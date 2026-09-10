Sucho bylo v krajině u Jihlavy podle ochránců přírody znát i loni na podzim

S péčí o cenné přírodní území Rančířovský Okrouhlík s mokřady u Jihlavy dnes ochráncům přírody pomohly téměř tři desítky dobrovolníků. Shrabovali posekanou trávu, odklízeli větve po prořezávkách křovin a z tůní vytrhávali orobinec a jiné druhy rostlin, které se v nich příliš rozrostly. O zhruba dvouhektarové území se dlouhodobě stará spolek Mokřady. K dopadům letošního sucha předseda spolku Jaromír Maštera ČTK řekl, že v okolí Jihlavy byl podobný stav znát už loni na podzim. Méně se podle něj sucho projevuje tam, kde je spravený vodní režim.
I v těchto lokalitách voda v tůních ubývá. Když je hodně suchý rok, koncem léta nebo začátkem podzimu i vyschnou. "To se stane. Ale pořád je cítit, že šlapete po vlhku," řekl Maštera. Na rozdíl od území, z nichž voda rychle odtéká, protože tam je narovnaný potok, drenáže nebo strouhy, v těch je hodně sucho. Jako odvodnění v mnoha případech fungují i inženýrské sítě v zemi.
"Situace v naší krajině je taková, že většinu plochy máme nadměrně odvodněnou," uvedl Maštera. Podotkl, že trpí i ty lokality, které třeba ochránci na jaře revitalizují a pak je dlouho sucho, protože půda napřed potřebuje delší čas, aby nasákla vodu a pak ji zadržela.
O Rančířovský Okrouhlík se ochránci přírody starají od roku 2009. "V téhle lokalitě chceme podporovat obojživelníky i ty druhy kytek, které tu rostly," řekl Maštera. Původně tam byly fragmenty cenných rašelinných luk. "Do dneška se povedlo je zvětšit, podařilo se podpořit některé populace ohrožených druhů rostlin, jako je třeba prstnatec májový nebo vachta trojlistá," uvedl. Žijí tam čolci, například čolek velký, který je vzácný na většině území, protože mu vadí rybí obsádka v rybnících a tůních, i skokani ostronosí či rosničky.
Spolek Mokřady se snaží dělat opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině. V dlouhodobé péči má okolo čtyř desítek lokalit, v nichž provádí zásahy každoročně nebo každý druhý rok. Pomáhat chodí několik skupin, jsou i ze škol a firem. Přírodně cenná území potřebují citlivou péči.
"Ale pak máme lokality, jako jsou bývalé vojenské prostory, bývalé těžební prostory, kde to je všechno překopané a změněné. I tou brutální činností se tam vytvořily nějaké plochy, kde mohou žít ohrožené druhy živočichů," řekl Maštera. Zachovat tam pro ně vhodné podmínky mohou někdy pomoci i přejezdy těžkých vozidel. "Pokud se to udělá ve vhodnou dobu na vhodném místě, tak i ty offroadové pojezdy mohou pomáhat přírodě, ač to zní neuvěřitelně," řekl Maštera.
Akce Pístovské mokřady bude v bývalém vojenském areálu u Jihlavy od 19. do 20. září.