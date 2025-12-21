Škola hrou. Mladí stavaři v Brodě se připravují i s pomocí simulátoru rypadla

Martin Vokáč
  9:32aktualizováno  9:32
Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě pořídila novinku, která není k vidění nikde jinde. Jako jediná škola v republice zakoupila věrný simulátor rypadla. Studenti se s jeho pomocí učí ovládání stavebních strojů, což jim může velmi výrazně pomoci při hledání uplatnění po absolvování.

„Dostali jsme možnost od Kraje Vysočina v rámci projektu implementace dlouhodobého záměru pořídit nějakou pomůcku, která posílí polytechnické vzdělávání. První věcí, která nás napadala, byl zdicí robot,“ popisuje zástupce ředitele školy Ondřej Vojíř.

I stavebnictví se robotizuje, pronikají do něj nové technologie a zdicí robot se skutečně na stavbách začíná objevovat. Jenže, jak vedení školy záhy zjistilo, taková vymoženost je mimo jeho možnosti. „To je neprodejná pomůcka a pro nás příliš drahá na provoz,“ podotkl Vojíř.

Díky hydraulice se sedadlo naklání, hýbe a klepe podle toho, co student zrovna na simulátoru provádí. Bezpečnostní pás je občas nutností. Převrátit trenažér by se však, na rozdíl od skutečného bagru, nikomu povést nemělo.
Trenažér dokáže sledovat, počítat a hodnotit efektivitu práce, a dokonce i zaznamenávat vývoj, jak se ten který konkrétní student zlepšuje. Studentka třetího ročníku Andrea Maršíková v něm tráví spoustu času.
Dva joysticky, pedály, množství displejů a hlavně tlačítek a přepínačů. Kokpit je k nerozeznání od skutečného moderního bagru.
Simulátor je umístěn na chodbě školy. K chodu mu stačí jen obyčejná elektrická zásuvka a klíček.
7 fotografií

Vedení školy si rychle vzpomnělo na simulátor rypadla, který jedna ze spolupracujících firem přivezla na oslavy kulatého výročí školy. „To by mohlo být ono,“ řekli si. A skutečně. Po měsících hledání našli dodavatele, který byl schopen simulátor vyráběný v cizině zajistit. Škola vyhlásila veřejnou zakázku a za tři a čtvrt milionu korun stroj zakoupila.

„Cílem bylo posílit zájem o stavební školy, protože je po absolventech velká poptávka. Chtěli jsme být výjimeční. Jsme jedinou střední školou v republice, která simulátor má,“ pochvaluje si výsledek projektu zástupce ředitele školy.

Zkušenost, která se v životě absolventů neztratí

Simulátor není součástí běžné výuky. „Stavebka“ ho však bude využívat pro kroužky i pro nejrůznější projekty nebo třeba při seznamování studentů se stavebními stroji. Využívat by ho mohly i školy základní, které se stavební školou spolupracují. A to při jejich projektových dnech. A kdoví, do budoucna by pro strojníky mohla škola pořádat i rekvalifikační kurzy.

Mezi studenty je o simulátor velký zájem. „Je to nová zkušenost, která se v životě neztratí. Když tu ta možnost něco se naučit je a nemůže se při tom nic stát, ráda jsem ji využila. Třeba se mi někdy v budoucnu naskytne příležitost usednout do opravdového bagru,“ říká třeba Andrea Maršíková. Je ve třetím ročníku, studuje obor stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby. V simulátoru strávila už spoustu času.

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Ovládat pásové rypadlo, byť jen na simulátoru, není úplně snadné. Kabina je k nerozeznání od skutečného stroje Volvo. Student musí nastartovat, sleduje výkon motoru, pedály pojíždí po staveništi, přičemž každou nohou dopředu a dozadu ovládá jeden pás. Ruce pak má na joysticích, kterými manipuluje s ramenem, otáčí kabinu nebo zavírá a otevírá lžíci.

Kabina vozu se podle práce bagru i podle terénu naklání a pohybuje. Umožňuje to speciální hydraulický systém. Občas jsou studenti rádi za bezpečnostní pás. A když je nejhůř, po ruce je nouzové tlačítko, které veškerou práci zastaví. Vše student sleduje na velkém monitoru před sebou.

„Nejtěžší je zkoordinovat v hlavě pohyby rukou a nohou, aby se úkoly podařilo úspěšně dokončit,“ líčí Andrea Maršíková.

Od nakládání kamene po demoliční kouli

Simulátor nabízí nepřeberné množství různých scénářů a úkolů, které musejí studenti splnit. Od základního pojíždění v terénu přes nejrůznější nakládky, demolice a třeba i spolupráci s ostatními těžkými stroji na stavbě.

