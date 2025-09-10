Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

„Dle prvotních informací se řidiči nákladní soupravy rozhoupal vlek, který se převrátil na projíždějící vozidlo,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. „Přepravovaný kontejner z vleku spadl mimo vozovku,“ doplnila.
Silnice zůstala neprůjezdná. Objízdná trasa pro osobní vozidla vedla přes Volevčice, Vanůvek, Doupě a Třeštice, nákladní vozy mohly místo dopravní nehody objet po trase Telč – Markvartice – Stonařov.
„Dechová zkouška u sedmatřicetiletého řidiče nákladní soupravy byla negativní, stejně tak u sedmapadesátiletého řidiče osobního vozidla,“ řekla policejní mluvčí.
„Nehodu jsme s řidičem nákladní soupravy vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení,“ dodala Lébrová.