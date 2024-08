Vánoční smrk ohrožují mšice, mají ho zachránit mikroinjektáže a vzdušný rýč

„Vánoční strom byl napaden mšicí smrkovou, což způsobilo, že začal shazovat jehličí,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Jedná se o druh mšice, jejíž masivní přemnožení v roce 2015 zasáhlo právě starší jedince smrků pichlavých rostoucích v městském prostředí. Pro významněji napadené stromy se může stát atak tohoto škůdce i fatální.

„Pro záchranu smrku nyní uděláme maximum, aby nebylo nutné každý rok zajišťovat nový vánoční strom,“ podotkla Sobolová s tím, že strom už má za sebou takzvanou mikroinjektáž. Jedná se o metodu, která spočívá ve vpravení speciálního roztoku s obsahem léčivých látek pod kůru stromu - do jeho vodivých pletiv.

„Díky tomu jsou všechny části ošetřené rostliny chráněny proti poškození, přičemž samotnou rostlinu látka nijak neohrožuje. Účinnost tohoto ošetření je jeden až dva roky,“ přiblížila mluvčí radnice a zdůraznila, že přímo strom je při aplikaci poškozený pouze minimálně.

Do rostliny se navrtají dva až čtyři malé otvory. Vloží se do nich speciální ventil, jehož povrch je ošetřen fungicidem, aby se do otvorů nedostaly nežádoucí dřevokazné houby.

Vsakování vody napomáhá speciální vak

Náklady na mikroinjektáž žďárského vánočního smrku činí necelých pět tisíc korun bez DPH. A metoda se zatím ukazuje jako účinná. „Opatření naštěstí zabralo, mšice byla zlikvidována, ustalo i opadávání jehličí,“ zhodnotil Jiří Hemza, správce městské zeleně.

Strom je podle něj také vydatně podporován zálivkou, neboť v městském prostředí je pro něj horké léto samozřejmě velmi náročným obdobím. Smrk rovněž dostal před deseti lety zabrat při rekonstrukci náměstí. Tehdy musel být ukotven v terénu a podpořen hnojením, aby intenzivní stavební ruch ustál.

K lepšímu vstřebávání vody mu teď napomáhá i speciální vak na zemi kolem kmene, z nějž se zálivka uvolňuje do půdy postupně. Se vsakováním vody je to totiž na vydlážděném náměstí problém.

„Bohužel dešťová voda kolem stromu z velké části jenom proteče, není totiž spádováním povrchů vedena přímo ke stromu,“ popsal Hemza s tím, že řešit se budou i možné úpravy místa, aby se vody dostalo k jehličnanu více.

Bonusovou péči obstará vzdušný rýč

Symbol Vánoc ale čeká ještě další bonusová péče, jež mu má pomoci. V plánu je přes léto i takzvaná půdní injektáž, kdy se účinné látky vpravují právě do zeminy, a také výměna vrchní vrstvy půdního substrátu. Ten by měl být vyměněn zhruba do hloubky třiceti až čtyřiceti centimetrů. Ke kořenům dřeviny bude vpraven pomocí technologie AirSpade, tedy vzdušného rýče, kterou již město nedávno úspěšně testovalo při přesazování některých vzrostlejších dřevin.

Pomocí pneumatického rýče je stlačeným vzduchem vedeným přes trysku nejprve vyfoukána zemina z kořenového systému stromu. Stlačený vzduch, na rozdíl od mechanického odstraňování hlíny, totiž kořeny rostliny nijak neohrožuje. Foukáním se objem půdy v celém balu značně sníží a odborníci následně mohou přímo ke kořenům zase „nafoukat“ vhodný, čerstvý substrát.

„Do hloubky ještě o něco větší pak pomocí speciální porézní tyče vpravíme výživu, hydrogel a další látky, které by měly stanoviště stromu zase o něco vylepšit,“ doplnil Hemza.

Jiná města vánoční strom na náměstí vozí

Živý strom jakožto dominanta vánoční výzdoby je ve větších městech na Vysočině rozhodně méně častý než jeho „jednorázová“ varianta. Před adventem kácejí, převážejí a instalují jehličnany například v Jihlavě, Třebíči, Pelhřimově, Velkém Meziříčí nebo v Havlíčkově Brodě.

Radnice obvykle začínají se sháněním vhodného vánočního stromu už v létě, kdy poptávají mezi lidmi vhodné dřeviny, jež jim na pozemcích překážejí, nebo z nějakého jiného důvodu plánují jejich odstranění.

„Pokud bude některý z nabídnutých stromů následně vybrán jako vánoční, bude pokácen na náklady technických služeb,“ přiblížila Andrea Unterfrancová, mluvčí pelhřimovské radnice.

Pelhřimov se letos vrhl do hledání symbolu Vánoc, jenž před adventem poputuje na Masarykovo náměstí, už zkraje července. Město shání samostatně rostoucí jehličnan o výšce asi 13 až 15 metrů.

Naproti tomu vlastní rostlý vánoční smrk mají kromě Žďáru třeba v Novém Městě na Moravě; více než šedesát let roste v dolní části Vratislavova náměstí. I s touto ozdobou centra to ale v minulosti vypadalo bledě, dřevina kolem roku 2018 chřadla a usychala. Správce zeleně tehdy navrhl sérii opatření, jež nakonec zabrala, a smrk pichlavý se povedlo zachránit. Pomohlo mimo jiné zmulčování povrchu pro lepší vsakování vody, výměna substrátu či nasazení podpůrných hub.