Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Martin Vokáč
  13:12aktualizováno  13:12
Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední škole stavební v Havlíčkově Brodě. Adaptace půdních prostor přišla na 104 milionů korun.

Velkým bohatstvím v podobě zcela nového patra nad hlavní budovou škola disponovala už více než dvacet let. Na začátku tisíciletí vybudováním nástavby řešila havarijní stav střechy. Ale tím to na nečekaně dlouhou dobu skončilo.

„Měli jsme tu akorát izolaci, aby nám o patro níž bylo teplo. Jinak byly prostory prázdné, sloužily maximálně jako sklad,“ uvedl ředitel školy Josef Charamza. „Když někdo jel okolo, říkal si, co jsme to za stavaře, když na celé střešní nástavbě máme jen šest střešních oken,“ dodal pobaveně.

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala vlastní jídelny a výdejny obědů. Vyzkoušeli si ji hosté pozvaní na slavnostní otevření. Studentům začne sloužit od druhého pololetí.
Volnočasovou místnost pomáhali naprojektovat sami studenti. Je v ní posezení, kuchyňská linka, ale třeba i stoly s fotbálkem, sedací vaky nebo playstation.
Plánu na její zaplnění se škola věnovala posledních pět let. Samotné stavební práce začaly loni v červnu. Pracovalo se při běžném provozu školy, což sem tam výuku mohlo narušit.

V nové přístavbě je výdejna obědů s jídelnou, čtyři počítačové učebny, které bude škola využívat i pro výuku jazyků či odborných a přírodovědných předmětů. Místo zbylo na volnočasovou místnost pro studenty a patřičné zázemí pro učitele. Škola díky projektu byla vybavena i výtahem. A jednou z nových dominant se stalo prosklené schodiště, které nabízí úchvatný výhled na rušnou křižovatku u hotelu Slunce.

Studenti musí na obědy kilometr pěšky

„Školu i samotné žáky trápilo, že tu není jídelna. Na oběd museli docházet jinam, což je značně nepohodlné. Nyní se konečně dočkají důstojného stravování,“ ocenil jednu z novinek při slavnostním otevření hejtman Martin Kukla.

Studenti v minulosti na obědy docházeli do střední zemědělské školy, po jejím zrušení pak poslední roky do hotelové školy a obchodní akademie. Nebylo to ale komfortní řešení, jen samotná cesta do kilometr vzdálených jídelen zabrala čtvrt hodiny. Ne každý student proto stravování využíval.

Brodská škola byla zralá na uzavření, dnes má nejmodernější učebny ve městě

Kuchyň na stavební škole nebude ani nadále. Obědy se sem budou dovážet ze Základní školy V Sadech. „Sám jsem tam kdysi dávno chodil a chutnalo mi. Tak doufám, že bude i našim žákům,“ pousmál se ředitel Charamza.

Obědvat v jídelně moderního konceptu začnou studenti stavební školy až od druhého pololetí. To nové učebny a volnočasovou místnost začnou využívat prakticky okamžitě. Výuka v nich má začít v pondělí 1. prosince. „Aby se tam studenti vystřídali, drobně jsme museli upravit rozvrh hodin,“ informoval rodiče zástupce ředitele školy Ondřej Vojíř.

Škola se rozrůstá, kvůli místu zrušila sborovnu

Důvodem, proč se škola do investice společně s krajem pouštěla, byl nedostatek místa. Posledních sedm let je totiž o brodskou stavebku čím dál větší zájem. Zatímco před zhruba deseti lety neměla ani tři stovky - žáků, dnes ji navštěvuje přes 430 studentů. „Museli jsme v minulosti zrušit sborovnu, protože jsme potřebovali místo pro studenty,“ poznamenal Josef Charamza.

Škola poskytuje vzdělání v pěti maturitních oborech - Informační technologie a po dvou zaměřeních má Stavebnictví a Technické lyceum - a čtyřech nematuritních. Vyučují se zde učňovské obory zedník, tesař, instalatér, malíř a lakýrník. Celkem má škola sedmnáct tříd. „Pokud se to podaří, do dvou let bychom jich mohli mít 18. Ale to je maximální možný počet, který se do areálu vejde,“ dodal ředitel.

Žáci se už nemusí učit v jídelně a na chodbách, z půdy mají nové odborné učebny

Obor IT je na škole nový, letos běží teprve druhým rokem. Stavební obory mají ale tradici dlouhou 75 let, lycea fungují už dvě desetiletí. Až devadesát procent absolventů odchází dál na vysoké školy. Brodská stavební škola si drží vysoké renomé, základy odborného vzdělání tu získala celá řada významných architektů a projektantů, ale také třeba pozdějších umělců.

Představy studentů muselo vedení krotit

Škola klade velký důraz i na praktickou stránku výuky. Při proměně střešní nástavby dostali možnost se na ni podílet i studenti. Například si sami vyprojektovali volnočasovou místnost, byť je vedení školy muselo trochu krotit.

„Prvotní návrh studentů byl megalomanský. Chtěli tam pingpongové stoly, kulečník, fotbálky, kuchyňskou linku, dostatek prostoru na sedací vaky. Museli jsme se na to podívat trochu jinak,“ smál se Josef Charamza. Nakonec fotbálky zůstaly, stejně tak kuchyňská linka. K dispozici studenti mají i posezení, šipky a playstation s velkou televizí.

Stavební škola je důležitá i pro město. Byť není jejím zřizovatelem, radnice s ní velmi často a ráda spolupracuje. „Vykonává spoustu práce například pro městské Technické služby, studenti se pod vedením mistrů podílejí na údržbě a opravách. Odvedou spoustu práce,“ pochvaluje si starosta Zbyněk Stejskal.

A studenti zastanou i odbornější činnost. Například před nedávnem pro město projektovali nové víceúčelové dětské a sportovní hřiště, které by za deset milionů mělo vzniknout na sídlišti Rozkoš. „Povedlo se jim to, sami studenti to dotáhli až ke stavebnímu povolení,“ doplnil starosta.

Kraj modernizuje školy a staví nové pavilony

Podle hejtmana Kukly je investice do Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, jak zní její celý oficiální název, příkladem podpory technického vzdělávání. „Stále více zjišťujeme, jak moc řemeslníci, projektanti, ale i zhotovitelé chybějí,“ prohlásil.

Kraj proto do školství chce v příštím roce výrazněji investovat. V návrhu rozpočtu, který budou krajští zastupitelé schvalovat na začátku prosince, je na investice do krajských středních škol určeno 670 milionů korun. „Modernizujeme školy a stavíme nové pavilony, nyní je plánujeme například v Moravských Budějovicích nebo v Telči,“ konstatoval hejtman.

