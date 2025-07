V žádném případě to nemá být obyčejná tuctová hala. Pokud by plány vyšly, byl by to sklad skutečně extrémní. Měl by být plně automatický a dle záměru vysoký 34 metrů. A přitom by měl stát jen pár metrů od světelského zámeckého parku.

„Tento projekt je klíčový pro další rozvoj,“ tvrdí Pavel Louda, předseda představenstva společnosti Louda holding, do nějž světelské sklárny patří.

„Centrální sklad, který bude mít kapacitu až sto tisíc paletových míst, nám umožní plně využít potenciál sklárny, zefektivnit výrobní a logistické procesy a navýšit produkci pro uspokojení veškerých požadavků našich odběratelů,“ dodal šéf holdingu.

Vyšší než nejvzrostlejší stromy

Sklárny pro sklad sice našly vhodnou plochu, ta se ovšem nachází na samém okraji areálu u zámeckého parku. Od prvních stromů ji má dělit pouhých patnáct metrů. A se svou výškou by hala hravě převýšila i ty nejvzrostlejší stromy.

„Stanovisko Národního památkového ústavu doporučuje městskému úřadu definovat záměr vybudovat sklad v těsné prostorové návaznosti na zámecký park jako nežádoucí. S tímto stanoviskem se plně ztotožňuji,“ vzkázala například zastupitelka Martina Šlosarová (ODS).

Zamýšlená výška vyděsila i další občany Světlé. „Třicet metrů? To je jako desetipatrový panelák,“ podivuje se například Martin Dědík.

Přestože se světelští zastupitelé těsně před prázdninami o změně územního plánu bavili, neshledali nakonec důvod, proč by měli proces zastavit. Pouze z něj vyčlenili pozemky, jichž se změna měla týkat rovněž, ale které už se dnes využívají pro původní účel.

„Proces změny územního plánu pokračuje dál, na žádosti skláren se nic nemění. Projektant se ovšem bude muset vypořádat s celou řadou námitek například občanů, ale i třeba krajského úřadu,“ konstatoval světelský starosta František Aubrecht (KDU-ČSL).

Nanesení textury korun stromů

Podle jeho slov se bude v horizontu několika měsíců konat nové projednání záměru s příslušnými orgány. Starosta na veřejném projednání očekává hojnou účast obyvatel města. Kdy se toto veřejné projednání bude konat, zatím ovšem není jasné. Termín dosud není stanovený.

„Nové logistické centrum a s tím související rozšíření výroby ve sklárně umožní zachovat zaměstnanost v regionu Světelska a předpokládáme, že ji i navýší,“ říká o chystané investici skláren Pavel Louda.

Vedení města, které v minulosti výrazně poznamenal krach skláren, nechce jejich novému majiteli situaci komplikovat a házet klacky pod nohy. I ono si ale uvědomuje, že třicet metrů rozhodně není žádné přízemní stavení. „Půjde opravdu o velkou stavbu. Ale sklárny jsou pro Světlou strategický zaměstnavatel, kterému chceme vyjít vstříc,“ už dříve prohlásil Aubrecht.

„Zastupitelé mají výhrady zejmé na k velké výšce haly. Třicet metr je už poměrně dost, bude převyšovat většinu stromů. Mají obavy, aby hala pak nerušila pohled na zámecký park a zámek samotný,“ přiblížil.

Řešením, o němž se nějako dobu hovořilo na jednáních s firmou i odborníky z životního prostředí, bylo nanesení textury korun stromů na horní polovinu haly. Díky ní by mohla alespoň opticky víc splynout s prostředím. Probírala se i možnost oddělit halu od parku dalším pruhem zeleně.

Projekt nahradí aktuální stany

Sklárny východní okraj Světlé nad Sázavou v posledních letech už několikrát pozměnili. Postupně v jejich areálu vyrostly nové sklady, některé mají podobu stanů. Právě ty by chystaný projekt měl nahradit. Před sedmi lety pak sklárny vybudovaly přes silnici na Havlíčkův Brod most pro převážení palet se zbožím.

Do holdingu Louda spadají světelské sklárny od roku 2020. Tehdy je podnikatel zaměřený do té doby zejména na prodej a servis automobilů zakoupil, aby doplnil portfolio poděbradských skláren Crystal Bohemia. Ty coby poděbradský patriot vlastnil už delší dobu.

Sklárny Crystal Bohemia se specializují na strojovou výrobu nápojového skla. Díky moderním linkám vychrlí denně až dvě stě tisíc sklenic. Zboží ze Světlé nad Sázavou putuje do celého světa.

Práci celý Crystal Bohemia dává přibližně devíti stovkám lidí. Z toho jich 250 pracuje v Poděbradech, zhruba 650 ve Světlé.