„Jeden ze základních úkolů je nakládání kamene do drtičky. Ale stroj umí třeba i simulovat nakládání dumperu, kdy se musí zatroubit, aby se rozjel a zastavil na správném místě. Těžší už je třeba výměna lžíce nebo nakládání palet. Pro žáky nejzábavnější je demoliční koule, která se dnes na stavbách už ale nepoužívá. Jedním z nejtěžších úkolů je najet s bagrem na přepravník,“ popisuje mistr odborného výcviku Vojtěch Novák.

Úspěšné splnění úkolu může ovlivnit třeba i počasí, jež se rovněž dá nasimulovat prakticky jakékoliv.

Trenažér dokáže sledovat, počítat a hodnotit efektivitu práce, a dokonce i zaznamenávat vývoj, jak se ten který student zlepšuje. „Můžeme sledovat křivku, jak se student posouvá. Je to důležité, mezi žáky se tím přirozeně vytváří soutěživost. Porovnávají se navzájem, radí si, vzniká u toho forma komunikace, podpory a spolupráce,“ dodává Ondřej Vojíř.

Moderní digitální technologie studenty táhnou

Pro studenty je simulátor jakousi hrou. Zábavnou formou se učí něco, co se jim může v budoucnu hodit. Kdoví, co je bude čekat třeba na reálné stavbě. „Jsou okamžiky, kdy i zedník nebo tesař musí skočit do malého stroje a vykonat určitou práci,“ říká zástupce ředitele. Pro studenty tak ovládání bagru po nástupu do práce nebude úplně cizí.

Stavební škola chtěla zakoupením simulátoru sledovat ještě jeden cíl. Ke studiu stavebních oborů chce přilákat více zájemců. A moderní digitální technologie jsou k tomu jedním z prostředků. Není tomu tak dávno, co škola pro výuku zedníků začala používat třeba virtuální realitu. Dnešní doba ukazuje, jak moc jsou stavební profese potřebné, a přitom nedostatkové.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Prodloužený čas a prodloužené koleje na Václavském náměstí. Když místo oblečení nabízeli kávu

Miloš Kopecký v restauraci Paláce ČKD. Miloš Kopecký a Táňa Fischerová v...

Nafilmovat herce Miloše Kopeckého, aby jen tak korzoval, navíc s mladou krásnou ženou, po pražských ulicích a nikdo ho „neočumoval“, nebylo snadné ani pro Jaromila Jireše, režiséra filmu Prodloužený...

21. prosince 2025

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v Praze, spoje nabírají velká zpoždění

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění více než dvě hodiny nabírají od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě...

21. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  11:34

Vánoční perníčkové šílenství. Přes den Irena Burdová prodává a v noci peče

Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

Malý sladký perníček s bílou polevou. Málokdo si dovede představit, kolik práce a zručnosti je potřeba k jeho výrobě. Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

21. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Hasiči v noci likvidovali požár domu na Třebíčsku, škoda je 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár rodinného domu ve Vladislavi na Třebíčsku. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořela udírna, pergola...

21. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Požár bytu v panelovém domě v U. Hradišti způsobil škodu pět mil. Kč

ilustrační snímek

Sobotní požár bytu v panelovém domě v Uherském hradišti, při kterém se zranili čtyři lidé, způsobil škodu za pět milionů korun. ČTK dnes informaci získala ze...

21. prosince 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

Při požáru chaty v Choceradech na Benešovsku zemřela žena. (20. prosince 2025)

Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...

21. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Kraj chce pro střední školu v M. Budějovicích nové dílny za téměř 250 mil. Kč

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chce pro svoji střední školu v Moravských Budějovicích na Třebíčsku postavit nový pavilon dílen a odborného výcviku v Chelčického ulici....

21. prosince 2025  8:55,  aktualizováno  8:55

Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem

16. ročník akce opět přilákal spoustu diváků, bylo jich plné nábřeží. (20....

Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž centra Třebíče se choulí v kabátech. Ne tak ale místní lední medvědi, tedy přesněji – Klub ledních...

21. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Plzeňská zoologická zahrada bude mít medúzárium, má být největší v Česku

V plzeňské zoo má stát největší medúzárium v Česku. V rozpočtu města na příští...

Zastupitelé Plzně schválili v rozpočtu města na příští rok 15 milionů korun na projektovou dokumentaci na nové medúzárium. To má stát v areálu zoologické zahrady a má být největším v Česku.

21. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Bybit vstupuje na britský trh, aby uspokojil rostoucí poptávku po platformách pro digitální aktiva

21. prosince 2025  9:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krokodýl i středověk v „(ne)stálé“ expozici

ilustrační snímek

Průřez historií města od pravěku až po konec 20. století nabízí návštěvníkům Městské muzeum v Přelouči.

21. prosince 2025  9:41

Škola hrou. Mladí stavaři v Brodě se připravují i s pomocí simulátoru rypadla

„Kokpit“ simulátoru je totožný s tím, jaké jsou v běžném rypadlu značky Volvo....

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě pořídila novinku, která není k vidění nikde jinde. Jako jediná škola v republice zakoupila věrný simulátor rypadla. Studenti se s jeho pomocí...

21. prosince 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.