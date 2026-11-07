Svatého Martina na Vysočině připomene program muzea i průvody a trhy

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava letos připomene svatého Martina samostatným programem. Bude ve středu 11. listopadu, než městem projde svatomartinský průvod. Program spojený s jarmarky, průvody či ochutnávkou svatomartinských vín bude ve středu i v dalších městech Vysočiny, uvedli pořadatelé.

Program dětem i dospělým bude v muzejním Malovaném sále. Stěžejním motivem bude Martinův kůň, podkova a význam, jaký jí lidé dřív přisuzovali včetně štěstí a ochrany příbytku.

Svátek v Jihlavě využije i místní charita při sbírce Svatomartinský rohlíček. "Záměrem letošní sbírky je získat finanční prostředky na realizaci canisterapie, která bude součástí aktivizačních a podpůrných činností Odlehčovací služby Adapta Jihlava," uvedl za Oblastní charitu Jihlava Marek Mašát.

Na svatomartinském jarmarku budou dva stánky s označením Svatomartinské rohlíčky. Zájemci, kteří se rozhodnou službu podpořit, vhodí finanční dar v minimální výši 30 korun do úředně zapečetěné pokladničky. Přispět bude možné i QR platbou. Za odměnu obdrží rohlíčky dle vlastního výběru. "K mání budou s makovou, ořechovou, tvarohovou náplní a povidly," dodal Mašát. Stánek s rohlíčky bude připravený v 9:00, napečených jich bude 2600.

Svatomartinský jarmark začne ve středu symbolicky v 11:11. Doplní ho hudební vystoupení a v 17:00 průvod v čele s postavou svatého Martina na koni. Ze Smetanových sadů by měl na Masarykovo náměstí dorazit o hodinu později.

Podobný program se připravuje i na třebíčském Karlově náměstí, kde budou trhy, koncerty, ochutnávky vín a svatomartinský průvod. Vyjde od kostela svatého Martina, projde Hasskovou ulicí a přes Karlovo náměstí v 17:00.

Svatomartinský průvod s doprovodným programem bude 11. listopadu i v Počátkách nebo Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku, kde se letos uskuteční podvanácté. Svatého Martina budou i s ochutnávkou letošních svatomartinských vín slavit také v Žirovnic. Lampionový průvod vyjde v 17:00 od památníku v Žižkově ulici přes Husovo náměstí k žirovnickému zámku. V Pelhřimově připravují na středu program na Masarykově náměstí. Začne v 15:30 a o hodinu později by měla na náměstí přijet i postava svatého Martina.

Klášter Želiv chystá svatomartinský program až na sobotu 14. listopadu. Jeho součástí budou divadelní a taneční vystoupení, hry pro děti, lampionový průvod i prodej vín. Začátek je naplánovaný na 14:00.

Svatomartinské oslavy byly od 15. století součástí hospodářského roku české vesnice. Pekly se martinské husy i koláče a buchty s mákem. Také se při nich koledovalo. Dnes jsou oslavy často spojené s ochutnávkou mladých vín. Víno z nové úrody se na svátek svatého Martina, patrona vinařů, oficiálně uvádí do prodeje. Značka Svatomartinské víno byla v České republice zaregistrovaná v roce 1995. Po splnění kritérií určených Vinařským fondem a degustační komisí ji mohou užívat vinaři registrovaní v ČR.

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