Střední školy na Vysočině mají kapacity pro druhého kola přijímacích zkoušek

Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy zbývá na Vysočině přes 1200 volných míst. Zcela naplněná je kapacita osmiletých gymnázií. Vyplývá to z údajů Kraje Vysočina a státní organizace Cermat. Podat přihlášky do druhého kola přijímacího řízení budou moci žáci od 19. do 25. května.
"Všech patnáct osmiletých gymnázií hlásí po prvním kole stoprocentní naplněnost. Ze 780 uchazečů uspělo pouze 440 dětí. Nejpřísnější výběr měly Gymnázium Jihlava a Katolické gymnázium v Třebíči, kde minimální hranice pro přijetí činila součet 50 bodů z matematiky a českého jazyka. V Třebíči navíc jeden z uchazečů dosáhl absolutního bodového maxima v testu z matematiky," uvedl kraj na svém webu.
Žáci se mohli hlásit až do pěti oborů, z toho až do dvou s talentovou zkouškou a až do tří bez ní. O přijetí rozhoduje výsledek přijímací zkoušky a priorita, kterou žáci dali jednotlivým oborům.
„Systém prioritizace přinesl vysokou úspěšnost umístění na preferované školy. Zatímco u osmiletých gymnázií jsou kapacity v kraji plné, čtyřleté a tříleté obory nabízejí pro druhé kolo volná místa,“ uvedl náměstek hejtmana Vysočiny pro školství Pavel Řehoř (ANO).
Na čtyřleté obory podalo na Vysočině přihlášku 7.691 žáků. Celková kapacita těchto oborů je aktuálně naplněna z více než 70 procent. Volných je i přes 20 míst na gymnáziích, asi 450 míst na středních odborných školách a přes 130 na odborných učilištích s maturitou. Asi 500 žáků by se ještě mohlo vzdělávat na oborech s výučním listem, nebo bez něj.