělí 14. dubna Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín - úterý 15. dubna

2. termín - středa 16. dubna Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín - úterý 29. dubna

2. termín - středa 30. dubna Zdroj: MŠMT

Jedna třída lycea bude mít kapacitu 30 žáků. „Je to obor, který je zaměřený na všeobecné vzdělávání a má připravovat žáky ke studiu na vysoké škole. Nicméně my se budeme snažit, aby obor nebyl až tak úplně všeobecný. Chtěli bychom do našeho školního vzdělávacího programu zakomponovat takové kompetence, které studentům umožní zapojit se do trhu práce hned po absolvování školy,“ popsal Ivo Solař, zástupce ředitele.

Pro příští školní rok navýší svou kapacitu zdravotnického lycea jihlavská soukromá Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola Farmeko.

„Kapacitu studentů nově posílíme také na Obchodní akademii v Havlíčkově Brodě a v Chotěboři. V Třebíči na průmyslové škole se posílí kapacita v oborech informační technologie a technické lyceum s ohledem na to, aby mohli nabírat až třicítku žáků,“ připomenul Břížďala.

Výhledově by mohlo na Vysočině vzniknout všeobecně zaměřené lyceum, které by mohlo být další alternativou studia na gymnáziu. „Máme zatím lycea zacílená na určitou oblast - například ekonomickou, pedagogickou či technickou. Ministerstvo školství chce ale nabízet všeobecné vzdělávání i jinou formou než gymnaziální. Proto uvažujeme o vzniku všeobecně zaměřeného lycea,“ naznačil Břížďala.

Zájem o tento obor předběžně projevilo Gymnázium a Střední odborná škola v Moravských Budějovicích. „Do budoucna o něm skutečně uvažujeme, ale počkáme s žádostí ještě jeden rok,“ poznamenal ředitel moravskobudějovického gymnázia František Dubský.

Maturita i ze stavebnictví

Pokud jde o maturitní obory, i zde budou žáci vybírat z několika novinek. Například Střední odborná škola v Novém Městě na Moravě bude mít v nabídce hned dvě nová studijní zaměření.

„Jedním je obor stavebnictví. Zavádíme ho s ohledem na to, že škola má zatím v nabídce jenom učební stavební obory. Přišlo nám vhodné nabídnout žákům i maturitní obor. Zároveň chceme na této škole zapsat obor sociální činnost. A to v návaznosti na tříletý obor ošetřovatel,“ zmínil Břížďala.

Rovněž v oborech učňovského školství jsou novinky. Od nového školního roku posílí obory se zdravotnickým a sociálním zaměřením. „Tím, jak se napříč regionem rozšiřují sociální služby, přijde nám vhodné nabídnout je i ke studiu. Vysočina dlouhodobě podporuje rozvoj domácí hospicové péče. Absolventi učebních oborů ošetřovatel nebo sociální činnost by mohli saturovat poptávku po těchto pozicích. Zároveň ze statistik víme, že tito absolventi obvykle zůstávají těmto profesím věrni. Mají i dobré uplatnění na trhu práce,“ vysvětlil Jan Břížďala.

Nově by tak tříletý učební obor ošetřovatel měl vzniknout v Třešti na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti. Ten stejný obor by měla otevřít také Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště v Pelhřimově. „To je škola, kde jsme nyní nově otevřeli maturitní obor praktická sestra. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo zajistit kvalitní výuku a máme i velmi dobré zázemí a nastavenou spolupráci v pelhřimovské nemocnici, přišlo nám logické otevřít i učební obor s tímto zaměřením,“ podotkl radní.

Ve stejné škole se bude nově otevírat také učební obor reprodukční grafik. „Studenti se naučí pracovat v grafických počítačových programech, ovládat počítač a tiskárny. Absolvent pak může pracovat někde v reklamní agentuře, ale i kdekoli jinde,“ shrnul novinky Břížďala.